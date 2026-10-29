Horário de início de New York Jets x Las Vegas Raiders
O New York Jets recebe o Las Vegas Raiders no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).
As duas equipes tentam encerrar sequências de derrotas: os Jets (2-5) perderam duas partidas seguidas, enquanto os Raiders (3-4) vêm de quatro derrotas consecutivas. Para Las Vegas, o momento é ainda mais difícil de aceitar depois de começar a temporada com três vitórias seguidas.
Como assistir a New York Jets x Las Vegas Raiders
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Notícias das equipes para New York Jets x Las Vegas Raiders
Notícias do New York Jets
Os Jets acompanham várias lesões importantes entre os running backs e na linha defensiva:
- Breece Hall (RB): Continua participando dos treinos de forma limitada devido a uma distensão persistente no quadríceps. Embora tenha participado de exercícios individuais, ainda não se sabe qual carga de jogo poderá suportar no domingo.
- Braelon Allen (RB): Trouxe uma notícia positiva ao voltar a participar integralmente do treino de quinta-feira após lidar com uma lesão no tornozelo. A expectativa é que assuma uma carga de trabalho significativa caso a participação de Hall seja limitada.
- David Bailey (EDGE): O calouro de destaque, líder da equipe em sacks (5,5), não treinou por dois dias consecutivos devido a uma lesão na virilha. O técnico Aaron Glenn manifestou preocupação quanto à sua disponibilidade para domingo.
- Reservas da linha defensiva: Além de Bailey, o defensive tackle T'Vondre Sweat (joelho) e o jogador de borda Joseph Ossai (tornozelo) voltaram a perder o treino, e suas situações serão avaliadas semana a semana.
- Linha ofensiva: O guard Dylan Parham (joelho) participou de forma limitada, enquanto o tackle Max Mitchell (concussão) continuou afastado. Demario Davis e Harrison Phillips, veteranos ausentes para descansar, voltaram a participar integralmente do treino de quinta-feira.
Notícias do Las Vegas Raiders
O quadro de lesões dos Raiders apresenta melhora, com vários jogadores importantes do ataque e da defesa voltando a treinar integralmente:
- Brock Bowers (TE): Voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após começar a semana com participação limitada devido a um problema na panturrilha
- Jackson Powers-Johnson (G/C): Apareceu inesperadamente no relatório de quinta-feira depois de perder o treino por causa de uma lesão nas costas. Sua disponibilidade para domingo é incerta.
- Jack Bech (WR): Liberado para voltar da lista de lesionados, Bech participou integralmente dos treinos nos dois dias e caminha para oferecer a Kirk Cousins mais uma opção como recebedor.
- Linha defensiva e linebackers: O defensive end Kwity Paye (descanso) e o linebacker Quay Walker (peito) deixaram de ter restrições e treinaram integralmente na quinta-feira. No entanto, Patrick Johnson (stinger), jogador de rotação responsável por pressionar o quarterback, continuou afastado.
- Ashton Jeanty (RB): Não aparece no relatório de lesões, o que o deixa liberado para liderar o jogo terrestre dos Raiders no domingo.
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