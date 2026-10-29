Horário de início de New York Jets x Las Vegas Raiders

O New York Jets recebe o Las Vegas Raiders no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes tentam encerrar sequências de derrotas: os Jets (2-5) perderam duas partidas seguidas, enquanto os Raiders (3-4) vêm de quatro derrotas consecutivas. Para Las Vegas, o momento é ainda mais difícil de aceitar depois de começar a temporada com três vitórias seguidas.

Como assistir a New York Jets x Las Vegas Raiders

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Notícias das equipes para New York Jets x Las Vegas Raiders

Notícias do New York Jets

Os Jets acompanham várias lesões importantes entre os running backs e na linha defensiva:

Breece Hall (RB) : Continua participando dos treinos de forma limitada devido a uma distensão persistente no quadríceps. Embora tenha participado de exercícios individuais, ainda não se sabe qual carga de jogo poderá suportar no domingo.

: Continua participando dos treinos de forma limitada devido a uma distensão persistente no quadríceps. Embora tenha participado de exercícios individuais, ainda não se sabe qual carga de jogo poderá suportar no domingo. Braelon Allen (RB) : Trouxe uma notícia positiva ao voltar a participar integralmente do treino de quinta-feira após lidar com uma lesão no tornozelo. A expectativa é que assuma uma carga de trabalho significativa caso a participação de Hall seja limitada.

: Trouxe uma notícia positiva ao voltar a participar integralmente do treino de quinta-feira após lidar com uma lesão no tornozelo. A expectativa é que assuma uma carga de trabalho significativa caso a participação de Hall seja limitada. David Bailey (EDGE) : O calouro de destaque, líder da equipe em sacks (5,5), não treinou por dois dias consecutivos devido a uma lesão na virilha. O técnico Aaron Glenn manifestou preocupação quanto à sua disponibilidade para domingo.

: O calouro de destaque, líder da equipe em sacks (5,5), não treinou por dois dias consecutivos devido a uma lesão na virilha. O técnico Aaron Glenn manifestou preocupação quanto à sua disponibilidade para domingo. Reservas da linha defensiva : Além de Bailey, o defensive tackle T'Vondre Sweat (joelho) e o jogador de borda Joseph Ossai (tornozelo) voltaram a perder o treino, e suas situações serão avaliadas semana a semana.

: Além de Bailey, o defensive tackle T'Vondre Sweat (joelho) e o jogador de borda Joseph Ossai (tornozelo) voltaram a perder o treino, e suas situações serão avaliadas semana a semana. Linha ofensiva: O guard Dylan Parham (joelho) participou de forma limitada, enquanto o tackle Max Mitchell (concussão) continuou afastado. Demario Davis e Harrison Phillips, veteranos ausentes para descansar, voltaram a participar integralmente do treino de quinta-feira.

Notícias do Las Vegas Raiders

O quadro de lesões dos Raiders apresenta melhora, com vários jogadores importantes do ataque e da defesa voltando a treinar integralmente:

Brock Bowers (TE) : Voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após começar a semana com participação limitada devido a um problema na panturrilha

: Voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após começar a semana com participação limitada devido a um problema na panturrilha Jackson Powers-Johnson (G/C) : Apareceu inesperadamente no relatório de quinta-feira depois de perder o treino por causa de uma lesão nas costas. Sua disponibilidade para domingo é incerta.

: Apareceu inesperadamente no relatório de quinta-feira depois de perder o treino por causa de uma lesão nas costas. Sua disponibilidade para domingo é incerta. Jack Bech (WR) : Liberado para voltar da lista de lesionados, Bech participou integralmente dos treinos nos dois dias e caminha para oferecer a Kirk Cousins mais uma opção como recebedor.

: Liberado para voltar da lista de lesionados, Bech participou integralmente dos treinos nos dois dias e caminha para oferecer a Kirk Cousins mais uma opção como recebedor. Linha defensiva e linebackers : O defensive end Kwity Paye (descanso) e o linebacker Quay Walker (peito) deixaram de ter restrições e treinaram integralmente na quinta-feira. No entanto, Patrick Johnson (stinger), jogador de rotação responsável por pressionar o quarterback, continuou afastado.

e : O defensive end Kwity Paye (descanso) e o linebacker Quay Walker (peito) deixaram de ter restrições e treinaram integralmente na quinta-feira. No entanto, Patrick Johnson (stinger), jogador de rotação responsável por pressionar o quarterback, continuou afastado. Ashton Jeanty (RB): Não aparece no relatório de lesões, o que o deixa liberado para liderar o jogo terrestre dos Raiders no domingo.

New York Jets NYJ Sequência Las Vegas Raiders LVR NYJ NYJ LVR LVR Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA D New England Patriots NE 26 19 New York Jets NYJ D New York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE V Chicago Bears CHI 23 12 New York Jets NYJ D Detroit Lions DET 31 24 New York Jets NYJ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 97 Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA D Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF D New England Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR D Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC D New Orleans Saints NO 27 35 Las Vegas Raiders LVR V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 130