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New York Jets vs Las Vegas Raiders
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Como assistir ao jogo New York Jets x Las Vegas Raiders pela NFL ao vivo: quarterback dos Jets, Geno Smith, vai enfrentar seu ex-time! Transmissões online, canais de TV e horário de início da partida

New York Jets x Las Vegas Raiders
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre New York Jets e Las Vegas Raiders, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário de início de New York Jets x Las Vegas Raiders

O New York Jets recebe o Las Vegas Raiders no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) pela semana 8 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 1º de novembro, às 14:00 (BRT).

As duas equipes tentam encerrar sequências de derrotas: os Jets (2-5) perderam duas partidas seguidas, enquanto os Raiders (3-4) vêm de quatro derrotas consecutivas. Para Las Vegas, o momento é ainda mais difícil de aceitar depois de começar a temporada com três vitórias seguidas.

Como assistir a New York Jets x Las Vegas Raiders

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes para New York Jets x Las Vegas Raiders

Notícias do New York Jets

Os Jets acompanham várias lesões importantes entre os running backs e na linha defensiva:

  • Breece Hall (RB): Continua participando dos treinos de forma limitada devido a uma distensão persistente no quadríceps. Embora tenha participado de exercícios individuais, ainda não se sabe qual carga de jogo poderá suportar no domingo.
  • Braelon Allen (RB): Trouxe uma notícia positiva ao voltar a participar integralmente do treino de quinta-feira após lidar com uma lesão no tornozelo. A expectativa é que assuma uma carga de trabalho significativa caso a participação de Hall seja limitada.
  • David Bailey (EDGE): O calouro de destaque, líder da equipe em sacks (5,5), não treinou por dois dias consecutivos devido a uma lesão na virilha. O técnico Aaron Glenn manifestou preocupação quanto à sua disponibilidade para domingo.
  • Reservas da linha defensiva: Além de Bailey, o defensive tackle T'Vondre Sweat (joelho) e o jogador de borda Joseph Ossai (tornozelo) voltaram a perder o treino, e suas situações serão avaliadas semana a semana.
  • Linha ofensiva: O guard Dylan Parham (joelho) participou de forma limitada, enquanto o tackle Max Mitchell (concussão) continuou afastado. Demario Davis e Harrison Phillips, veteranos ausentes para descansar, voltaram a participar integralmente do treino de quinta-feira.

Notícias do Las Vegas Raiders

O quadro de lesões dos Raiders apresenta melhora, com vários jogadores importantes do ataque e da defesa voltando a treinar integralmente:

  • Brock Bowers (TE): Voltou a participar integralmente do treino de quinta-feira após começar a semana com participação limitada devido a um problema na panturrilha
  • Jackson Powers-Johnson (G/C): Apareceu inesperadamente no relatório de quinta-feira depois de perder o treino por causa de uma lesão nas costas. Sua disponibilidade para domingo é incerta.
  • Jack Bech (WR): Liberado para voltar da lista de lesionados, Bech participou integralmente dos treinos nos dois dias e caminha para oferecer a Kirk Cousins mais uma opção como recebedor.
  • Linha defensiva e linebackers: O defensive end Kwity Paye (descanso) e o linebacker Quay Walker (peito) deixaram de ter restrições e treinaram integralmente na quinta-feira. No entanto, Patrick Johnson (stinger), jogador de rotação responsável por pressionar o quarterback, continuou afastado.
  • Ashton Jeanty (RB): Não aparece no relatório de lesões, o que o deixa liberado para liderar o jogo terrestre dos Raiders no domingo.
New York Jets
NYJ

Sequência

Las Vegas Raiders
LVR

Todos os jogos

New York Jets
NYJ
25
28
Miami Dolphins
MIA
D
New England Patriots
NE
26
19
New York Jets
NYJ
D
New York Jets
NYJ
17
12
Cleveland Browns
CLE
V
Chicago Bears
CHI
23
12
New York Jets
NYJ
D
Detroit Lions
DET
31
24
New York Jets
NYJ
D
Partidas disputadas5
Pontos marcados97

Todos os jogos

Las Vegas Raiders
LVR
21
35
Los Angeles Rams
LA
D
Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
D
New England Patriots
NE
45
17
Las Vegas Raiders
LVR
D
Las Vegas Raiders
LVR
27
30
Kansas City Chiefs
KC
D
New Orleans Saints
NO
27
35
Las Vegas Raiders
LVR
V
Partidas disputadas5
Pontos marcados130

Confrontos

New York Jets
Empate
Las Vegas Raiders
1
0
4
NFL
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Las Vegas Raiders
LVR
16
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NYJ
12
FJ
NFL
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3
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20
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114Pontos marcados129

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