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Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers
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Como assistir ao jogo entre Philadelphia Eagles e Carolina Panthers pela NFL ao vivo: transmissão online, canais de TV e horário de início da partida

Philadelphia Eagles x Carolina Panthers
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Philadelphia Eagles e Carolina Panthers, horário de início e novidades das equipes

Horário de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O Philadelphia Eagles recebe o Carolina Panthers no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela sexta semana da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Apesar de ter vencido os dois primeiros jogos da temporada, o Eagles acumula agora três derrotas consecutivas. A equipe enfrenta um Panthers que volta a campo após uma semana de folga.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Notícias do Philadelphia Eagles

A principal novidade no Eagles é na posição de quarterback:

  • Jalen Hurts (QB): Está FORA devido a um coágulo sanguíneo superficial na panturrilha. O problema surgiu após ele ter sido atingido pelas travas de uma chuteira na quarta semana, contra o Rams. Embora tenha jogado com o problema na semana passada, em Londres, um ultrassom de acompanhamento revelou que o coágulo havia se deslocado. Por isso, ele ficará afastado enquanto as equipes médicas definem o tratamento. O quarterback Tanner McKee, em seu terceiro ano, fará sua primeira partida como titular em uma ocasião de peso na carreira.
  • DeVonta Smith (WR): Deu um importante reforço à equipe ao voltar a treinar pela primeira vez desde antes da terceira semana, ficando próximo de poder ajudar McKee
  • Saquon Barkley (RB): Começou a semana no relatório de lesões com um problema na parte posterior da coxa, o que gerou cautela depois que ficou de fora das partes iniciais do treino.
  • Will Shipley (RB): Deve desfalcar a equipe por várias semanas após sofrer uma ruptura parcial da fáscia plantar.
  • Landon Dickerson (G) e Grant Calcaterra (TE): Tiveram abertas suas janelas de 21 dias para treinar visando ao retorno da lista de lesionados e participaram de forma limitada.
  • Drew Kendall (C): Voltou a treinar após perder o jogo da quinta semana, em Londres, por causa de uma lesão no joelho.

Notícias do Carolina Panthers

Após a semana de folga, o Panthers caminha para ter um elenco com menos problemas físicos

  • Bryce Young (QB): Participou integralmente do treino apesar de um problema leve no joelho e vive uma das fases de maior eficiência de sua carreira.
  • Taylor Moton (OT): Teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar, após um problema causado por um coágulo sanguíneo no pulmão durante o verão, e participou integralmente das sessões.
  • Monroe Freeling (OT): O right tackle novato voltou a treinar de forma limitada após um período afastado por uma lesão no joelho.
  • AJ Dillon (RB): Não participou do treino enquanto lida com uma lesão no tornozelo.
  • Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), e Tommy Tremble (TE): Todos foram relacionados como participantes limitados dos treinos no fim da semana.
  • Jaycee Horn (CB) e Mike Jackson (CB): Os dois defensores de secundária seguem na lista de lesionados, o que significa que Akayleb Evans e o novato Will Lee devem começar como cornerbacks pelo lado de fora.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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