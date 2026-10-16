Horário de Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

O Philadelphia Eagles recebe o Carolina Panthers no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, pela sexta semana da temporada regular da NFL. O início da partida está marcado para domingo, 18 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Apesar de ter vencido os dois primeiros jogos da temporada, o Eagles acumula agora três derrotas consecutivas. A equipe enfrenta um Panthers que volta a campo após uma semana de folga.

Onde assistir a Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Nos Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Notícias das equipes para Philadelphia Eagles x Carolina Panthers

Notícias do Philadelphia Eagles

A principal novidade no Eagles é na posição de quarterback:

Jalen Hurts (QB) : Está FORA devido a um coágulo sanguíneo superficial na panturrilha. O problema surgiu após ele ter sido atingido pelas travas de uma chuteira na quarta semana, contra o Rams. Embora tenha jogado com o problema na semana passada, em Londres, um ultrassom de acompanhamento revelou que o coágulo havia se deslocado. Por isso, ele ficará afastado enquanto as equipes médicas definem o tratamento. O quarterback Tanner McKee, em seu terceiro ano, fará sua primeira partida como titular em uma ocasião de peso na carreira.

DeVonta Smith (WR) : Deu um importante reforço à equipe ao voltar a treinar pela primeira vez desde antes da terceira semana, ficando próximo de poder ajudar McKee

Saquon Barkley (RB) : Começou a semana no relatório de lesões com um problema na parte posterior da coxa, o que gerou cautela depois que ficou de fora das partes iniciais do treino.

Will Shipley (RB) : Deve desfalcar a equipe por várias semanas após sofrer uma ruptura parcial da fáscia plantar.

Landon Dickerson (G) e Grant Calcaterra (TE) : Tiveram abertas suas janelas de 21 dias para treinar visando ao retorno da lista de lesionados e participaram de forma limitada.

Drew Kendall (C) : Voltou a treinar após perder o jogo da quinta semana, em Londres, por causa de uma lesão no joelho.

Notícias do Carolina Panthers

Após a semana de folga, o Panthers caminha para ter um elenco com menos problemas físicos

Bryce Young (QB) : Participou integralmente do treino apesar de um problema leve no joelho e vive uma das fases de maior eficiência de sua carreira.

Taylor Moton (OT) : Teve aberta nesta semana sua janela de 21 dias para treinar, após um problema causado por um coágulo sanguíneo no pulmão durante o verão, e participou integralmente das sessões.

Monroe Freeling (OT) : O right tackle novato voltou a treinar de forma limitada após um período afastado por uma lesão no joelho.

AJ Dillon (RB) : Não participou do treino enquanto lida com uma lesão no tornozelo.

Damien Lewis (G), Jaelan Phillips (OLB), e Tommy Tremble (TE) : Todos foram relacionados como participantes limitados dos treinos no fim da semana.

Jaycee Horn (CB) e Mike Jackson (CB) : Os dois defensores de secundária seguem na lista de lesionados, o que significa que Akayleb Evans e o novato Will Lee devem começar como cornerbacks pelo lado de fora.

Links úteis

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