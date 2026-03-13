O Wrexham recebe o Swansea City na 38ª rodada, enquanto a disputa pelos playoffs do Campeonato se intensifica.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Wrexham x Swansea, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Wrexham x Swansea com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Wrexham x Swansea

Wrexham x Swansea terá início em 13 de março de 2026 às 16:00 EST.

Previsão da partida

O Wrexham está em sexto lugar, a última vaga para os playoffs, mas foi uma semana difícil para os Red Dragons. Eles perderam para o Hull no campeonato antes de serem derrotados por 4 a 2 pelo Chelsea em uma emocionante partida da FA Cup que precisou de 120 minutos para ser decidida.

O Swansea venceu duas partidas consecutivas contra o Stoke e o Portsmouth e pode chegar a dois pontos do Wrexham com uma vitória neste confronto totalmente galês.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Issa Kaboré é dúvida (lesão no tendão), enquanto Ben Sheaf e Liberato Cacace estão fora até o final de março pelo Wrexham. O meio-campista George Dobson está suspenso.

O Swansea não contará com Adam Idah e Zeidane Inoussa, que estão se recuperando de lesões nos tendões e nas costas.

O atacante esloveno do Swansea, Žan Vipotnik, é atualmente o artilheiro do Campeonato com 17 gols.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Swansea Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson Provável escalação Reservas Técnico V. Matos

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Wrexham x Swansea hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande.