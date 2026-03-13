O Wrexham recebe o Swansea City na 38ª rodada, enquanto a disputa pelos playoffs do Campeonato se intensifica.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Wrexham x Swansea, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Sky Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|FanCode
|África do Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir a Wrexham x Swansea com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Wrexham x Swansea
Wrexham x Swansea terá início em 13 de março de 2026 às 16:00 EST.
Previsão da partida
O Wrexham está em sexto lugar, a última vaga para os playoffs, mas foi uma semana difícil para os Red Dragons. Eles perderam para o Hull no campeonato antes de serem derrotados por 4 a 2 pelo Chelsea em uma emocionante partida da FA Cup que precisou de 120 minutos para ser decidida.
O Swansea venceu duas partidas consecutivas contra o Stoke e o Portsmouth e pode chegar a dois pontos do Wrexham com uma vitória neste confronto totalmente galês.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Issa Kaboré é dúvida (lesão no tendão), enquanto Ben Sheaf e Liberato Cacace estão fora até o final de março pelo Wrexham. O meio-campista George Dobson está suspenso.
O Swansea não contará com Adam Idah e Zeidane Inoussa, que estão se recuperando de lesões nos tendões e nas costas.
O atacante esloveno do Swansea, Žan Vipotnik, é atualmente o artilheiro do Campeonato com 17 gols.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Wrexham x Swansea hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.