Championship
Wrexham
SToK Cae Ras
Swansea
Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Swansea pelo Campeonato: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Wrexham e Swansea, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Wrexham recebe o Swansea City na 38ª rodada, enquanto a disputa pelos playoffs do Campeonato se intensifica.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Wrexham x Swansea, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África do Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do pontapé inicial de Wrexham x Swansea

Wrexham x Swansea terá início em 13 de março de 2026 às 16:00 EST. 

Previsão da partida

O Wrexham está em sexto lugar, a última vaga para os playoffs, mas foi uma semana difícil para os Red Dragons. Eles perderam para o Hull no campeonato antes de serem derrotados por 4 a 2 pelo Chelsea em uma emocionante partida da FA Cup que precisou de 120 minutos para ser decidida. 

O Swansea venceu duas partidas consecutivas contra o Stoke e o Portsmouth e pode chegar a dois pontos do Wrexham com uma vitória neste confronto totalmente galês.

AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Issa Kaboré é dúvida (lesão no tendão), enquanto Ben Sheaf e Liberato Cacace estão fora até o final de março pelo Wrexham. O meio-campista George Dobson está suspenso.

O Swansea não contará com Adam Idah e Zeidane Inoussa, que estão se recuperando de lesões nos tendões e nas costas.

O atacante esloveno do Swansea, Žan Vipotnik, é atualmente o artilheiro do Campeonato com 17 gols.

Swansea City v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Swansea

Jogadores machucados e suspensos

Forma

WRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

SWA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro de confrontos diretos

WRE

Outros

SWA

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

