Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Stoke pelo Campeonato: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wrexham e Stoke; trazemos tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Wrexham x Stoke com VPN

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Horário do pontapé inicial de Wrexham x Stoke

Championship - Championship SToK Cae Ras

A partida de hoje entre Wrexham e Stoke terá início em 18 de abril de 2026, às 15h.

Previsão da partida

Getty Images

À medida que a temporada da Championship entra em sua reta final, os riscos não poderiam ser maiores nas duas extremidades da tabela. O Wrexham, os “Red Dragons” apoiados por Hollywood, está no meio de uma disputa acirrada pela promoção, enquanto o Stoke City busca consolidar sua posição no meio da tabela e desempenhar o papel de grande azarão.

A equipe de Phil Parkinson teve uma primeira temporada histórica de volta à segunda divisão, mas atualmente está de fora da zona de classificação. Situado apenas uma posição abaixo das vagas para os play-offs, o time está quatro pontos atrás do Hull City (68 pontos). Com apenas quatro jogos restantes, esta é efetivamente uma partida “imperdível” se quiserem manter vivo o sonho de três promoções consecutivas. Seu desempenho recente tem sido irregular (D-V-D-V), tornando a consistência em casa vital.

O Potters está matematicamente salvo, mas não tem margem suficiente para chegar aos play-offs. No entanto, tornou-se um adversário difícil de vencer sob a atual comissão técnica, demonstrando maior solidez defensiva. A equipe chega para este jogo após um empate em 1 a 1 com o Blackburn e estará ansiosa para melhorar um histórico fora de casa decepcionante (6 vitórias em 21 partidas) para terminar a temporada em alta.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Stoke Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson Provável escalação Reservas Técnico M. Robins

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Wrexham x Stoke hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: