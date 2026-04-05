Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Southampton pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wrexham e Southampton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Wrexham x Southampton com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Horário do início da partida entre Wrexham e Southampton

Championship - Championship SToK Cae Ras

A partida de hoje entre Wrexham e Southampton terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.

Prévia da partida

Getty

A disputa pelas vagas nos playoffs de promoção para a Premier League está chegando ao auge, com o Wrexham AFC recebendo o Southampton em um confronto decisivo no STōK Cae Ras. Com ambas as equipes empatadas com 60 pontos e ocupando a 6ª e a 7ª posições na tabela do Campeonato Inglês, este confronto de seis pontos pode definir qual time levará o ímpeto para as últimas semanas da temporada.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Southampton Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson Provável escalação Reservas Técnico T. Eckert

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

WRE Um SOU 0 0 Empate 1 Southampton 2 - 1 Wrexham 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Wrexham x Southampton hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: