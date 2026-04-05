Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Championship
team-logoWrexham
SToK Cae Ras
team-logoSouthampton
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Southampton pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Wrexham
Southampton

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Wrexham e Southampton, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wrexham e Southampton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports

Como assistir ao Wrexham x Southampton com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Horário do início da partida entre Wrexham e Southampton

crest
Championship - Championship
SToK Cae Ras

A partida de hoje entre Wrexham e Southampton terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.

Prévia da partida 

SouthamptonGetty

A disputa pelas vagas nos playoffs de promoção para a Premier League está chegando ao auge, com o Wrexham AFC recebendo o Southampton em um confronto decisivo no STōK Cae Ras. Com ambas as equipes empatadas com 60 pontos e ocupando a 6ª e a 7ª posições na tabela do Campeonato Inglês, este confronto de seis pontos pode definir qual time levará o ímpeto para as últimas semanas da temporada.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Southampton

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Parkinson

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Eckert

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

WRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

SOU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

WRE

Um

SOU

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Wrexham x Southampton hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!