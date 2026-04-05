Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Southampton pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wrexham e Southampton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Wrexham x Southampton com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.
Horário do início da partida entre Wrexham e Southampton
A partida de hoje entre Wrexham e Southampton terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.
Prévia da partida
Getty
A disputa pelas vagas nos playoffs de promoção para a Premier League está chegando ao auge, com o Wrexham AFC recebendo o Southampton em um confronto decisivo no STōK Cae Ras. Com ambas as equipes empatadas com 60 pontos e ocupando a 6ª e a 7ª posições na tabela do Campeonato Inglês, este confronto de seis pontos pode definir qual time levará o ímpeto para as últimas semanas da temporada.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Wrexham x Southampton hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.