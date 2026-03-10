As esperanças de chegar aos playoffs estão em jogo no Racecourse Ground, onde Wrexham e Hull City se enfrentam em uma partida decisiva do Campeonato, agora que a temporada entra em sua reta final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Wrexham x Hull, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Wrexham x Hull com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Wrexham e Hull

Championship - Championship SToK Cae Ras

Wrexham x Hull City começa em 10 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

O Wrexham enfrenta uma rápida reviravolta após uma exaustiva partida emocionante de 120 minutos contra o Chelsea pela FA Cup. O Red Dragons assumiu a liderança duas vezes no confronto da quinta rodada no sábado, no Racecourse Ground, mas foi empatado nas duas vezes. Suas esperanças de uma famosa virada desapareceram nos acréscimos, quando o cartão amarelo de George Dobson foi transformado em vermelho por uma falta imprudente em Alejandro Garnacho.

Com o Wrexham reduzido a dez jogadores, Garnacho e João Pedro marcaram na prorrogação para garantir a vitória do Chelsea por 4 a 2, acabando com o sonho do time galês de chegar às quartas de final pela primeira vez desde 1997.

Getty Images

Embora a derrota tenha doído, os jogadores de Phil Parkinson agora podem canalizar toda a sua energia para o campeonato. O Wrexham está entre os classificados para os playoffs, com 57 pontos em 35 jogos, e busca a quarta promoção consecutiva. O time ganhou impulso com três vitórias consecutivas no Campeonato, a mais recente por 1 a 0 sobre o Charlton Athletic, no The Valley.

O Hull chega ao norte do País de Gales com três pontos de vantagem, mas vacilante após duas derrotas consecutivas. O time foi derrotado pelo Ipswich em Portman Road e, em seguida, perdeu por 3 a 1 em casa para o Millwall, apesar de ter chegado ao intervalo empatado. Esse revés o deixa a nove pontos das vagas de promoção automática.

Os Tigers estarão ansiosos para se recuperar, especialmente depois de terem derrotado o Wrexham por 2 a 0 no jogo de volta em dezembro. A equipe de Sergej Jakirović tem sido formidável fora de casa, vencendo sete das últimas nove partidas do Campeonato, incluindo três sem sofrer gols nas quatro anteriores.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As lesões continuam a afetar a escalação do Wrexham. Ben Sheaf, Matty James e Liberato Cacace continuam indisponíveis, enquanto Dobson ficará de fora após receber cartão vermelho contra o Chelsea. Há também uma dúvida sobre Issa Kaboré, que perdeu a partida da copa devido a uma lesão no tendão e passará por um teste físico de última hora.

Por outro lado, o Hull também tem seus próprios problemas. Akin Famewo, Ryan Giles, Darko Gyabi, Yu Hirakawa, Matty Jacob e Mo Belloumi estão todos fora de jogo, deixando Sergej Jakirović com opções limitadas. O meio-campista Matt Crooks aumenta a dor de cabeça, cumprindo a segunda partida de sua suspensão após receber dez cartões amarelos nesta temporada.

Getty Images

A história não está a favor do Wrexham contra o Hull no Racecourse Ground — eles não vencem os Tigers lá em jogos da liga desde abril de 1996. Ainda assim, eles eliminaram o Hull da EFL Cup no início desta temporada, vencendo nos pênaltis após um empate dramático por 3 a 3.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Hull Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson Provável escalação Reservas Técnico S. Jakirovic

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Wrexham x Hull hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: