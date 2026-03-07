Um time da Championship em ascensão enfrenta seu maior desafio até agora, com o objetivo de transformar o Racecourse Ground no palco de uma vitória surpreendente contra um adversário da Premier League.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wrexham x Chelsea, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

Como assistir Wrexham x Chelsea com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Wrexham x Chelsea

Copa da Inglaterra - FA Cup SToK Cae Ras

Wrexham x Chelsea começa em 7 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Previsão da partida

O Wrexham tem jogado um futebol brilhante ultimamente e está rapidamente se tornando um dos times mais divertidos de se acompanhar. Sob a orientação de Phil Parkinson, a equipe encontrou um ritmo, expressando-se com confiança e atacando com um objetivo real. Claro, a derrota por 2 a 0 em casa para o Millwall no Campeonato no início do mês passado foi um obstáculo, mas desde então o Wrexham AFC tem mostrado resiliência e não deixou que isso atrapalhasse seu ímpeto.

O Chelsea, por sua vez, teve alguns tropeços nas últimas semanas, mas quando se trata da FA Cup, parece afiado e bem preparado. Suas vitórias enfáticas, derrotando o Charlton por 5 a 1 e depois o Hull por 4 a 0, sugerem que o time redescobriu seu poder ofensivo. Com Liam Rosenior no comando, o Chelsea estará ansioso para trazer essa mesma energia para o confronto com o Wrexham, preparando o terreno para uma disputa fascinante.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Wrexham teve que lidar com uma doença desagradável que se espalhou pelo elenco antes da viagem para o Campeonato contra o Charlton Athletic, mas Phil Parkinson deve ter o luxo de contar com um grupo totalmente apto para escolher quando enfrentar o Chelsea.

O Blues, por outro lado, está sem alguns nomes importantes, com Estevao e Marc Cucurella fora de ação devido a problemas nos tendões, mas Rosenior ainda tem muitas opções de ataque à sua disposição. Com a profundidade e o poder ofensivo de seu elenco, o Chelsea se sentirá confiante para levar o jogo ao Wrexham.

Notícias da equipe e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

WRE Outros CHE 0 1 Empate 1 Chelsea 2 - 2 Wrexham

Chelsea 5 - 0 Wrexham 2 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Wrexham x Chelsea hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: