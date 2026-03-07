Um time da Championship em ascensão enfrenta seu maior desafio até agora, com o objetivo de transformar o Racecourse Ground no palco de uma vitória surpreendente contra um adversário da Premier League.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wrexham x Chelsea, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Sportsnet
|Índia
|JioStar
|Sul / África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
Como assistir Wrexham x Chelsea com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Wrexham x Chelsea
Wrexham x Chelsea começa em 7 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.
Previsão da partida
O Wrexham tem jogado um futebol brilhante ultimamente e está rapidamente se tornando um dos times mais divertidos de se acompanhar. Sob a orientação de Phil Parkinson, a equipe encontrou um ritmo, expressando-se com confiança e atacando com um objetivo real. Claro, a derrota por 2 a 0 em casa para o Millwall no Campeonato no início do mês passado foi um obstáculo, mas desde então o Wrexham AFC tem mostrado resiliência e não deixou que isso atrapalhasse seu ímpeto.
O Chelsea, por sua vez, teve alguns tropeços nas últimas semanas, mas quando se trata da FA Cup, parece afiado e bem preparado. Suas vitórias enfáticas, derrotando o Charlton por 5 a 1 e depois o Hull por 4 a 0, sugerem que o time redescobriu seu poder ofensivo. Com Liam Rosenior no comando, o Chelsea estará ansioso para trazer essa mesma energia para o confronto com o Wrexham, preparando o terreno para uma disputa fascinante.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Wrexham teve que lidar com uma doença desagradável que se espalhou pelo elenco antes da viagem para o Campeonato contra o Charlton Athletic, mas Phil Parkinson deve ter o luxo de contar com um grupo totalmente apto para escolher quando enfrentar o Chelsea.
O Blues, por outro lado, está sem alguns nomes importantes, com Estevao e Marc Cucurella fora de ação devido a problemas nos tendões, mas Rosenior ainda tem muitas opções de ataque à sua disposição. Com a profundidade e o poder ofensivo de seu elenco, o Chelsea se sentirá confiante para levar o jogo ao Wrexham.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir Wrexham x Chelsea hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.