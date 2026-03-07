Goal.com
Copa da Inglaterra
team-logoWrexham
SToK Cae Ras
team-logoChelsea
Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Chelsea pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Wrexham e Chelsea, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Um time da Championship em ascensão enfrenta seu maior desafio até agora, com o objetivo de transformar o Racecourse Ground no palco de uma vitória surpreendente contra um adversário da Premier League.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wrexham x Chelsea, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaJioStar
Sul / África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro

Como assistir Wrexham x Chelsea com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Wrexham x Chelsea

Copa da Inglaterra - FA Cup
SToK Cae Ras

Wrexham x Chelsea começa em 7 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT. 

Previsão da partida

O Wrexham tem jogado um futebol brilhante ultimamente e está rapidamente se tornando um dos times mais divertidos de se acompanhar. Sob a orientação de Phil Parkinson, a equipe encontrou um ritmo, expressando-se com confiança e atacando com um objetivo real. Claro, a derrota por 2 a 0 em casa para o Millwall no Campeonato no início do mês passado foi um obstáculo, mas desde então o Wrexham AFC tem mostrado resiliência e não deixou que isso atrapalhasse seu ímpeto.

O Chelsea, por sua vez, teve alguns tropeços nas últimas semanas, mas quando se trata da FA Cup, parece afiado e bem preparado. Suas vitórias enfáticas, derrotando o Charlton por 5 a 1 e depois o Hull por 4 a 0, sugerem que o time redescobriu seu poder ofensivo. Com Liam Rosenior no comando, o Chelsea estará ansioso para trazer essa mesma energia para o confronto com o Wrexham, preparando o terreno para uma disputa fascinante.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Wrexham teve que lidar com uma doença desagradável que se espalhou pelo elenco antes da viagem para o Campeonato contra o Charlton Athletic, mas Phil Parkinson deve ter o luxo de contar com um grupo totalmente apto para escolher quando enfrentar o Chelsea.

O Blues, por outro lado, está sem alguns nomes importantes, com Estevao e Marc Cucurella fora de ação devido a problemas nos tendões, mas Rosenior ainda tem muitas opções de ataque à sua disposição. Com a profundidade e o poder ofensivo de seu elenco, o Chelsea se sentirá confiante para levar o jogo ao Wrexham.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Wrexham x Chelsea

WrexhamHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
A. Okonkwo
5
D. Hyam
2
C. Doyle
4
M. Cleworth
20
O. Rathbone
27
L. O'Brien
10
J. Windass
12
I. Kabore
14
G. Thomason
15
G. Dobson
19
K. Moore
12
F. Joergensen
19
M. Sarr
21
J. Hato
27
M. Gusto
23
T. Chalobah
8
E. Fernandez
45
R. Lavia
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
17
A. Santos
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Parkinson

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

WRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

WRE

Outros

CHE

0

1

Empate

1

2

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Wrexham x Chelsea hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

