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Premier League
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Como assistir ao jogo de hoje entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Wolverhampton x Tottenham
Wolverhampton
Tottenham
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O rebaixamento do Wolves para a Championship foi confirmado nesta segunda-feira, e o time vai querer arrastar o Tottenham junto com ele.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham

crest
Premier League - Premier League
Molineux Stadium

Wolves x Spurs terá início em 25 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Previsão da partida

A sequência positiva do Wolves, com sete pontos em três jogos, foi interrompida pela pausa internacional de março, e as derrotas fora de casa contra West Ham e Leeds fizeram com que o time voltasse àquela sensação familiar de derrota. Já rebaixado, o time ainda pode ter uma grande influência sobre quem se juntará a ele na Championship na próxima temporada. 

Mateus Mane Wolves 2025-26Getty Images

O adversário, o Tottenham, enfrenta a perspectiva de seu primeiro rebaixamento em quase 50 anos. A equipe conquistou um ponto em dois jogos sob o comando de Roberto De Zerbi e está a dois pontos da zona de segurança, com cinco partidas a disputar. O Spurs está sem vitórias em 16 jogos da primeira divisão, sua maior sequência negativa de todos os tempos. Os londrinos não mantêm o gol invicto na EPL desde o dia de Ano Novo e são o único time sem nenhuma vitória na Premier League em 2026.

Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Principais estatísticas e lesões

A sequência de seis jogos sem derrota do Wolves contra o Tottenham (4 vitórias, 2 empates) é a mais longa em andamento contra qualquer clube atual da Premier League e inclui três vitórias em três confrontos diretos em casa. 

A dupla do Wolves, Angel Gomes e Ladislav Krejčí, saiu de campo lesionada contra o Leeds, enquanto o companheiro de equipe Yerson Mosquera continua suspenso. O Spurs espera contar com o retorno de Guglielmo Vicario e James Maddison.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Wolverhampton x Tottenham

WolverhamptonHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-3-3

Home team crestTOT
1
J. Sa
4
S. Bueno
24
T. Gomes
2
M. Doherty
17
Pedro Lima
8
J. Gomes
7
Andre
3
H. Bueno
21
R. Gomes
36
M. Mane
9
A. Armstrong
31
A. Kinsky
24
D. Spence
37
M. van de Ven
23
P. Porro
4
K. Danso
8
Y. Bissouma
30
R. Bentancur
22
C. Gallagher
19
D. Solanke
7
X. Simons
11
M. Tel

4-3-3

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. De Zerbi

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/13
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

WOL

Outros

TOT

3

Vitórias

2

Empates

0

11

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham hoje

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Como assistir na tela grande

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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