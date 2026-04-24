O rebaixamento do Wolves para a Championship foi confirmado nesta segunda-feira, e o time vai querer arrastar o Tottenham junto com ele.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Wolves x Spurs de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes da USA Network podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Horário do início da partida entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Wolves x Spurs terá início em 25 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Previsão da partida

A sequência positiva do Wolves, com sete pontos em três jogos, foi interrompida pela pausa internacional de março, e as derrotas fora de casa contra West Ham e Leeds fizeram com que o time voltasse àquela sensação familiar de derrota. Já rebaixado, o time ainda pode ter uma grande influência sobre quem se juntará a ele na Championship na próxima temporada.

Getty Images

O adversário, o Tottenham, enfrenta a perspectiva de seu primeiro rebaixamento em quase 50 anos. A equipe conquistou um ponto em dois jogos sob o comando de Roberto De Zerbi e está a dois pontos da zona de segurança, com cinco partidas a disputar. O Spurs está sem vitórias em 16 jogos da primeira divisão, sua maior sequência negativa de todos os tempos. Os londrinos não mantêm o gol invicto na EPL desde o dia de Ano Novo e são o único time sem nenhuma vitória na Premier League em 2026.

Getty Images

Principais estatísticas e lesões

A sequência de seis jogos sem derrota do Wolves contra o Tottenham (4 vitórias, 2 empates) é a mais longa em andamento contra qualquer clube atual da Premier League e inclui três vitórias em três confrontos diretos em casa.

A dupla do Wolves, Angel Gomes e Ladislav Krejčí, saiu de campo lesionada contra o Leeds, enquanto o companheiro de equipe Yerson Mosquera continua suspenso. O Spurs espera contar com o retorno de Guglielmo Vicario e James Maddison.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Tottenham hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: