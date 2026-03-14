O West Ham está dando tudo de si nesta reta final para evitar o rebaixamento da Premier League. O próximo adversário no caminho é o Manchester City, um dos candidatos ao título.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Manchester City, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

Como assistir ao jogo entre West Ham e Manchester City usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo West Ham x Man City de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes da USA Network podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Horário do início do jogo West Ham x Manchester City

Premier League - Premier League London Stadium

West Ham x Manchester City terá início em 14 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Previsão da partida

O West Ham conquistou 14 pontos em suas últimas oito partidas da Premier League e ainda tem chances de escapar do temido rebaixamento. É uma reviravolta notável na sorte, considerando que o Hammers não venceu nenhuma partida da Premier League entre 8 de novembro e 17 de janeiro. Desde essa sequência de 10 jogos sem vitórias, a equipe de Nuno Espírito Santo derrotou o Spurs, o Sunderland, o Burnley e o Fulham, além de ter conquistado pontos contra o Man United e o Bournemouth.

Getty Images

O Manchester City encontra-se a sete pontos do líder Arsenal, embora tenha um jogo a menos, após um empate custoso por 2 a 2 em casa contra o Nottingham Forest. No entanto, o time tem pela frente a final da Carabao Cup contra o Arsenal no final deste mês, bem como uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool em abril. Resta saber como a equipe de Pep Guardiola reagirá à humilhante derrota por 3 a 0 contra um Real Madrid cheio de lesões na quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Getty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O City não contará com Rico Lewis, Mateo Kovacic e Josko Gvardiol, ausentes de longa data, enquanto o técnico Pep Guardiola fica de fora desta partida após receber uma suspensão de dois jogos por ter recebido um cartão amarelo contra o Newcastle.

O City venceu os últimos sete confrontos contra o West Ham.

Getty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao West Ham x Manchester City hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: