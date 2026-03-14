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Como assistir ao jogo de hoje entre West Ham e Manchester City pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre West Ham e Manchester City, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O West Ham está dando tudo de si nesta reta final para evitar o rebaixamento da Premier League. O próximo adversário no caminho é o Manchester City, um dos candidatos ao título.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Manchester City, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre West Ham e Manchester City usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo West Ham x Man City de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes da USA Network podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

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Horário do início do jogo West Ham x Manchester City

crest
Premier League - Premier League
London Stadium

West Ham x Manchester City terá início em 14 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT. 

Previsão da partida

O West Ham conquistou 14 pontos em suas últimas oito partidas da Premier League e ainda tem chances de escapar do temido rebaixamento. É uma reviravolta notável na sorte, considerando que o Hammers não venceu nenhuma partida da Premier League entre 8 de novembro e 17 de janeiro. Desde essa sequência de 10 jogos sem vitórias, a equipe de Nuno Espírito Santo derrotou o Spurs, o Sunderland, o Burnley e o Fulham, além de ter conquistado pontos contra o Man United e o Bournemouth. 

Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images

O Manchester City encontra-se a sete pontos do líder Arsenal, embora tenha um jogo a menos, após um empate custoso por 2 a 2 em casa contra o Nottingham Forest. No entanto, o time tem pela frente a final da Carabao Cup contra o Arsenal no final deste mês, bem como uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool em abril. Resta saber como a equipe de Pep Guardiola reagirá à humilhante derrota por 3 a 0 contra um Real Madrid cheio de lesões na quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O City não contará com Rico Lewis, Mateo Kovacic e Josko Gvardiol, ausentes de longa data, enquanto o técnico Pep Guardiola fica de fora desta partida após receber uma suspensão de dois jogos por ter recebido um cartão amarelo contra o Newcastle.

O City venceu os últimos sete confrontos contra o West Ham.

Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de West Ham x Manchester City

West HamHome team crest

4-4-2

Formação

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
M. Hermansen
29
A. Wan-Bissaka
12
M. Diouf
4
A. Disasi
25
J. Todibo
20
J. Bowen
18
M. Fernandes
28
T. Soucek
17
A. Traore
11
V. Castellanos
9
C. Wilson
25
G. Donnarumma
21
R. Ait Nouri
3
R. Dias
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
16
Rodri
20
B. Silva
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
9
E. Haaland

4-1-3-2

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Espirito Santo

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Lijnders

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

WHU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

WHU

Outros

MCI

0

0

Empate

5

Vitórias

4

Gols feitos

16
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao West Ham x Manchester City hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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