O West Ham e o Leeds disputam uma vaga nas semifinais da FA Cup e, embora a permanência na liga ainda seja uma grande preocupação para ambos, a chance de disputar uma partida em Wembley é enorme, considerando o tempo que já se passou desde que qualquer um dos times esteve perto de conquistar um título nacional.

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Como assistir ao jogo entre West Ham e Leeds com uma VPN

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Horário do início da partida entre West Ham e Leeds

Copa da Inglaterra - FA Cup London Stadium

West Ham x Leeds começa em 5 de abril às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

O West Ham parece um time diferente desde meados de janeiro. Sua reviravolta começou de fato com a vitória na prorrogação sobre o QPR na terceira rodada da FA Cup, no London Stadium. Ainda assim, o time chegou à pausa para os jogos internacionais de março após perder uma oportunidade na Premier League — uma derrota por 2 a 0 no Villa Park, quando uma vitória os teria levado à frente do Tottenham Hotspur, e o placar, sem dúvida, favoreceu o Aston Villa.

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O Leeds, por sua vez, tem sido sólido, mas não espetacular. A equipe tem enfrentado dificuldades para transformar boas atuações em vitórias na Premier League, o que tem prejudicado seu desempenho, mas tornou-se muito difícil de ser derrotada — às vezes, quase teimosa demais. Daniel Farke mudou sua abordagem em comparação com sua passagem pelo Norwich e, embora isso tenha trazido melhores resultados, o equilíbrio ainda não é perfeito. No momento, o time está pairando logo acima da zona de rebaixamento.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo West Ham, o ex-jogador do Leeds Crysencio Summerville vem em ótima forma, mas está fora até o final deste mês, e Jean-Clair Todibo também é dúvida.

O Leeds também tem algumas preocupações. Gabriel Gudmundsson está de volta após cumprir suspensão, mas agora enfrenta uma preocupação com lesão, enquanto Noah Okafor ficou de fora do segundo amistoso da Suíça durante a pausa – embora não pareça que ele esteja com alguma contusão.

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Analisando o desempenho recente, as duas equipes estão bastante equilibradas, mas o West Ham leva vantagem no histórico. O Leeds tem enfrentado dificuldades fora de casa, com um registro de 1 vitória, 7 empates e 7 derrotas, embora geralmente mantenha os jogos disputados. O West Ham, por sua vez, costuma tirar o máximo proveito do London Stadium, tendo evitado a derrota em quatro dos últimos cinco confrontos em casa contra o Leeds.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao West Ham x Leeds hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: