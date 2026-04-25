Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Everton, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo West Ham x Everton com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre West Ham e Everton
West Ham x Everton começa em 25 de abril às 10h00 EST e 15h00 GMT.
Prévia da partida
O West Ham volta a jogar em casa com um senso renovado de urgência após um empate sem gols muito disputado contra o Crystal Palace, resultado que mantém o time longe do risco imediato de rebaixamento, mas deixa pouco espaço para complacência. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, os Hammers têm mostrado sinais de uma mudança tática, priorizando a estabilidade defensiva na luta para garantir a permanência na primeira divisão.
Getty Images
Do outro lado do campo, o Everton chega a Londres ainda com aspirações de classificação para as competições europeias, apesar da derrota de partir o coração sofrida no final da partida contra o Liverpool no recente clássico de Merseyside. Os Toffees buscam se recuperar imediatamente, plenamente conscientes de que qualquer perda de pontos pode prejudicar gravemente sua luta pela sexta colocação, preparando o cenário para uma partida em que a necessidade desesperada de pontos do West Ham se choca com a determinação do Everton em manter seus sonhos europeus.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
Estatisticamente, o confronto promete ser acirrado, dada a disciplina tática que ambas as equipes têm demonstrado nas últimas semanas. O West Ham conseguiu encontrar um certo ritmo recentemente, embora sua capacidade de converter consistentemente chances em gols continue sendo o foco principal da comissão técnica.
Pelo time da casa, Lukasz Fabianski continua fora de ação devido a uma lesão nas costas, e a formação tática pode colocar Jarrod Bowen e Crysencio Summerville encarregados de liderar as transições ofensivas.
Getty Images
O Everton enfrenta a ausência prolongada de Jack Grealish, que está fora de ação desde fevereiro, uma situação com a qual o clube já vem lidando há algum tempo.
Com o Everton buscando contar com a experiência de Jordan Pickford na defesa e o West Ham apostando no apoio ruidoso da torcida local para impulsioná-lo na briga contra o rebaixamento, o confronto deste sábado promete ser uma batalha acirrada, em que momentos individuais de qualidade provavelmente decidirão o resultado.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre West Ham e Everton hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.