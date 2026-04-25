Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoWest Ham
London Stadium
team-logoEverton
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre West Ham e Everton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

West Ham x Everton
West Ham
Everton
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre West Ham e Everton, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

A tensão será palpável no London Stadium, enquanto o West Ham United se prepara para um confronto decisivo com enormes implicações nas duas extremidades da tabela da Premier League. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Everton, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo West Ham x Everton com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Horário do início da partida entre West Ham e Everton

crest
Premier League - Premier League
London Stadium

West Ham x Everton começa em 25 de abril às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

O West Ham volta a jogar em casa com um senso renovado de urgência após um empate sem gols muito disputado contra o Crystal Palace, resultado que mantém o time longe do risco imediato de rebaixamento, mas deixa pouco espaço para complacência. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, os Hammers têm mostrado sinais de uma mudança tática, priorizando a estabilidade defensiva na luta para garantir a permanência na primeira divisão. 

FBL-ENG-PR-WEST HAM-WOLVESGetty Images

Do outro lado do campo, o Everton chega a Londres ainda com aspirações de classificação para as competições europeias, apesar da derrota de partir o coração sofrida no final da partida contra o Liverpool no recente clássico de Merseyside. Os Toffees buscam se recuperar imediatamente, plenamente conscientes de que qualquer perda de pontos pode prejudicar gravemente sua luta pela sexta colocação, preparando o cenário para uma partida em que a necessidade desesperada de pontos do West Ham se choca com a determinação do Everton em manter seus sonhos europeus. 

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Estatisticamente, o confronto promete ser acirrado, dada a disciplina tática que ambas as equipes têm demonstrado nas últimas semanas. O West Ham conseguiu encontrar um certo ritmo recentemente, embora sua capacidade de converter consistentemente chances em gols continue sendo o foco principal da comissão técnica. 

Pelo time da casa, Lukasz Fabianski continua fora de ação devido a uma lesão nas costas, e a formação tática pode colocar Jarrod Bowen e Crysencio Summerville encarregados de liderar as transições ofensivas. 

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONGetty Images

O Everton enfrenta a ausência prolongada de Jack Grealish, que está fora de ação desde fevereiro, uma situação com a qual o clube já vem lidando há algum tempo.

Com o Everton buscando contar com a experiência de Jordan Pickford na defesa e o West Ham apostando no apoio ruidoso da torcida local para impulsioná-lo na briga contra o rebaixamento, o confronto deste sábado promete ser uma batalha acirrada, em que momentos individuais de qualidade provavelmente decidirão o resultado.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de West Ham x Everton

West HamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestEVE
1
M. Hermansen
12
M. Diouf
15
K. Mavropanos
4
A. Disasi
2
K. Walker-Peters
18
M. Fernandes
7
C. Summerville
20
J. Bowen
19
Pablo
28
T. Soucek
11
V. Castellanos
1
J. Pickford
16
V. Mykolenko
15
J. O'Brien
5
M. Keane
6
J. Tarkowski
22
K. Dewsbury-Hall
7
D. McNeil
27
I. Gueye
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
11
T. Barry

4-2-3-1

EVEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Espirito Santo

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Desempenho

WHU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

WHU

Outros

EVE

2

Vitórias

3

Empates

0

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre West Ham e Everton hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!