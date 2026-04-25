A tensão será palpável no London Stadium, enquanto o West Ham United se prepara para um confronto decisivo com enormes implicações nas duas extremidades da tabela da Premier League.

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Como assistir ao jogo West Ham x Everton com uma VPN

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Horário do início da partida entre West Ham e Everton

Premier League - Premier League London Stadium

West Ham x Everton começa em 25 de abril às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

O West Ham volta a jogar em casa com um senso renovado de urgência após um empate sem gols muito disputado contra o Crystal Palace, resultado que mantém o time longe do risco imediato de rebaixamento, mas deixa pouco espaço para complacência. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, os Hammers têm mostrado sinais de uma mudança tática, priorizando a estabilidade defensiva na luta para garantir a permanência na primeira divisão.

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Do outro lado do campo, o Everton chega a Londres ainda com aspirações de classificação para as competições europeias, apesar da derrota de partir o coração sofrida no final da partida contra o Liverpool no recente clássico de Merseyside. Os Toffees buscam se recuperar imediatamente, plenamente conscientes de que qualquer perda de pontos pode prejudicar gravemente sua luta pela sexta colocação, preparando o cenário para uma partida em que a necessidade desesperada de pontos do West Ham se choca com a determinação do Everton em manter seus sonhos europeus.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Estatisticamente, o confronto promete ser acirrado, dada a disciplina tática que ambas as equipes têm demonstrado nas últimas semanas. O West Ham conseguiu encontrar um certo ritmo recentemente, embora sua capacidade de converter consistentemente chances em gols continue sendo o foco principal da comissão técnica.

Pelo time da casa, Lukasz Fabianski continua fora de ação devido a uma lesão nas costas, e a formação tática pode colocar Jarrod Bowen e Crysencio Summerville encarregados de liderar as transições ofensivas.

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O Everton enfrenta a ausência prolongada de Jack Grealish, que está fora de ação desde fevereiro, uma situação com a qual o clube já vem lidando há algum tempo.

Com o Everton buscando contar com a experiência de Jordan Pickford na defesa e o West Ham apostando no apoio ruidoso da torcida local para impulsioná-lo na briga contra o rebaixamento, o confronto deste sábado promete ser uma batalha acirrada, em que momentos individuais de qualidade provavelmente decidirão o resultado.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 18 J. Grealish

9 Beto

32 J. Branthwaite

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre West Ham e Everton hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: