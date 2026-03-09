Goal.com
Copa da Inglaterra
team-logoWest Ham
London Stadium
team-logoBrentford
Como assistir ao jogo de hoje entre West Ham e Brentford pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da FA Cup entre West Ham e Brentford, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Um clássico está prestes a acontecer na quinta rodada da FA Cup, no London Stadium, com West Ham e Brentford disputando uma vaga nas quartas de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Brentford, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaJioStar
África do Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir West Ham x Brentford com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de West Ham x Brentford

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
London Stadium

West Ham x Brentford começa em 9 de março às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O West Ham tem jogado com cautela ultimamente, mantendo as coisas sob controle e evitando riscos desnecessários. Duas vitórias, três empates e apenas uma derrota nos últimos seis jogos em todas as competições mostram um time que valoriza o controle, com apenas o Liverpool conseguindo superar sua defesa normalmente disciplinada. 

Em casa, o Hammers parece mais afiado, reduzindo as chances perto de seu próprio gol e estabelecendo um ritmo constante. Ainda assim, o Brentford já dificultou a vida deles aqui antes, então uma defesa sólida pode fazer a diferença.

Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images

O Brentford, por outro lado, traz um pouco mais de agressividade. Três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos em todas as competições destacam uma equipe que gosta de partir para cima. Eles são mais ousados na posse de bola, mais rápidos na transição e sempre procuram criar oportunidades no terço final do campo. É um confronto de estilos: a cautela do West Ham contra a ambição do Brentford.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para o West Ham, a notícia animadora é que Pablo Felipe está se recuperando de uma lesão na panturrilha e se aproximando da plena forma física. O atacante brasileiro só se juntou ao Hammers em janeiro, depois de brilhar na liga portuguesa, onde marcou 10 gols e deu uma assistência em apenas 13 partidas. Lukasz Fabianski, por sua vez, ainda está prejudicado por um problema nas costas, que o impede de estar totalmente disponível.

Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images

A atualização do Brentford foi muito menos animadora. Keith Andrews confirmou que Rico Henry sofreu uma lesão no tendão da coxa no empate com o Bournemouth, o que o deixará fora dos gramados por várias semanas. Ele se junta a uma lista crescente de ausências: Fabio Carvalho, Antoni Milambo e Josh Dasilva estão todos afastados devido a problemas no joelho, enquanto Aaron Hickey (coxa) e Vitaly Janelt (tornozelo) continuam indisponíveis. A única esperança é Reiss Nelson, que pode tentar retornar a tempo, apesar da lesão na panturrilha.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de West Ham x Brentford

West HamHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBRE
23
A. Areola
30
O. Scarles
15
K. Mavropanos
2
K. Walker-Peters
4
A. Disasi
20
J. Bowen
18
M. Fernandes
27
S. Magassa
7
C. Summerville
11
V. Castellanos
9
C. Wilson
12
H. Valdimarsson
23
K. Lewis-Potter
33
M. Kayode
5
E. Pinnock
20
K. Ajer
6
J. Henderson
19
D. Ouattara
24
M. Damsgaard
7
K. Schade
18
Y. Yarmoliuk
9
I. Thiago

4-2-3-1

BREAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Espirito Santo

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Andrews

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

WHU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

BRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro de confrontos diretos

WHU

Outros

BRE

1

1

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir West Ham x Brentford hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

