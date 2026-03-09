Um clássico está prestes a acontecer na quinta rodada da FA Cup, no London Stadium, com West Ham e Brentford disputando uma vaga nas quartas de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do West Ham x Brentford, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir West Ham x Brentford com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo.

Hora do início de West Ham x Brentford

Copa da Inglaterra - FA Cup London Stadium

West Ham x Brentford começa em 9 de março às 14h30 EST e 19h30 GMT.

Previsão da partida

O West Ham tem jogado com cautela ultimamente, mantendo as coisas sob controle e evitando riscos desnecessários. Duas vitórias, três empates e apenas uma derrota nos últimos seis jogos em todas as competições mostram um time que valoriza o controle, com apenas o Liverpool conseguindo superar sua defesa normalmente disciplinada.

Em casa, o Hammers parece mais afiado, reduzindo as chances perto de seu próprio gol e estabelecendo um ritmo constante. Ainda assim, o Brentford já dificultou a vida deles aqui antes, então uma defesa sólida pode fazer a diferença.

O Brentford, por outro lado, traz um pouco mais de agressividade. Três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos em todas as competições destacam uma equipe que gosta de partir para cima. Eles são mais ousados na posse de bola, mais rápidos na transição e sempre procuram criar oportunidades no terço final do campo. É um confronto de estilos: a cautela do West Ham contra a ambição do Brentford.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para o West Ham, a notícia animadora é que Pablo Felipe está se recuperando de uma lesão na panturrilha e se aproximando da plena forma física. O atacante brasileiro só se juntou ao Hammers em janeiro, depois de brilhar na liga portuguesa, onde marcou 10 gols e deu uma assistência em apenas 13 partidas. Lukasz Fabianski, por sua vez, ainda está prejudicado por um problema nas costas, que o impede de estar totalmente disponível.

A atualização do Brentford foi muito menos animadora. Keith Andrews confirmou que Rico Henry sofreu uma lesão no tendão da coxa no empate com o Bournemouth, o que o deixará fora dos gramados por várias semanas. Ele se junta a uma lista crescente de ausências: Fabio Carvalho, Antoni Milambo e Josh Dasilva estão todos afastados devido a problemas no joelho, enquanto Aaron Hickey (coxa) e Vitaly Janelt (tornozelo) continuam indisponíveis. A única esperança é Reiss Nelson, que pode tentar retornar a tempo, apesar da lesão na panturrilha.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir West Ham x Brentford hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: