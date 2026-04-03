O West Bromwich Albion busca sua terceira vitória consecutiva para manter vivas as esperanças de permanência na Championship, ao receber o Wrexham, que luta por uma vaga nos playoffs, no The Hawthorns.
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Como assistir ao West Bromwich Albion x Wrexham com VPN
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Horário do início da partida entre West Bromwich Albion e Wrexham
West Bromwich Albion x Wrexham começa em 3 de abril às 10h EST e 15h GMT.
Previsão da partida
O West Brom finalmente conseguiu duas vitórias consecutivas no campeonato — suas primeiras vitórias seguidas desde as primeiras semanas da temporada. Essa pequena sequência deu um grande impulso à sua luta pela permanência.
Seis pontos em dois jogos representam uma grande reviravolta após uma sequência de 13 partidas sem vitórias, e isso levou o Albion à 20ª posição na tabela, quatro pontos à frente do Leicester, que está na zona de rebaixamento. Em casa, as coisas também se estabilizaram. Desde a derrota para o Coventry, que está a caminho da promoção, no final de fevereiro, o time está há três jogos invicto no The Hawthorns, com destaque para a vitória por 3 a 0 sobre o Hull em meados de março. Aune Heggebo e Isaac Price marcaram nesse jogo, encerrando suas secas de gols e adicionando um poder ofensivo muito necessário.
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O Wrexham, por outro lado, ainda aproveita o ímpeto de sua rápida ascensão pelas divisões. Após três promoções consecutivas, o time agora busca uma vaga nos playoffs da Championship. Março começou difícil, com duas derrotas seguidas – a primeira sequência desse tipo desde agosto –, mas o time se recuperou com duas vitórias nos últimos três jogos. Uma delas foi uma virada em Bramall Lane, onde Sam Smith e Josh Windass marcaram para vencer o Sheffield United por 2 a 1.
No geral, o time perdeu apenas duas vezes nos últimos oito jogos do campeonato. O problema é que ainda está fora das vagas para os playoffs, logo atrás do Southampton, sexto colocado, por diferença de gols, faltando sete partidas para o fim da temporada.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O West Brom continua sem Mikey Johnston, que sofreu uma lesão na perna contra o Oxford em fevereiro, que encerrou sua temporada. Karlan Grant se junta às ausências no ataque devido a um problema no tendão, enquanto Tammer Bany continua indisponível. Na defesa, Chris Mepham é dúvida devido a um problema no tendão.
O Wrexham também tem suas próprias dores de cabeça. O artilheiro Kieffer Moore, com 11 gols, está fora de ação devido a uma lesão no tendão. Ben Sheaf (contusão), Matthew James (dedo) e Liberato Cacace (joelho) também provavelmente não jogarão.
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Em termos de desempenho, o Wrexham tem se mostrado forte fora de casa, vencendo cinco das últimas sete partidas do campeonato disputadas fora de casa. Na sexta-feira, a equipe buscará sua 18ª vitória na Championship nesta temporada e tentará derrotar o West Brom pela primeira vez em 96 anos.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre West Bromwich Albion e Wrexham hoje
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