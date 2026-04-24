Em busca da terceira vitória consecutiva, o West Bromwich Albion, em boa fase, recebe o Ipswich Town no The Hawthorns, pelo Campeonato Inglês.

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Como assistir ao jogo entre West Bromwich Albion e Ipswich usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de West Bromwich Albion x Ipswich

Championship - Championship The Hawthorns

West Brom x Ipswich terá início em 25 de abril de 2026 às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

Desde a derrota por 2 a 1 para o Oxford, rival na luta contra o rebaixamento, em 28 de fevereiro, o West Brom vem acumulando uma impressionante sequência de nove jogos sem derrota (4 vitórias e 5 empates), garantindo praticamente sua permanência na Championship.

O Ipswich continua no meio da disputa pela promoção automática para a Premier League. O empate em 1 a 1 contra o Portsmouth e o Middlesbrough foi apenas um tropeço, mas a vitória na noite de quarta-feira contra o Charlton foi um impulso na hora certa. Os Tractor Boys estão em segundo lugar e têm um jogo a menos que seus rivais mais próximos. Três pontos nesta partida os colocariam a um passo da terra prometida.

Getty Images

Fatos importantes

O West Brom continua sem poder contar com o capitão do clube, Jed Wallace, pelo resto da temporada.

O Ipswich tem alguns ex-jogadores do West Brom na enfermaria no momento, incluindo o lateral-esquerdo Conor Townsend

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de West Bromwich x Ipswich Provável escalação Reservas Técnico J. Morrison Provável escalação Reservas Técnico K. McKenna

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao West Bromwich Albion x Ipswich hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: