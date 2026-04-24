Em busca da terceira vitória consecutiva, o West Bromwich Albion, em boa fase, recebe o Ipswich Town no The Hawthorns, pelo Campeonato Inglês.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do West Bromwich Albion x Ipswich, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao jogo entre West Bromwich Albion e Ipswich usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do pontapé inicial de West Bromwich Albion x Ipswich
West Brom x Ipswich terá início em 25 de abril de 2026 às 07h30 EST e 12h30 GMT.
Prévia da partida
Desde a derrota por 2 a 1 para o Oxford, rival na luta contra o rebaixamento, em 28 de fevereiro, o West Brom vem acumulando uma impressionante sequência de nove jogos sem derrota (4 vitórias e 5 empates), garantindo praticamente sua permanência na Championship.
O Ipswich continua no meio da disputa pela promoção automática para a Premier League. O empate em 1 a 1 contra o Portsmouth e o Middlesbrough foi apenas um tropeço, mas a vitória na noite de quarta-feira contra o Charlton foi um impulso na hora certa. Os Tractor Boys estão em segundo lugar e têm um jogo a menos que seus rivais mais próximos. Três pontos nesta partida os colocariam a um passo da terra prometida.
Getty Images
Fatos importantes
O West Brom continua sem poder contar com o capitão do clube, Jed Wallace, pelo resto da temporada.
O Ipswich tem alguns ex-jogadores do West Brom na enfermaria no momento, incluindo o lateral-esquerdo Conor Townsend
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Desempenho
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao West Bromwich Albion x Ipswich hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.