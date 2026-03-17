O Wrexham vai até Vicarage Road para um confronto da Championship contra o Watford, na esperança de conquistar um resultado que mantenha viva a sua luta por uma vaga nos playoffs.

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Como assistir ao Watford x Wrexham com VPN

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Horário do pontapé inicial de Watford x Wrexham

Championship - Championship Vicarage Road Stadium

Watford x Wrexham começa em 17 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Após duas derrotas consecutivas contra o Chelsea na FA Cup e contra o Hull, o Wrexham entrou no clássico galês da última sexta-feira contra o Swansea sob grande pressão. O que estava em jogo era claro: se o Swansea vencesse, reduziria a diferença para apenas dois pontos. Em vez disso, o Wrexham se mostrou à altura do desafio, garantindo uma vitória por 2 a 0 que não só elevou o ânimo da equipe, como também garantiu o direito de se gabar no clássico e manteve o time firmemente na briga pelo acesso.

A surpreendente derrota do Hull por 3 a 0 para o West Brom no dia seguinte fez com que o Wrexham terminasse o fim de semana a apenas três pontos do quinto lugar. O Southampton continua logo atrás, mas Phil Parkinson vai incentivar seus jogadores a manterem o foco, especialmente porque seis dos nove jogos restantes serão fora do Racecourse Ground. O que é animador é que o Wrexham tem se mostrado forte fora de casa, conquistando 27 pontos em 17 partidas fora de casa e sem sofrer nenhuma derrota desde a viagem a Swansea, em dezembro.

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O Watford, por sua vez, sabe que a margem para erros é mínima. Realisticamente, apenas uma vitória manterá vivas suas esperanças de promoção. Ed Still comandou um início equilibrado — duas vitórias, dois empates, duas derrotas —, mas a derrota por 3 a 1 no sábado em Stoke deixa os Hornets vulneráveis, apenas um ponto acima de seus adversários. Com a reputação do Watford de trocas rápidas de treinadores, Still enfrenta o duplo desafio de provar seu valor a longo prazo e, ao mesmo tempo, manter a equipe na briga por uma classificação entre os seis primeiros.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Watford continua sem Jeremy Ngakia, Kwadwo Baah e Rocco Vata, então suas opções permanecem limitadas.

Do lado do Wrexham, Parkinson pode muito bem manter a mesma escalação que deu conta do recado contra o Swansea, desde que não surjam novas lesões. No entanto, para os visitantes, George Dobson cumpre a última partida de sua suspensão, enquanto Liberato Cacace, Ben Sheaf e Kieffer Moore continuam indisponíveis.

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No Vicarage Road, o desempenho do Watford em casa tem sido, no geral, sólido — o time ocupa a oitava posição na divisão nesse quesito —, mas os resultados recentes mostram uma realidade diferente. Apenas duas vitórias nas últimas seis partidas em casa pelo campeonato destacam a inconsistência que tem impedido o time de subir na tabela.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Watford x Wrexham Provável escalação Reservas Técnico E. Still Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

WAT Um WRE 0 1 Empate 0 Wrexham 2 - 2 Watford 2 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Watford x Wrexham hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: