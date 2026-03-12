Goal.com
CONCACAF Champions Cup
team-logoVancouver Whitecaps
BC Place
team-logoSeattle Sounders
Como assistir ao jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders FC pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da CONCACAF Champions Cup entre Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders FC, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A CONCACAF Champions Cup 2026 chega a Vancouver, onde o Whitecaps recebe o Seattle Sounders na primeira partida das oitavas de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders FC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC

Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders começa em 13 de março às 21h EST e 02h GMT.

Previsão da partida

A rivalidade Cascadia está de volta ao cenário continental, e tem uma longa história por trás. O Vancouver Whitecaps e o Seattle Sounders se enfrentaram pela última vez na CONCACAF Champions Cup há uma década, com o Seattle conquistando uma vitória e um empate na fase de grupos de 2015/16. Agora, eles se encontram novamente, desta vez nas oitavas de final.

O Seattle chega após a conquista da Leagues Cup 2025, com o objetivo de adicionar um segundo título da Champions Cup ao seu currículo, depois de levantar o troféu em 2022. O veterano capitão Cristian Roldan lidera o ataque, determinado a levar o Sounders a superar o obstáculo que os derrubou no ano passado, quando o Cruz Azul os eliminou nesta mesma fase.

Vancouver, por sua vez, garantiu sua vaga com uma vitória confiante por 2 a 0 no placar agregado sobre o CS Cartaginés, graças aos gols de Kenji Cabrera e Sebastian Berhalter. Com o experiente atacante alemão Thomas Müller no time, o Whitecaps busca repetir a magia da campanha da última temporada, quando chegou à sua primeira final da Champions Cup, terminando como vice-campeão.

É um confronto de ambição e rivalidade: Seattle em busca de redenção e mais um título, Vancouver em busca de impulso e um avanço. E com o BC Place pronto para sediar a primeira partida, espere uma atmosfera eletrizante.

Muller: o jogador a ser observado

Nenhuma surpresa aqui - um dos maiores jogadores da geração continua desafiando o tempo, prosperando aos 36 anos e abraçando o que agora é sua primeira temporada completa em Vancouver. O ícone do Bayern de Munique e lenda da seleção alemã fez uma transição perfeita para a vida como um Whitecap, oferecendo o tipo de qualidade que definiu sua carreira na Europa. 

Desde que chegou no verão passado como jogador designado, ele já marcou 11 gols e deu três assistências em cerca de 1.300 minutos em todas as competições, um retorno que demonstra não apenas sua classe duradoura, mas também o impacto que ele teve no ataque do Vancouver. Para os torcedores, tem sido emocionante ver um astro de renome mundial trazer sua visão, timing e toque final característicos para o BC Place, provando que, mesmo com mais de trinta anos, ele continua fazendo a diferença.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Soerensen

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Schmetzer

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

VAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

SEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro de confrontos diretos

VAN

Outros

SEA

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

