Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders começa em 13 de março às 21h EST e 02h GMT.

Previsão da partida

A rivalidade Cascadia está de volta ao cenário continental, e tem uma longa história por trás. O Vancouver Whitecaps e o Seattle Sounders se enfrentaram pela última vez na CONCACAF Champions Cup há uma década, com o Seattle conquistando uma vitória e um empate na fase de grupos de 2015/16. Agora, eles se encontram novamente, desta vez nas oitavas de final.

O Seattle chega após a conquista da Leagues Cup 2025, com o objetivo de adicionar um segundo título da Champions Cup ao seu currículo, depois de levantar o troféu em 2022. O veterano capitão Cristian Roldan lidera o ataque, determinado a levar o Sounders a superar o obstáculo que os derrubou no ano passado, quando o Cruz Azul os eliminou nesta mesma fase.

Vancouver, por sua vez, garantiu sua vaga com uma vitória confiante por 2 a 0 no placar agregado sobre o CS Cartaginés, graças aos gols de Kenji Cabrera e Sebastian Berhalter. Com o experiente atacante alemão Thomas Müller no time, o Whitecaps busca repetir a magia da campanha da última temporada, quando chegou à sua primeira final da Champions Cup, terminando como vice-campeão.

É um confronto de ambição e rivalidade: Seattle em busca de redenção e mais um título, Vancouver em busca de impulso e um avanço. E com o BC Place pronto para sediar a primeira partida, espere uma atmosfera eletrizante.

Muller: o jogador a ser observado

Nenhuma surpresa aqui - um dos maiores jogadores da geração continua desafiando o tempo, prosperando aos 36 anos e abraçando o que agora é sua primeira temporada completa em Vancouver. O ícone do Bayern de Munique e lenda da seleção alemã fez uma transição perfeita para a vida como um Whitecap, oferecendo o tipo de qualidade que definiu sua carreira na Europa.

Desde que chegou no verão passado como jogador designado, ele já marcou 11 gols e deu três assistências em cerca de 1.300 minutos em todas as competições, um retorno que demonstra não apenas sua classe duradoura, mas também o impacto que ele teve no ataque do Vancouver. Para os torcedores, tem sido emocionante ver um astro de renome mundial trazer sua visão, timing e toque final característicos para o BC Place, provando que, mesmo com mais de trinta anos, ele continua fazendo a diferença.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders Provável escalação Reservas Técnico J. Soerensen Provável escalação Reservas Técnico B. Schmetzer

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

