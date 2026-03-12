A CONCACAF Champions Cup 2026 chega a Vancouver, onde o Whitecaps recebe o Seattle Sounders na primeira partida das oitavas de final.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders FC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|FanCode
Como assistir ao jogo Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders começa em 13 de março às 21h EST e 02h GMT.
Previsão da partida
A rivalidade Cascadia está de volta ao cenário continental, e tem uma longa história por trás. O Vancouver Whitecaps e o Seattle Sounders se enfrentaram pela última vez na CONCACAF Champions Cup há uma década, com o Seattle conquistando uma vitória e um empate na fase de grupos de 2015/16. Agora, eles se encontram novamente, desta vez nas oitavas de final.
O Seattle chega após a conquista da Leagues Cup 2025, com o objetivo de adicionar um segundo título da Champions Cup ao seu currículo, depois de levantar o troféu em 2022. O veterano capitão Cristian Roldan lidera o ataque, determinado a levar o Sounders a superar o obstáculo que os derrubou no ano passado, quando o Cruz Azul os eliminou nesta mesma fase.
Vancouver, por sua vez, garantiu sua vaga com uma vitória confiante por 2 a 0 no placar agregado sobre o CS Cartaginés, graças aos gols de Kenji Cabrera e Sebastian Berhalter. Com o experiente atacante alemão Thomas Müller no time, o Whitecaps busca repetir a magia da campanha da última temporada, quando chegou à sua primeira final da Champions Cup, terminando como vice-campeão.
É um confronto de ambição e rivalidade: Seattle em busca de redenção e mais um título, Vancouver em busca de impulso e um avanço. E com o BC Place pronto para sediar a primeira partida, espere uma atmosfera eletrizante.
Muller: o jogador a ser observado
Nenhuma surpresa aqui - um dos maiores jogadores da geração continua desafiando o tempo, prosperando aos 36 anos e abraçando o que agora é sua primeira temporada completa em Vancouver. O ícone do Bayern de Munique e lenda da seleção alemã fez uma transição perfeita para a vida como um Whitecap, oferecendo o tipo de qualidade que definiu sua carreira na Europa.
Desde que chegou no verão passado como jogador designado, ele já marcou 11 gols e deu três assistências em cerca de 1.300 minutos em todas as competições, um retorno que demonstra não apenas sua classe duradoura, mas também o impacto que ele teve no ataque do Vancouver. Para os torcedores, tem sido emocionante ver um astro de renome mundial trazer sua visão, timing e toque final característicos para o BC Place, provando que, mesmo com mais de trinta anos, ele continua fazendo a diferença.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.