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Como assistir ao jogo de hoje entre Udinese e Juventus pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre Udinese e Juventus, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Juventus continua na briga por uma vaga entre os quatro primeiros e enfrenta a Udinese neste fim de semana, em partida que será disputada no Stadio Friuli.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Udinese x Juventus, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo Udinese x Juventus com uma VPN

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Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Udinese e Juventus

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese x Juventus começa em 14 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Juventus tem passado por um período difícil ultimamente, perdendo pontos no campeonato e sendo eliminada da Europa e da Coppa Italia, mas finalmente recuperou o ritmo na semana passada. Após um início lento contra o Pisa, o time ganhou vida no segundo tempo, com Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga marcando gols na vitória confortável no Allianz. Mesmo assim, o time continua em sexto lugar, bem no meio da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PISAGetty Images

A disputa está acirrada. O Como conquistou uma vitória, a Roma tropeçou, e esses dois times se enfrentam na próxima rodada; assim, a Juve sabe que uma vitória em Udine poderia levá-la para cima na tabela, pelo menos por um dia. A preocupação é o desempenho fora de casa – a equipe de Luciano Spalletti sofreu três ou mais gols em cada uma de suas últimas quatro partidas fora de casa.

Por outro lado, desde que Spalletti assumiu o comando em outubro, apenas o Inter marcou mais gols na Série A, então a Juve continua perigosa. E a história está firmemente a seu favor: o Udinese raramente a incomodou, perdendo sete dos últimos oito confrontos e marcando apenas duas vezes nessa sequência.

A Udinese, porém, não está desistindo. Os jogadores de Kosta Runjaic se recuperaram de uma fase ruim em fevereiro com uma grande vitória sobre a Fiorentina e quase repetiram a dose contra a Atalanta, mas acabaram deixando escapar uma vantagem de dois gols no final da partida. Eles estão seguros no meio da tabela e buscam terminar entre os primeiros, com o técnico mantendo o time longe da zona de rebaixamento pela segunda temporada consecutiva.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para a Juventus, a lista de lesionados é bem curta – apenas Emil Holm e Arkadiusz Milik estão fora, enquanto Dusan Vlahović finalmente voltou aos treinos completos após mais de três meses afastado. 

Hellas Verona FC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images

Por outro lado, a Udinese não poderá contar com Nicolo Bertola, Jordan Zemura e Alessandro Zanoli, ausente há muito tempo, mas deve receber um reforço com o retorno de Oumar Solet e Arthur Atta.

No que diz respeito ao histórico de confrontos diretos, a Juve leva vantagem há anos, tendo vencido cinco dos últimos seis encontros e 25 dos 33 disputados contra a Udinese.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Udinese x Juventus

UdineseHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestJUV
40
M. Okoye
31
T. Kristensen
27
C. Kabasele
28
O. Solet
8
J. Karlstroem
11
H. Kamara
32
J. Ekkelenkamp
24
J. Piotrowski
19
K. Ehizibue
10
N. Zaniolo
9
K. Davis
1
M. Perin
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
5
M. Locatelli
7
C. Conceicao
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
13
J. Boga
10
K. Yildiz

4-2-3-1

JUVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Runjaic

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Spalletti

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

UDI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

UDI

Outros

JUV

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Udinese x Juventus hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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