A Juventus continua na briga por uma vaga entre os quatro primeiros e enfrenta a Udinese neste fim de semana, em partida que será disputada no Stadio Friuli.

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Horário do início da partida entre Udinese e Juventus

Campeonato Italiano - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese x Juventus começa em 14 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Juventus tem passado por um período difícil ultimamente, perdendo pontos no campeonato e sendo eliminada da Europa e da Coppa Italia, mas finalmente recuperou o ritmo na semana passada. Após um início lento contra o Pisa, o time ganhou vida no segundo tempo, com Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga marcando gols na vitória confortável no Allianz. Mesmo assim, o time continua em sexto lugar, bem no meio da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

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A disputa está acirrada. O Como conquistou uma vitória, a Roma tropeçou, e esses dois times se enfrentam na próxima rodada; assim, a Juve sabe que uma vitória em Udine poderia levá-la para cima na tabela, pelo menos por um dia. A preocupação é o desempenho fora de casa – a equipe de Luciano Spalletti sofreu três ou mais gols em cada uma de suas últimas quatro partidas fora de casa.

Por outro lado, desde que Spalletti assumiu o comando em outubro, apenas o Inter marcou mais gols na Série A, então a Juve continua perigosa. E a história está firmemente a seu favor: o Udinese raramente a incomodou, perdendo sete dos últimos oito confrontos e marcando apenas duas vezes nessa sequência.

A Udinese, porém, não está desistindo. Os jogadores de Kosta Runjaic se recuperaram de uma fase ruim em fevereiro com uma grande vitória sobre a Fiorentina e quase repetiram a dose contra a Atalanta, mas acabaram deixando escapar uma vantagem de dois gols no final da partida. Eles estão seguros no meio da tabela e buscam terminar entre os primeiros, com o técnico mantendo o time longe da zona de rebaixamento pela segunda temporada consecutiva.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para a Juventus, a lista de lesionados é bem curta – apenas Emil Holm e Arkadiusz Milik estão fora, enquanto Dusan Vlahović finalmente voltou aos treinos completos após mais de três meses afastado.

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Por outro lado, a Udinese não poderá contar com Nicolo Bertola, Jordan Zemura e Alessandro Zanoli, ausente há muito tempo, mas deve receber um reforço com o retorno de Oumar Solet e Arthur Atta.

No que diz respeito ao histórico de confrontos diretos, a Juve leva vantagem há anos, tendo vencido cinco dos últimos seis encontros e 25 dos 33 disputados contra a Udinese.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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