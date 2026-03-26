Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Ucrânia x Suécia, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Ucrânia x Suécia com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do pontapé inicial de Ucrânia x Suécia
Ucrânia x Suécia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
A Ucrânia chega a esta semifinal com a confiança em alta, após terminar em segundo lugar no seu grupo de qualificação, somando dez pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas, e encerrando a campanha em grande estilo com três vitórias nos últimos quatro jogos — incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre a Islândia, que demonstrou sua eficácia sob pressão.
Getty Images
Enquanto isso, a Suécia chega vinda da Liga das Nações após uma campanha difícil nas eliminatórias, que rendeu apenas dois pontos, uma mudança de técnico de Jon Dahl Tomasson para Graham Potter e muitas dúvidas sobre a rapidez com que Potter conseguirá imprimir seu estilo estruturado em uma equipe ainda em transição.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
A Ucrânia não contará com Ruslan Malinovskyi e Yukhym Konoplia, suspensos, enquanto lesões deixam Artem Dovbyk e Oleksandr Zinchenko fora de ação.
Getty Images
A Suécia também enfrenta problemas, com Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Johansson e Dejan Kulusevski indisponíveis, e a história também não está a seu favor – a Ucrânia saiu vitoriosa em quatro dos cinco confrontos anteriores.
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Guia passo a passo de VPN para assistir a Ucrânia x Suécia hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização de um servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.