A Ucrânia e a Suécia se preparam para uma semifinal da repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo que promete ser tensa e cheia de emoção.

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Como assistir ao jogo Ucrânia x Suécia com uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Ucrânia x Suécia

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round Estadi Ciutat de Valencia

Ucrânia x Suécia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Ucrânia chega a esta semifinal com a confiança em alta, após terminar em segundo lugar no seu grupo de qualificação, somando dez pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas, e encerrando a campanha em grande estilo com três vitórias nos últimos quatro jogos — incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre a Islândia, que demonstrou sua eficácia sob pressão.

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Enquanto isso, a Suécia chega vinda da Liga das Nações após uma campanha difícil nas eliminatórias, que rendeu apenas dois pontos, uma mudança de técnico de Jon Dahl Tomasson para Graham Potter e muitas dúvidas sobre a rapidez com que Potter conseguirá imprimir seu estilo estruturado em uma equipe ainda em transição.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Ucrânia não contará com Ruslan Malinovskyi e Yukhym Konoplia, suspensos, enquanto lesões deixam Artem Dovbyk e Oleksandr Zinchenko fora de ação.

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A Suécia também enfrenta problemas, com Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Johansson e Dejan Kulusevski indisponíveis, e a história também não está a seu favor – a Ucrânia saiu vitoriosa em quatro dos cinco confrontos anteriores.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 8 R. Malinovsky

2 Y. Konoplya Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Ucrânia x Suécia hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: