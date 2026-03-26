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Eliminatórias Europeias
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Estadi Ciutat de Valencia
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Como assistir ao jogo de hoje entre Ucrânia e Suécia pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Ucrânia x Suécia
Ucrânia
Suécia
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Ucrânia e Suécia, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Ucrânia e a Suécia se preparam para uma semifinal da repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo que promete ser tensa e cheia de emoção.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Ucrânia x Suécia, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Ucrânia x Suécia com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do pontapé inicial de Ucrânia x Suécia

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
Estadi Ciutat de Valencia

Ucrânia x Suécia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Ucrânia chega a esta semifinal com a confiança em alta, após terminar em segundo lugar no seu grupo de qualificação, somando dez pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas, e encerrando a campanha em grande estilo com três vitórias nos últimos quatro jogos — incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre a Islândia, que demonstrou sua eficácia sob pressão.

FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWGetty Images

Enquanto isso, a Suécia chega vinda da Liga das Nações após uma campanha difícil nas eliminatórias, que rendeu apenas dois pontos, uma mudança de técnico de Jon Dahl Tomasson para Graham Potter e muitas dúvidas sobre a rapidez com que Potter conseguirá imprimir seu estilo estruturado em uma equipe ainda em transição.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Ucrânia não contará com Ruslan Malinovskyi e Yukhym Konoplia, suspensos, enquanto lesões deixam Artem Dovbyk e Oleksandr Zinchenko fora de ação.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLGetty Images

A Suécia também enfrenta problemas, com Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Johansson e Dejan Kulusevski indisponíveis, e a história também não está a seu favor – a Ucrânia saiu vitoriosa em quatro dos cinco confrontos anteriores.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Ucrânia x Suécia

UcrâniaHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestSWE
12
A. Trubin
16
V. Mykolenko
13
I. Zabarnyi
4
O. Svatok
2
O. Tymchyk
18
Y. Yarmoliuk
10
M. Shaparenko
6
I. Kaliuzhnyi
7
V. Vanat
15
V. Tsigankov
20
O. Zubkov
23
K. Nordfeldt
4
I. Hien
5
G. Gudmundsson
2
G. Lagerbielke
3
V. Nilsson Lindeloef
20
H. Larsson
14
R. Bardghji
7
B. Nygren
11
A. Elanga
18
Y. Ayari
17
V. Gyoekeres

4-2-3-1

SWEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Rebrov

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • G. Potter

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

UKR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SWE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/10
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

UKR

Outros

SWE

4

Vitórias

0

Empate

1

5

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Ucrânia x Suécia hoje

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  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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