Tudo está em jogo em Istambul, onde a Turquia e a Romênia se enfrentam com uma vaga na final da repescagem da Copa do Mundo em jogo. Ambas as seleções encaram este jogo como uma rara oportunidade de se aproximarem do maior palco do futebol.

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Como assistir a Turquia x Romênia com uma VPN

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Horário do início da partida Turquia x Romênia

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round Tupras Stadyumu

Turquia x Romênia começa em 26 de março às 12h EST e 17h GMT.

Previsão da partida

A Turquia contará com o apoio da torcida em Istambul, o que pode lhe dar uma vantagem. O recente empate em 2 a 2 contra a Espanha, atual campeã europeia, mostrou que a equipe é capaz de enfrentar os melhores times e que este elenco possui verdadeira qualidade.

A Romênia, porém, não será um adversário fácil. Mesmo jogando fora de casa, os Tricolorii têm um histórico de bons resultados contra a Turquia e estarão determinados a dificultar as coisas. Sua campanha nas eliminatórias não foi perfeita, mas esta é uma chance de dar tudo de si e mostrar do que são capazes.

Jogadores a serem observados

Getty Images

Pela Turquia, um dos destaques é Kenan Yildiz, de 20 anos. Recém-saído de atuações promissoras pela Juventus, espera-se que ele traga energia e criatividade ao ataque. Já com três gols marcados nestas eliminatórias, Yildiz estará ansioso para levar esse ímpeto para esta fase crucial e dar ao seu time um impulso extra.

A Romênia contará com Dennis Man para assumir a responsabilidade no terço final do campo. Com a ausência de vários jogadores-chave, seu papel se torna ainda mais importante. Man tem mostrado boa forma no clube e agora enfrenta o desafio de traduzir isso em um impacto decisivo para seu país. Ele estará determinado a dar o máximo e liderar pelo exemplo enquanto os Tricolorii buscam uma virada.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Turquia x Romênia hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: