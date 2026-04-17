Como assistir ao jogo de hoje entre Tottenham e Brighton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Tottenham e Brighton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Tottenham x Brighton usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Tottenham e Brighton
A partida de hoje entre Tottenham e Brighton terá início em 18 de abril de 2026, às 17h30.
Prévia da partida
Getty Images
O Tottenham Hotspur recebe o Brighton & Hove Albion num confronto de enorme importância para ambas as equipes, embora por motivos muito diferentes. Com a temporada chegando à reta final, os Spurs encontram-se na posição incomum de lutar pela permanência na Premier League, enquanto o Brighton continua em busca de um lugar entre os primeiros da tabela.
O grande destaque deste confronto está no banco de reservas. O atual técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, enfrenta seu ex-clube pela primeira vez desde que assumiu o comando no norte de Londres. Não tem sido o final feliz que os torcedores do Spurs esperavam. A equipe ocupa atualmente a 18ª posição, profundamente envolvida na briga contra o rebaixamento após uma sequência desastrosa (apenas 1 ponto nos últimos 5 jogos).
O Brighton, por sua vez, tem se mantido notavelmente estável na era pós-De Zerbi, ocupando confortavelmente a 9ª posição. O time buscará desempenhar o papel de “estraga-festas” e empurrar seu ex-técnico ainda mais para a zona de rebaixamento.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Tottenham x Brighton hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.