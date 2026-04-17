Como assistir ao jogo de hoje entre Tottenham e Brighton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Tottenham e Brighton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Tottenham x Brighton usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Tottenham e Brighton

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

A partida de hoje entre Tottenham e Brighton terá início em 18 de abril de 2026, às 17h30.

Prévia da partida

Getty Images

O Tottenham Hotspur recebe o Brighton & Hove Albion num confronto de enorme importância para ambas as equipes, embora por motivos muito diferentes. Com a temporada chegando à reta final, os Spurs encontram-se na posição incomum de lutar pela permanência na Premier League, enquanto o Brighton continua em busca de um lugar entre os primeiros da tabela.

O grande destaque deste confronto está no banco de reservas. O atual técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, enfrenta seu ex-clube pela primeira vez desde que assumiu o comando no norte de Londres. Não tem sido o final feliz que os torcedores do Spurs esperavam. A equipe ocupa atualmente a 18ª posição, profundamente envolvida na briga contra o rebaixamento após uma sequência desastrosa (apenas 1 ponto nos últimos 5 jogos).

O Brighton, por sua vez, tem se mantido notavelmente estável na era pós-De Zerbi, ocupando confortavelmente a 9ª posição. O time buscará desempenhar o papel de “estraga-festas” e empurrar seu ex-técnico ainda mais para a zona de rebaixamento.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Tottenham x Brighton hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: