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Renuka Odedra

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Como assistir ao jogo de hoje entre Tottenham e Brighton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Tottenham
Brighton
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Tottenham e Brighton, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Tottenham e Brighton; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Tottenham x Brighton usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Tottenham e Brighton

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

A partida de hoje entre Tottenham e Brighton terá início em 18 de abril de 2026, às 17h30.

Prévia da partida

Tottenham vs Brighton Getty Images

O Tottenham Hotspur recebe o Brighton & Hove Albion num confronto de enorme importância para ambas as equipes, embora por motivos muito diferentes. Com a temporada chegando à reta final, os Spurs encontram-se na posição incomum de lutar pela permanência na Premier League, enquanto o Brighton continua em busca de um lugar entre os primeiros da tabela.

O grande destaque deste confronto está no banco de reservas. O atual técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, enfrenta seu ex-clube pela primeira vez desde que assumiu o comando no norte de Londres. Não tem sido o final feliz que os torcedores do Spurs esperavam. A equipe ocupa atualmente a 18ª posição, profundamente envolvida na briga contra o rebaixamento após uma sequência desastrosa (apenas 1 ponto nos últimos 5 jogos).

O Brighton, por sua vez, tem se mantido notavelmente estável na era pós-De Zerbi, ocupando confortavelmente a 9ª posição. O time buscará desempenhar o papel de “estraga-festas” e empurrar seu ex-técnico ainda mais para a zona de rebaixamento.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Tottenham x Brighton

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBHA
31
A. Kinsky
23
P. Porro
4
K. Danso
37
M. van de Ven
13
D. Udogie
39
R. Kolo Muani
7
X. Simons
14
A. Gray
22
C. Gallagher
11
M. Tel
19
D. Solanke
1
B. Verbruggen
6
J. van Hecke
24
F. Kadioglu
27
M. Wieffer
21
O. Boscagli
26
Y. Ayari
25
D. Gomez
11
Y. Minteh
13
J. Hinshelwood
30
P. Gross
18
D. Welbeck

4-2-3-1

BHAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. De Zerbi

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

TOT

Outros

BHA

1

1

Empate

3

Vitórias

9

Gols feitos

14
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Tottenham x Brighton hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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