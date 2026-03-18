O Tottenham vai tentar virar o jogo contra o Atlético de Madrid quando as duas equipes se enfrentarem no Tottenham Hotspur Stadium, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

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Horário do início da partida entre Tottenham e Atlético de Madrid

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham x Atlético de Madrid começa em 18 de março às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Tottenham finalmente quebrou sua sequência de seis derrotas consecutivas no domingo, conquistando um ponto dramático em Anfield graças ao gol de empate de Richarlison no final da partida contra o Liverpool. Foi um alívio muito necessário para os Spurs, que continuam sob o comando do técnico interino Igor Tudor, apesar das duras críticas após a derrota por 5 a 2 para o Atlético na semana passada.

O time do norte de Londres ainda está envolvido na briga contra o rebaixamento no campeonato nacional, mas o foco agora se volta para a Europa. A partida de volta da Liga dos Campeões contra o Atlético se aproxima, e embora as chances estejam contra eles, o futebol tem o dom de apresentar surpresas. Uma vaga nas quartas de final seria nada menos que notável para Tudor e sua equipe.

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O Atlético, porém, tem a história a seu favor. A equipe avançou em sete das últimas onze partidas das oitavas de final e costuma abrir o placar – marcando o primeiro gol em sete dos últimos oito jogos na competição. Outro gol logo no início na quarta-feira praticamente definiria a eliminatória, especialmente com o Spurs sem jogadores importantes devido a lesões e suspensões.

Dito isso, o Atlético não é imbatível. Os jogadores de Diego Simeone estão em transição e, embora tenham vencido o Getafe por 1 a 0 no fim de semana, os fatores viagem e cansaço podem pesar. Ainda assim, dada a vantagem deles, seria necessária uma das maiores zebras da história da Liga dos Campeões para o Tottenham reverter o placar. Uma vitória do Atlético levaria a um confronto nas quartas de final contra o Newcastle ou o Barcelona.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Tottenham chega para o confronto ainda com o elenco reduzido, embora receba um reforço com o retorno de Micky van de Ven, após a suspensão que o deixou de fora contra o Liverpool.

Richarlison está suspenso, enquanto Yves Bissouma, Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison e Wilson Odobert estão todos fora de jogo devido a diversas lesões. Além disso, Conor Gallagher, Destiny Udogie, Cristian Romero e João Palhinha são dúvidas e passarão por exames médicos de última hora.

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O Atlético tem suas próprias preocupações. Jan Oblak está indisponível devido a um problema muscular, o que significa que Juan Musso assumirá como goleiro titular. Rodrigo Mendoza continua fora, e Pablo Barrios passará por uma avaliação de última hora, mas, fora isso, o elenco de Simeone parece definido.

A história não favorece o Spurs neste confronto – apenas três vitórias nos últimos 16 jogos da UEFA contra times espanhóis. O Atlético, por sua vez, avançou em 10 das 14 eliminatórias de duas partidas contra adversários ingleses, o que ressalta a magnitude do desafio que a equipe de Tudor enfrenta.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

TOT Um ATM 0 0 Empate 1 Atlético de Madrid 5 - 2 Tottenham 2 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

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