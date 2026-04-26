Após uma dramática virada na Copa, o Inter pode garantir o Scudetto quando enfrentar o Torino; os Nerazzurri serão oficialmente coroados campeões se vencerem em Turim e o AC Milan não conseguir superar a Juventus.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Torino x Inter, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Torino e Inter usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Torino e Inter
Torino x Inter começa em 26 de abril às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).
Prévia da partida
A semana do Inter de Milão foi nada menos que dramática — depois de uma reviravolta no final da partida em San Siro para vencer o Como por 3 a 2 no placar agregado e garantir sua vaga na final da Coppa Italia, a equipe de Cristian Chivu agora tem como alvo a Lazio no Estádio Olímpico e a chance de conquistar a dobradinha nacional. Hakan Calhanoglu foi o herói com dois gols, ambos criados por Petar Sucic, antes de dar a assistência para o gol decisivo de Sucic. Com o ímpeto a seu favor, o Inter chega ao domingo sabendo que uma vitória sobre o Torino pode garantir o título da Série A com quatro rodadas de antecedência, desde que o AC Milan não consiga vencer a Juventus mais tarde na noite.
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Os Nerazzurri parecem imbatíveis no momento, tendo vencido quatro partidas consecutivas e marcado pelo menos três gols em cada uma delas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Cagliari na semana passada. Seu desempenho fora de casa tem sido igualmente impressionante, com 12 vitórias em 16 partidas do campeonato disputadas fora de casa, e eles não perdem para o Torino há 13 confrontos desde janeiro de 2019 – tendo goleado o adversário por 5 a 0 no início desta temporada.
O Torino, porém, ganhou novo fôlego sob o comando de Roberto D’Aversa, subindo para a 12ª posição com quatro vitórias em sete jogos desde sua chegada, três delas em casa. Apesar de ter perdido pontos contra o Cremonese na última partida, D’Aversa ainda não perdeu em Turim, mas enfrentar o Inter em sua forma atual será seu maior desafio até agora.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Inter mais uma vez não contará com o capitão Lautaro Martínez, que ainda se recupera de um problema na coxa, enquanto Alessandro Bastoni é dúvida devido a uma lesão no tornozelo, embora sua participação não tenha sido totalmente descartada.
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Por outro lado, o Torino poderá contar com o retorno de Duvan Zapata ao banco de reservas, mas lesões continuam a deixar Tino Anjorin e Zakaria Aboukhlal fora da equipe.
A história recente favorece fortemente os visitantes — o Inter venceu seus últimos três jogos fora de casa contra o Torino por um placar agregado de 6 a 0 —, o que dá ainda mais força à sua busca pelo título.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Torino e Inter hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.