Após uma dramática virada na Copa, o Inter pode garantir o Scudetto quando enfrentar o Torino; os Nerazzurri serão oficialmente coroados campeões se vencerem em Turim e o AC Milan não conseguir superar a Juventus.

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Como assistir ao jogo entre Torino e Inter usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Torino e Inter

Campeonato Italiano - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Torino x Inter começa em 26 de abril às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

A semana do Inter de Milão foi nada menos que dramática — depois de uma reviravolta no final da partida em San Siro para vencer o Como por 3 a 2 no placar agregado e garantir sua vaga na final da Coppa Italia, a equipe de Cristian Chivu agora tem como alvo a Lazio no Estádio Olímpico e a chance de conquistar a dobradinha nacional. Hakan Calhanoglu foi o herói com dois gols, ambos criados por Petar Sucic, antes de dar a assistência para o gol decisivo de Sucic. Com o ímpeto a seu favor, o Inter chega ao domingo sabendo que uma vitória sobre o Torino pode garantir o título da Série A com quatro rodadas de antecedência, desde que o AC Milan não consiga vencer a Juventus mais tarde na noite.

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Os Nerazzurri parecem imbatíveis no momento, tendo vencido quatro partidas consecutivas e marcado pelo menos três gols em cada uma delas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Cagliari na semana passada. Seu desempenho fora de casa tem sido igualmente impressionante, com 12 vitórias em 16 partidas do campeonato disputadas fora de casa, e eles não perdem para o Torino há 13 confrontos desde janeiro de 2019 – tendo goleado o adversário por 5 a 0 no início desta temporada.

O Torino, porém, ganhou novo fôlego sob o comando de Roberto D’Aversa, subindo para a 12ª posição com quatro vitórias em sete jogos desde sua chegada, três delas em casa. Apesar de ter perdido pontos contra o Cremonese na última partida, D’Aversa ainda não perdeu em Turim, mas enfrentar o Inter em sua forma atual será seu maior desafio até agora.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter mais uma vez não contará com o capitão Lautaro Martínez, que ainda se recupera de um problema na coxa, enquanto Alessandro Bastoni é dúvida devido a uma lesão no tornozelo, embora sua participação não tenha sido totalmente descartada.

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Por outro lado, o Torino poderá contar com o retorno de Duvan Zapata ao banco de reservas, mas lesões continuam a deixar Tino Anjorin e Zakaria Aboukhlal fora da equipe.

A história recente favorece fortemente os visitantes — o Inter venceu seus últimos três jogos fora de casa contra o Torino por um placar agregado de 6 a 0 —, o que dá ainda mais força à sua busca pelo título.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Torino e Inter hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: