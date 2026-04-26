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Como assistir ao jogo de hoje entre Torino e Inter pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Torino x Inter de Milão
Torino
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre Torino e Inter, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Após uma dramática virada na Copa, o Inter pode garantir o Scudetto quando enfrentar o Torino; os Nerazzurri serão oficialmente coroados campeões se vencerem em Turim e o AC Milan não conseguir superar a Juventus.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Torino x Inter, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoBBC
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo entre Torino e Inter usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Torino e Inter

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino x Inter começa em 26 de abril às 12h (horário da costa leste dos EUA) e às 17h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

A semana do Inter de Milão foi nada menos que dramática — depois de uma reviravolta no final da partida em San Siro para vencer o Como por 3 a 2 no placar agregado e garantir sua vaga na final da Coppa Italia, a equipe de Cristian Chivu agora tem como alvo a Lazio no Estádio Olímpico e a chance de conquistar a dobradinha nacional. Hakan Calhanoglu foi o herói com dois gols, ambos criados por Petar Sucic, antes de dar a assistência para o gol decisivo de Sucic. Com o ímpeto a seu favor, o Inter chega ao domingo sabendo que uma vitória sobre o Torino pode garantir o título da Série A com quatro rodadas de antecedência, desde que o AC Milan não consiga vencer a Juventus mais tarde na noite.

FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images

Os Nerazzurri parecem imbatíveis no momento, tendo vencido quatro partidas consecutivas e marcado pelo menos três gols em cada uma delas, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Cagliari na semana passada. Seu desempenho fora de casa tem sido igualmente impressionante, com 12 vitórias em 16 partidas do campeonato disputadas fora de casa, e eles não perdem para o Torino há 13 confrontos desde janeiro de 2019 – tendo goleado o adversário por 5 a 0 no início desta temporada. 

O Torino, porém, ganhou novo fôlego sob o comando de Roberto D’Aversa, subindo para a 12ª posição com quatro vitórias em sete jogos desde sua chegada, três delas em casa. Apesar de ter perdido pontos contra o Cremonese na última partida, D’Aversa ainda não perdeu em Turim, mas enfrentar o Inter em sua forma atual será seu maior desafio até agora.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter mais uma vez não contará com o capitão Lautaro Martínez, que ainda se recupera de um problema na coxa, enquanto Alessandro Bastoni é dúvida devido a uma lesão no tornozelo, embora sua participação não tenha sido totalmente descartada. 

Torino FC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images

Por outro lado, o Torino poderá contar com o retorno de Duvan Zapata ao banco de reservas, mas lesões continuam a deixar Tino Anjorin e Zakaria Aboukhlal fora da equipe.

A história recente favorece fortemente os visitantes — o Inter venceu seus últimos três jogos fora de casa contra o Torino por um placar agregado de 6 a 0 —, o que dá ainda mais força à sua busca pelo título.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Torino x Inter de Milão

TorinoHome team crest

3-4-1-2

Formação

3-5-2

Home team crestINT
1
A. Paleari
23
S. Coco
77
E. Ebosse
44
A. Ismajli
22
C. Casadei
10
N. Vlasic
66
G. Gineitis
16
M. Pedersen
33
R. Obrador
18
G. Simeone
19
C. Adams
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
32
F. Dimarco
8
P. Sucic
2
D. Dumfries
9
M. Thuram
94
F. Esposito

3-5-2

INTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. D'Aversa

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

TOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

TOR

Outros

INT

0

0

Empate

5

Vitórias

3

Gols feitos

14
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Torino e Inter hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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