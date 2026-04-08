O desempenho do Toluca tem sido uma montanha-russa, e o time buscará se estabilizar ao receber o LA Galaxy no Estádio Nemesio Diez, na partida de ida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup.

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Horário do pontapé inicial de Toluca x LA Galaxy

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Nemesio Diez

Toluca x LA Galaxy começa em 9 de abril às 23h EST e 04h GMT.

Previsão da partida

O Toluca chega a esta partida das quartas de final após uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Querétaro no fim de semana. Esse resultado significa que o time conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas em todas as competições — uma vitória por 4 a 0 sobre o San Diego na rodada anterior, que reverteu o déficit no placar agregado.

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O LA Galaxy também não está em grande forma. Recentemente, sofreu uma derrota por 2 a 1 em casa contra o Minnesota United e conquistou apenas uma vitória em seis partidas da Conferência Oeste da MLS nesta temporada. Seu caminho até aqui foi um pouco mais tranquilo, já que enfrentou o Mount Pleasant na última rodada, mas agora precisará elevar seu nível contra adversários mais difíceis.

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Estatísticas importantes

Esta partida das quartas de final marca apenas a segunda vez que o Toluca e o LA Galaxy se enfrentam. O primeiro confronto aconteceu na final da Campeones Cup, em outubro de 2025, quando o Toluca venceu por 3 a 2.

Naquela noite, Diego Fagundez e Gabriel Pec marcaram pelo Galaxy, antes e depois do gol de empate de Nicolás Castro, mas gols no final da partida de Franco Romero e Federico Pereira viraram o jogo a favor do Toluca e garantiram o troféu.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

TOL Um LAG 1 0 Empate 0 LA Galaxy 2 - 3 Toluca 3 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

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Como assistir na tela grande

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