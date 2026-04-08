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CONCACAF Champions Cup
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Estadio Nemesio Diez
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Como assistir ao jogo de hoje entre Toluca e LA Galaxy pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Toluca x LA Galaxy
Toluca
LA Galaxy
CONCACAF Champions Cup

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre Toluca e LA Galaxy, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O desempenho do Toluca tem sido uma montanha-russa, e o time buscará se estabilizar ao receber o LA Galaxy no Estádio Nemesio Diez, na partida de ida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Toluca x LA Galaxy, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode

Como assistir ao Toluca x LA Galaxy com VPN

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Horário do pontapé inicial de Toluca x LA Galaxy

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Estadio Nemesio Diez

Toluca x LA Galaxy começa em 9 de abril às 23h EST e 04h GMT.

Previsão da partida

O Toluca chega a esta partida das quartas de final após uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Querétaro no fim de semana. Esse resultado significa que o time conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco partidas em todas as competições — uma vitória por 4 a 0 sobre o San Diego na rodada anterior, que reverteu o déficit no placar agregado.

Queretaro v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

O LA Galaxy também não está em grande forma. Recentemente, sofreu uma derrota por 2 a 1 em casa contra o Minnesota United e conquistou apenas uma vitória em seis partidas da Conferência Oeste da MLS nesta temporada. Seu caminho até aqui foi um pouco mais tranquilo, já que enfrentou o Mount Pleasant na última rodada, mas agora precisará elevar seu nível contra adversários mais difíceis.

Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images

Estatísticas importantes

Esta partida das quartas de final marca apenas a segunda vez que o Toluca e o LA Galaxy se enfrentam. O primeiro confronto aconteceu na final da Campeones Cup, em outubro de 2025, quando o Toluca venceu por 3 a 2. 

Naquela noite, Diego Fagundez e Gabriel Pec marcaram pelo Galaxy, antes e depois do gol de empate de Nicolás Castro, mas gols no final da partida de Franco Romero e Federico Pereira viraram o jogo a favor do Toluca e garantiram o troféu.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Toluca x LA Galaxy

TolucaHome team crest

3-4-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestLAG
22
L. Garcia
4
B. Mendez
19
S. Simon
6
F. Pereira
20
J. Gallardo
5
F. Romero
8
N. Castro
11
Helinho
10
J. Angulo
9
A. Vega
26
Paulinho
12
J. Marcinkowski
14
J. Nelson
4
M. Yoshida
25
C. Garces
2
M. Yamane
6
E. Cerrillo
11
G. Pec
27
E. Thommy
22
E. Wynder
26
H. Miller
99
J. Klauss

4-2-3-1

LAGAway team crest

TOL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Mohamed

LAG
-Escalação

Reservas

Técnico

  • G. Vanney

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

TOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

LAG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

TOL

Um

LAG

1

0

Empate

0

3

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Toluca x LA Galaxy hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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