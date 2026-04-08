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CONCACAF Champions Cup
team-logoTigres
Estadio Universitario/El Volcan
team-logoSeattle Sounders
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Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Tigres e Seattle Sounders FC pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Tigres x Seattle Sounders
Tigres
Seattle Sounders
CONCACAF Champions Cup

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre Tigres e Seattle Sounders FC, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Tigres chega à primeira partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup contra o Seattle Sounders, no México, ainda tentando superar um desempenho irregular.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Tigres e Seattle Sounders FC, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Estados UnidosFubo
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaESPN África

Como assistir ao jogo entre Tigres e Seattle Sounders FC usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Tigres x Seattle Sounders FC

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Estadio Universitario/El Volcan

Tigres x Seattle Sounders começa em 9 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

O Tigres chega a esta partida das quartas de final após uma derrota por 1 a 0 para o Club Tijuana no fim de semana. Sua única vitória nos últimos cinco jogos aconteceu de forma dramática contra o Cincinnati, quando o time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 no placar agregado com uma vitória por 5 a 1 nas oitavas de final.

Tigres UANL v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

O Seattle chega ao México em muito melhor forma. O Sounders venceu o Houston Dynamo por 1 a 0 em sua última partida, estendendo sua invencibilidade para seis jogos em todas as competições. Durante esse período, a equipe sofreu apenas um gol, demonstrando o quão sólida tem sido defensivamente.

Jogadores a serem observados

Pelo Tigres, Rodrigo Aguirre tem se destacado na Copa dos Campeões desta temporada. O atacante de 31 anos já marcou quatro gols em apenas três partidas e será novamente fundamental para o ataque da equipe. 

Do outro lado, Paul Rothrock, do Seattle, também vem se destacando. O jogador de 27 anos balançou as redes duas vezes em duas partidas continentais nesta temporada e chega para esta partida em boa forma, pronto para desempenhar um papel fundamental no ataque do Sounders.

Seattle Sounders FC v Colorado RapidsGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Tigres x Seattle Sounders

TigresHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSEA
1
N. Guzman
14
J. Garza
23
Romulo
32
V. Lorona
27
J. Angulo
7
A. Correa
77
J. Herrera
5
C. Araujo
8
F. Gorriaran
16
D. Lainez
17
R. Aguirre
24
S. Frei
25
J. Ragen
5
N. Tolo
16
A. Roldan
85
K. Rienzi
17
P. Arriola
7
C. Roldan
14
P. Rothrock
37
S. Brunell
11
A. Rusnak
13
J. Morris

4-2-3-1

SEAAway team crest

TIG
-Escalação

Reservas

Técnico

  • G. Pizarro

SEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • B. Schmetzer

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

TIG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

SEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

TIG

Outros

SEA

1

0

Empate

2

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
1/3

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Tigres e Seattle Sounders FC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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