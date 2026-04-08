O Tigres chega à primeira partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup contra o Seattle Sounders, no México, ainda tentando superar um desempenho irregular.

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Como assistir ao jogo entre Tigres e Seattle Sounders FC usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Tigres x Seattle Sounders FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Universitario/El Volcan

Tigres x Seattle Sounders começa em 9 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

O Tigres chega a esta partida das quartas de final após uma derrota por 1 a 0 para o Club Tijuana no fim de semana. Sua única vitória nos últimos cinco jogos aconteceu de forma dramática contra o Cincinnati, quando o time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 no placar agregado com uma vitória por 5 a 1 nas oitavas de final.

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O Seattle chega ao México em muito melhor forma. O Sounders venceu o Houston Dynamo por 1 a 0 em sua última partida, estendendo sua invencibilidade para seis jogos em todas as competições. Durante esse período, a equipe sofreu apenas um gol, demonstrando o quão sólida tem sido defensivamente.

Jogadores a serem observados

Pelo Tigres, Rodrigo Aguirre tem se destacado na Copa dos Campeões desta temporada. O atacante de 31 anos já marcou quatro gols em apenas três partidas e será novamente fundamental para o ataque da equipe.

Do outro lado, Paul Rothrock, do Seattle, também vem se destacando. O jogador de 27 anos balançou as redes duas vezes em duas partidas continentais nesta temporada e chega para esta partida em boa forma, pronto para desempenhar um papel fundamental no ataque do Sounders.

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Notícias das equipes e escalações

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Tigres e Seattle Sounders FC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: