A irregularidade do Tigres UANL faz com que o time precise de uma grande reviravolta na segunda partida contra o Cincinnati nas oitavas de final da Champions Cup.

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Como assistir ao jogo entre Tigres e FC Cincinnati com VPN

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Horário do pontapé inicial de Tigres x FC Cincinnati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Universitario/El Volcan

Tigres UANL x Cincinnati começa em 20 de março às 20h EST e 01h GMT.

Previsão da partida

A partida de ida da semana passada no TQL Stadium foi dominada pelo Cincinnati, com a equipe da casa vencendo por 3 a 0. Kevin Denkey, que tem ligações com o Coventry City, marcou dois gols, e Tom Barlow fez o terceiro no final da partida.

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O Tigres, por sua vez, está entre os seis primeiros da Liga MX Clausura, mas vem passando por uma campanha irregular, enquanto o Cincinnati também não tem apresentado um bom desempenho, com apenas uma vitória em quatro partidas e uma goleada de 6 a 1 sofrida contra o New England no fim de semana.

Essa inconsistência significa que a disputa ainda não está totalmente decidida, apesar da vantagem do Cincinnati, e embora o Tigres seja o favorito para conseguir um resultado em casa, a magnitude da reviravolta necessária ainda parece improvável.

Aguirre e Denkey: Jogadores a serem observados

Pelo Tigres, Rodrigo Aguirre é o jogador a ser observado no terço final do campo. O jogador de 31 anos pode não estar em sua melhor forma, mas ainda assim conseguiu marcar duas vezes em suas duas últimas partidas continentais e estará ansioso para deixar sua marca novamente. Sua experiência e presença no ataque podem ser vitais para o Los Tigres em sua busca por uma reviravolta.

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Do outro lado, os dois gols de Denkey na partida de ida ainda são assunto. O jogador de 25 anos não apenas marcou duas vezes, como também deu uma assistência, elevando sua contagem para cinco participações em gols nesta competição. Com esse impacto, ele estará ansioso para aproveitar o momento e causar mais problemas para o Tigres na partida de volta.

Notícias das equipes e escalações

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Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Tigres e FC Cincinnati hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: