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Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Swansea e Middlesbrough pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Swansea
Middlesbrough

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Swansea e Middlesbrough, além do horário do pontapé inicial e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Swansea x Middlesbrough; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Swansea x Middlesbrough com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Swansea e Middlesbrough

crest
Championship - Championship
Swansea.com Stadium

A partida de hoje entre Swansea e Middlesbrough terá início em 6 de abril de 2026, às 17h30.

Prévia da partida

SwanseaGetty

A disputa pela Premier League está esquentando, com o Swansea City se preparando para receber o Middlesbrough, que vem em grande fase, no Swansea.com Stadium. Enquanto o Swansea se encontra no meio da tabela (14º), buscando desempenhar o papel de azarão, o Boro ocupa atualmente a 2ª posição e está desesperado por pontos para garantir a promoção automática. 

O desempenho recente favorece os visitantes, que conquistaram vitórias contundentes contra o Birmingham e o QPR, embora tenham enfrentado dificuldades para marcar gols em suas partidas mais recentes contra defesas que se fecham na área. O Swansea buscará se recuperar da pesada derrota por 3 a 0 para o Coventry, contando com sua habilidade de chutar de longe e com a finalização precisa do artilheiro da liga, Zan Vipotnik.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Swansea x Middlesbrough

SwanseaHome team crest

4-5-1

Formação

4-2-2-2

Home team crestMID
22
L. Vigouroux
5
B. Cabango
14
J. Tymon
41
S. Parker
15
C. Burgess
10
J. Eom
17
G. Franco
20
L. Cullen
4
J. Fulton
7
M. Widell
9
Z. Vipotnik
31
S. Brynn
29
A. Malanda
12
L. Ayling
24
A. Bangura
2
C. Brittain
45
J. Sarmiento
8
R. McGree
16
A. Browne
18
A. Morris
9
T. Conway
13
D. Strelec

4-2-2-2

MIDAway team crest

SWA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Matos

MID
-Escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hellberg

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

SWA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

MID
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

SWA

Outros

MID

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Swansea e Middlesbrough hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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