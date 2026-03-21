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Como assistir ao jogo de hoje entre Swansea e Coventry pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Swansea e Coventry, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Coventry viaja para o sul do País de Gales, na esperança de manter a liderança do Campeonato Inglês ao enfrentar o Swansea.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Swansea x Coventry, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Swansea x Coventry com uma VPN

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Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Swansea e Coventry

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Championship - Championship
Swansea.com Stadium

Swansea x Coventry começa em 21 de março às 12h15 EST e 17h15 GMT.

Prévia da partida

A sequência de seis vitórias consecutivas do Coventry levou muitos a considerá-lo um candidato certo à promoção automática, mas a derrota por 2 a 1 em casa para o Southampton no último fim de semana reacendeu a disputa. O Ipswich foi o único time a se beneficiar disso, embora o Middlesbrough tenha reduzido a diferença para sete pontos, enquanto o Ipswich está nove pontos atrás, com um jogo a menos.

Com o Ipswich enfrentando o Millwall, quarto colocado, este sábado pode ser um ponto de virada. O Coventry tem a chance de atingir a marca de 80 pontos, sabendo que seis vitórias em seus oito jogos finais garantiriam sua vaga na Premier League.

Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Frank Lampard leva seu time ao País de Gales para enfrentar o Swansea, que tem sido formidável em casa sob o comando de Vitor Matos. Desde que chegou no final de novembro, o técnico português comandou oito vitórias e somou 26 pontos em 11 partidas no Swansea.com Stadium. Nesse período, o Swansea tem apenas cinco pontos a menos que o Coventry.

Os anfitriões estarão ansiosos para se recuperar após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Wrexham, que os deixou a oito pontos das vagas para os playoffs. O desempenho recente tem sido irregular, com apenas três vitórias nas últimas sete partidas da liga e apenas seis gols marcados nesse período.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Apesar do revés em Wrexham, não se espera que o técnico do Swansea faça muitas alterações na escalação inicial. Adam Idah pode ficar no banco se for liberado após um longo período de afastamento.

Swansea City v Sheffield Wednesday - Sky Bet ChampionshipGetty Images

O Coventry, por sua vez, continuará sem Jack Rudoni, que se recupera de uma lesão na panturrilha e deve retornar após a pausa para os jogos internacionais.

Há também um pouco de história em jogo: o Sky Blues busca sua primeira dobradinha na liga contra o Swansea desde a temporada 1946-47, tendo vencido o jogo de volta por 1 a 0.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Swansea x Coventry

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Matos

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Lampard

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

SWA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

COV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

SWA

Outros

COV

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Swansea e Coventry hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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