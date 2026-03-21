O Coventry viaja para o sul do País de Gales, na esperança de manter a liderança do Campeonato Inglês ao enfrentar o Swansea.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Swansea x Coventry, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

Como assistir ao jogo Swansea x Coventry com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Swansea e Coventry

Swansea x Coventry começa em 21 de março às 12h15 EST e 17h15 GMT.

Prévia da partida

A sequência de seis vitórias consecutivas do Coventry levou muitos a considerá-lo um candidato certo à promoção automática, mas a derrota por 2 a 1 em casa para o Southampton no último fim de semana reacendeu a disputa. O Ipswich foi o único time a se beneficiar disso, embora o Middlesbrough tenha reduzido a diferença para sete pontos, enquanto o Ipswich está nove pontos atrás, com um jogo a menos.

Com o Ipswich enfrentando o Millwall, quarto colocado, este sábado pode ser um ponto de virada. O Coventry tem a chance de atingir a marca de 80 pontos, sabendo que seis vitórias em seus oito jogos finais garantiriam sua vaga na Premier League.

Getty Images

Frank Lampard leva seu time ao País de Gales para enfrentar o Swansea, que tem sido formidável em casa sob o comando de Vitor Matos. Desde que chegou no final de novembro, o técnico português comandou oito vitórias e somou 26 pontos em 11 partidas no Swansea.com Stadium. Nesse período, o Swansea tem apenas cinco pontos a menos que o Coventry.

Os anfitriões estarão ansiosos para se recuperar após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Wrexham, que os deixou a oito pontos das vagas para os playoffs. O desempenho recente tem sido irregular, com apenas três vitórias nas últimas sete partidas da liga e apenas seis gols marcados nesse período.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Apesar do revés em Wrexham, não se espera que o técnico do Swansea faça muitas alterações na escalação inicial. Adam Idah pode ficar no banco se for liberado após um longo período de afastamento.

Getty Images

O Coventry, por sua vez, continuará sem Jack Rudoni, que se recupera de uma lesão na panturrilha e deve retornar após a pausa para os jogos internacionais.

Há também um pouco de história em jogo: o Sky Blues busca sua primeira dobradinha na liga contra o Swansea desde a temporada 1946-47, tendo vencido o jogo de volta por 1 a 0.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Swansea x Coventry Provável escalação Reservas Técnico V. Matos Provável escalação Reservas Técnico F. Lampard

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Swansea e Coventry hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: