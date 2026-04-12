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Como assistir ao jogo de hoje entre Sunderland e Tottenham pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Sunderland x Tottenham
Sunderland
Tottenham
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Sunderland e Tottenham, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Tottenham inicia um novo capítulo sob o comando de Roberto De Zerbi, que assume o comando em sua primeira partida, quando a equipe enfrenta o Sunderland fora de casa.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Sunderland e Tottenham, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Sunderland e Tottenham usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Sunderland e Tottenham

crest
Premier League - Premier League
Stadium of Light

Sunderland x Tottenham começa em 12 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida 

Roberto De Zerbi assume o comando do Tottenham como novo técnico, tornando-se o terceiro treinador a assumir o clube nesta temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor. É um desafio assustador: ele tem apenas sete partidas para tentar afastar o Spurs do rebaixamento, com a equipe a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. 

FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEGetty Images

Seu adversário, o Sunderland, vem passando por uma fase difícil, tendo perdido três partidas consecutivas em casa, o que praticamente acabou com suas esperanças de disputar uma vaga nas competições europeias. Ainda assim, considerando que esta é sua primeira temporada de volta à Premier League, há muito orgulho no caminho percorrido, mesmo que os resultados recentes tenham tirado um pouco do brilho. Isso prepara o cenário para um confronto fascinante: o Spurs desesperado pela sobrevivência sob um novo técnico e o Sunderland ansioso para lembrar a todos por que seu retorno à primeira divisão tem sido uma história tão positiva.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Sunderland tem algumas preocupações com a condição física dos jogadores para este confronto, com Robin Roefs e Dan Ballard precisando de exames de última hora devido a problemas na coxa. Roefs não joga desde o empate em 1 a 1 com o Bournemouth, em fevereiro, embora seu retorno aos treinos nesta semana seja um sinal positivo. Espera-se que o jogo seja prematuro para Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi e o ex-jovem jogador do Spurs Romaine Mundle, que continuam fora de ação.

Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images

O Tottenham, por sua vez, enfrenta seus próprios problemas com lesões. Mohammed Kudus sofreu um revés que pode deixá-lo fora do restante da temporada, enquanto Pape Matar Sarr é dúvida após sofrer uma lesão no ombro com a seleção do Senegal. Pelo lado positivo, Mathys Tel e Lucas Bergvall se recuperaram de contusões e voltaram a treinar, e Rodrigo Bentancur está cada vez mais perto de retornar após uma grave lesão no tendão da coxa. O goleiro Guglielmo Vicario passou por uma cirurgia durante a pausa para os jogos internacionais, aumentando a lista de ausências.

Historicamente, o Spurs tem levado vantagem neste confronto, permanecendo invicto em 14 jogos consecutivos da primeira divisão contra o Sunderland antes de 2017 — um recorde que adiciona um toque extra de emoção a este último encontro.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Sunderland x Tottenham

SunderlandHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestTOT
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
15
O. Alderete
17
Reinildo
32
T. Hume
19
H. Diarra
27
N. Sadiki
34
G. Xhaka
9
B. Brobbey
11
C. Rigg
28
E. Le Fee
31
A. Kinsky
23
P. Porro
37
M. van de Ven
13
D. Udogie
17
C. Romero
7
X. Simons
39
R. Kolo Muani
15
L. Bergvall
14
A. Gray
11
M. Tel
19
D. Solanke

4-2-3-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. De Zerbi

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/14
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

SUN

Outros

TOT

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Sunderland e Tottenham hoje

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Como assistir na tela grande

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