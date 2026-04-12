Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Sunderland e Tottenham, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Sunderland e Tottenham usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Sunderland e Tottenham
Sunderland x Tottenham começa em 12 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.
Prévia da partida
Roberto De Zerbi assume o comando do Tottenham como novo técnico, tornando-se o terceiro treinador a assumir o clube nesta temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor. É um desafio assustador: ele tem apenas sete partidas para tentar afastar o Spurs do rebaixamento, com a equipe a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Getty Images
Seu adversário, o Sunderland, vem passando por uma fase difícil, tendo perdido três partidas consecutivas em casa, o que praticamente acabou com suas esperanças de disputar uma vaga nas competições europeias. Ainda assim, considerando que esta é sua primeira temporada de volta à Premier League, há muito orgulho no caminho percorrido, mesmo que os resultados recentes tenham tirado um pouco do brilho. Isso prepara o cenário para um confronto fascinante: o Spurs desesperado pela sobrevivência sob um novo técnico e o Sunderland ansioso para lembrar a todos por que seu retorno à primeira divisão tem sido uma história tão positiva.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O Sunderland tem algumas preocupações com a condição física dos jogadores para este confronto, com Robin Roefs e Dan Ballard precisando de exames de última hora devido a problemas na coxa. Roefs não joga desde o empate em 1 a 1 com o Bournemouth, em fevereiro, embora seu retorno aos treinos nesta semana seja um sinal positivo. Espera-se que o jogo seja prematuro para Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi e o ex-jovem jogador do Spurs Romaine Mundle, que continuam fora de ação.
Getty Images
O Tottenham, por sua vez, enfrenta seus próprios problemas com lesões. Mohammed Kudus sofreu um revés que pode deixá-lo fora do restante da temporada, enquanto Pape Matar Sarr é dúvida após sofrer uma lesão no ombro com a seleção do Senegal. Pelo lado positivo, Mathys Tel e Lucas Bergvall se recuperaram de contusões e voltaram a treinar, e Rodrigo Bentancur está cada vez mais perto de retornar após uma grave lesão no tendão da coxa. O goleiro Guglielmo Vicario passou por uma cirurgia durante a pausa para os jogos internacionais, aumentando a lista de ausências.
Historicamente, o Spurs tem levado vantagem neste confronto, permanecendo invicto em 14 jogos consecutivos da primeira divisão contra o Sunderland antes de 2017 — um recorde que adiciona um toque extra de emoção a este último encontro.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Sunderland e Tottenham hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.