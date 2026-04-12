O Tottenham inicia um novo capítulo sob o comando de Roberto De Zerbi, que assume o comando em sua primeira partida, quando a equipe enfrenta o Sunderland fora de casa.

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Horário do início da partida entre Sunderland e Tottenham

Premier League - Premier League Stadium of Light

Sunderland x Tottenham começa em 12 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

Roberto De Zerbi assume o comando do Tottenham como novo técnico, tornando-se o terceiro treinador a assumir o clube nesta temporada, depois de Thomas Frank e Igor Tudor. É um desafio assustador: ele tem apenas sete partidas para tentar afastar o Spurs do rebaixamento, com a equipe a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

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Seu adversário, o Sunderland, vem passando por uma fase difícil, tendo perdido três partidas consecutivas em casa, o que praticamente acabou com suas esperanças de disputar uma vaga nas competições europeias. Ainda assim, considerando que esta é sua primeira temporada de volta à Premier League, há muito orgulho no caminho percorrido, mesmo que os resultados recentes tenham tirado um pouco do brilho. Isso prepara o cenário para um confronto fascinante: o Spurs desesperado pela sobrevivência sob um novo técnico e o Sunderland ansioso para lembrar a todos por que seu retorno à primeira divisão tem sido uma história tão positiva.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Sunderland tem algumas preocupações com a condição física dos jogadores para este confronto, com Robin Roefs e Dan Ballard precisando de exames de última hora devido a problemas na coxa. Roefs não joga desde o empate em 1 a 1 com o Bournemouth, em fevereiro, embora seu retorno aos treinos nesta semana seja um sinal positivo. Espera-se que o jogo seja prematuro para Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi e o ex-jovem jogador do Spurs Romaine Mundle, que continuam fora de ação.

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O Tottenham, por sua vez, enfrenta seus próprios problemas com lesões. Mohammed Kudus sofreu um revés que pode deixá-lo fora do restante da temporada, enquanto Pape Matar Sarr é dúvida após sofrer uma lesão no ombro com a seleção do Senegal. Pelo lado positivo, Mathys Tel e Lucas Bergvall se recuperaram de contusões e voltaram a treinar, e Rodrigo Bentancur está cada vez mais perto de retornar após uma grave lesão no tendão da coxa. O goleiro Guglielmo Vicario passou por uma cirurgia durante a pausa para os jogos internacionais, aumentando a lista de ausências.

Historicamente, o Spurs tem levado vantagem neste confronto, permanecendo invicto em 14 jogos consecutivos da primeira divisão contra o Sunderland antes de 2017 — um recorde que adiciona um toque extra de emoção a este último encontro.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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