A Suécia e a Polônia estão prestes a se enfrentar novamente, com uma vaga na Copa do Mundo em jogo. É a segunda vez em quatro anos que as duas seleções disputam essa eliminatória decisiva.

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Como assistir ao jogo Suécia x Polônia com uma VPN

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Horário do início da partida entre Suécia e Polônia

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round Strawberry Arena

Suécia x Polônia começa em 31 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A campanha da Suécia nas eliminatórias não tem sido exatamente tranquila, mas a equipe ainda está a apenas uma vitória de garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Se conseguir a classificação, a Suécia integrará o Grupo F ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

A semifinal da repescagem de quinta-feira deu um grande impulso à equipe. Viktor Gyökeres roubou a cena com um hat-trick na vitória por 3 a 1 sobre a Ucrânia, disputada em campo neutro na Espanha. O técnico Graham Potter, que assumiu o comando em outubro, não hesitou em elogiar o atacante do Arsenal — seus gols levaram a Suécia à beira daquela que seria sua 13ª participação na Copa do Mundo.

Tem sido uma campanha estranha. Na primeira fase das eliminatórias, a Suécia não venceu nenhuma partida no Grupo B, marcando apenas quatro gols e sofrendo 12. A equipe só conseguiu chegar aos playoffs graças ao primeiro lugar conquistado em seu grupo da Liga das Nações, na terceira divisão europeia, na temporada passada.

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Agora vem o verdadeiro teste — e uma chance de revanche. A Suécia perdeu por 2 a 0 para a Polônia na final da repescagem de 2022, com Robert Lewandowski e Piotr Zielinski marcando os gols. Ambos os jogadores voltaram a balançar as redes na vitória da Polônia sobre a Albânia nas semifinais, onde as Águias saíram atrás no placar para garantir a vitória por 2 a 1 diante de sua torcida.

A Polônia pode se sentir azarada por não ter se classificado diretamente. A equipe venceu cinco partidas e conseguiu dois empates contra a Holanda, que acabou liderando o Grupo G com três pontos de vantagem. Após um período conturbado sob o comando de Michal Probierz, que entrou em conflito com Lewandowski, a equipe parece revitalizada. Jan Urban assumiu o cargo de técnico, ficou sete jogos sem perder e unificou o elenco novamente.

Portanto, a repescagem de terça-feira está perfeitamente definida: a Suécia em busca de redenção, a Polônia buscando sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Um jogo, uma vaga, tudo em jogo.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Suécia enfrenta alguns problemas com lesões. Alexander Isak, Emil Krafth e Dejan Kulusevski já estavam descartados, e agora o zagueiro Isak Hien se juntou a eles na lista de ausências. Tanto Hien quanto Gabriel Gudmundsson tiveram que sair de campo durante a vitória sobre a Ucrânia.

A Polônia, por outro lado, não tem nenhuma preocupação com lesões para este jogo. A história, porém, não está exatamente a seu favor. A Polônia não vence a Suécia em solo sueco há 76 anos, e suas últimas três visitas a Solna terminaram em derrota — 2 a 0 em 1999, 3 a 0 em 2003 e 3 a 1 em 2004.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 I. Hien Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Suécia e Polônia hoje

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