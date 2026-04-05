Como assistir ao jogo de hoje entre SSC Napoli e AC Milan pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e AC Milan; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre SSC Napoli e AC Milan usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre SSC Napoli e AC Milan
A partida de hoje entre SSC Napoli e AC Milan terá início em 6 de abril de 2026, às 19h45.
Prévia da partida
Getty Images
A disputa pelo segundo lugar na Série A atinge seu auge nesta segunda-feira, quando o Napoli recebe o AC Milan no Estádio Diego Armando Maradona. Com apenas um ponto separando as duas equipes, este confronto da 31ª rodada vale, na prática, seis pontos para a classificação automática para a Liga dos Campeões. Ambas as equipes chegam ao jogo com situações variadas em termos de disponibilidade de jogadores.
O Napoli está preocupado com a condição física de David Neres e sente a falta de pilares defensivos importantes como Di Lorenzo, enquanto o Milan precisa lidar com a suspensão de Fikayo Tomori e possíveis lesões de estrelas como Rafael Leão e Adrien Rabiot. Apesar dessas ausências, a batalha tática continua acirrada, colocando o artilheiro certeiro do Napoli, Rasmus Højlund, contra um Milan que se destaca em contra-ataques rápidos e na defesa em jogadas ensaiadas.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao SSC Napoli x AC Milan hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.