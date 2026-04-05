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Renuka Odedra

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Como assistir ao jogo de hoje entre SSC Napoli e AC Milan pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Napoli
Milan

Como assistir ao jogo da Série A entre SSC Napoli e AC Milan, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e AC Milan; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo entre SSC Napoli e AC Milan usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre SSC Napoli e AC Milan

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Diego Armando Maradona

A partida de hoje entre SSC Napoli e AC Milan terá início em 6 de abril de 2026, às 19h45.

Prévia da partida 

FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-NAPOLIGetty Images

A disputa pelo segundo lugar na Série A atinge seu auge nesta segunda-feira, quando o Napoli recebe o AC Milan no Estádio Diego Armando Maradona. Com apenas um ponto separando as duas equipes, este confronto da 31ª rodada vale, na prática, seis pontos para a classificação automática para a Liga dos Campeões. Ambas as equipes chegam ao jogo com situações variadas em termos de disponibilidade de jogadores. 

O Napoli está preocupado com a condição física de David Neres e sente a falta de pilares defensivos importantes como Di Lorenzo, enquanto o Milan precisa lidar com a suspensão de Fikayo Tomori e possíveis lesões de estrelas como Rafael Leão e Adrien Rabiot. Apesar dessas ausências, a batalha tática continua acirrada, colocando o artilheiro certeiro do Napoli, Rasmus Højlund, contra um Milan que se destaca em contra-ataques rápidos e na defesa em jogadas ensaiadas.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Napoli x Milan

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-5-2

Home team crestMIL
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
5
J. Jesus
3
M. Gutierrez
99
A. Zambo Anguissa
68
C
S. Lobotka
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
11
K. De Bruyne
23
G. Nascimento
16
C
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
19
Y. Fofana
9
N. Fuellkrug
18
C. Nkunku

3-5-2

MILAway team crest

NAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Conte

MIL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Allegri

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

NAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

NAP

Outros

MIL

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao SSC Napoli x AC Milan hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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