Como assistir ao jogo de hoje entre SSC Napoli e AC Milan pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e AC Milan; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre SSC Napoli e AC Milan usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre SSC Napoli e AC Milan

Campeonato Italiano - Serie A Diego Armando Maradona

A partida de hoje entre SSC Napoli e AC Milan terá início em 6 de abril de 2026, às 19h45.

Prévia da partida

Getty Images

A disputa pelo segundo lugar na Série A atinge seu auge nesta segunda-feira, quando o Napoli recebe o AC Milan no Estádio Diego Armando Maradona. Com apenas um ponto separando as duas equipes, este confronto da 31ª rodada vale, na prática, seis pontos para a classificação automática para a Liga dos Campeões. Ambas as equipes chegam ao jogo com situações variadas em termos de disponibilidade de jogadores.

O Napoli está preocupado com a condição física de David Neres e sente a falta de pilares defensivos importantes como Di Lorenzo, enquanto o Milan precisa lidar com a suspensão de Fikayo Tomori e possíveis lesões de estrelas como Rafael Leão e Adrien Rabiot. Apesar dessas ausências, a batalha tática continua acirrada, colocando o artilheiro certeiro do Napoli, Rasmus Højlund, contra um Milan que se destaca em contra-ataques rápidos e na defesa em jogadas ensaiadas.

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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao SSC Napoli x AC Milan hoje

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Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: