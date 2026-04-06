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Como assistir ao jogo de hoje entre Sporting CP e Arsenal pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre o Sporting CP e o Arsenal, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Sporting CP enfrenta o Arsenal em um confronto da Liga dos Campeões no dia 7 de abril, com duas das equipes mais empolgantes e em alta da Europa disputando uma vaga na próxima fase.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o Sporting CP e o Arsenal, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoPrime Video
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre o Sporting CP e o Arsenal usando uma VPN

Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. A Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.

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Hora do pontapé inicial do Sporting CP x Arsenal

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio Jose Alvalade

A partida de hoje entre Sporting CP e Arsenal terá início em 7 de abril de 2026, às 20h.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Sporting x Arsenal

SportingHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestARS
1
R. Silva
26
O. Diomande
25
C
G. Inacio
20
M. Araujo
22
I. Fresneda
10
G. Catamo
52
J. Simoes
5
H. Morita
8
P. Goncalves
17
Trincao
97
L. Suarez
1
D. Raya
6
Gabriel
4
B. White
2
W. Saliba
33
R. Calafiori
41
D. Rice
8
C
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
14
V. Gyoekeres
19
L. Trossard
20
N. Madueke

4-3-3

ARSAway team crest

SCP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

ARS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

SCP

Outros

ARS

1

2

Empates

2

Vitórias

3

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Sporting CP x Arsenal hoje

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização de um servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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