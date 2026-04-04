O Southampton chega ao confronto das quartas de final da FA Cup contra o Arsenal com o objetivo de impedir a busca dos Gunners pelo triplo, especialmente agora que o sonho do quadruplo já se esvaiu.

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Como assistir ao jogo entre Southampton e Arsenal usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Southampton e Arsenal

O jogo Southampton x Arsenal começa no dia 4 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Previsão da partida

O Southampton chega a esta partida em excelente fase, que incluiu uma vitória contra o Fulham, da Premier League, no Craven Cottage, na quarta rodada da FA Cup no mês passado.

O Saints também está avançando rumo aos seis primeiros lugares e às vagas para os playoffs da Championship, sob o comando de Tonda Eckert, invicto nos últimos 14 jogos em todas as competições.

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Mikel Arteta e seu time do Arsenal desperdiçaram uma excelente oportunidade de conquistar um título ao sofrerem uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City no Estádio de Wembley, na final da Carabao Cup, antes da pausa para os jogos internacionais.

Espera-se que os Gunners conquistem o título da Premier League, já que retornam da pausa internacional de março com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da tabela.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Southampton está sem alguns nomes importantes. Leo Scienza, contratado no verão, tem impressionado quando está em forma, mas continua fora, assim como seu compatriota Welington, além de Mads Roerslev e Jay Robinson.

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O Arsenal também tem seus próprios problemas para lidar. Eberechi Eze e Noni Madueke estão fora, enquanto vários outros desistiram das convocações para a seleção, mas devem estar disponíveis para este jogo – entre eles, Declan Rice e Bukayo Saka, embora Thomas Tuchel tenha sugerido que as lesões deles eram reais.

Analisando o histórico de confrontos diretos, o Arsenal tem levado vantagem historicamente, vencendo 21 dos 41 encontros, contra nove do Southampton. Os Gunners também saíram vitoriosos nos dois últimos confrontos – 3 a 1 em outubro de 2024 e 2 a 1 em maio de 2025 –, embora o Southampton tenha mostrado que pode dificultar a vida no St. Mary’s.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Southampton e Arsenal hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: