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Como assistir ao jogo de hoje entre Southampton e Arsenal pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Southampton x Arsenal
Southampton
Arsenal
Copa da Inglaterra

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Southampton e Arsenal, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Southampton chega ao confronto das quartas de final da FA Cup contra o Arsenal com o objetivo de impedir a busca dos Gunners pelo triplo, especialmente agora que o sonho do quadruplo já se esvaiu.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Southampton x Arsenal, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoBBC
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Southampton e Arsenal usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Southampton e Arsenal

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
St. Mary's Stadium

O jogo Southampton x Arsenal começa no dia 4 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Previsão da partida

O Southampton chega a esta partida em excelente fase, que incluiu uma vitória contra o Fulham, da Premier League, no Craven Cottage, na quarta rodada da FA Cup no mês passado.

O Saints também está avançando rumo aos seis primeiros lugares e às vagas para os playoffs da Championship, sob o comando de Tonda Eckert, invicto nos últimos 14 jogos em todas as competições.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images

Mikel Arteta e seu time do Arsenal desperdiçaram uma excelente oportunidade de conquistar um título ao sofrerem uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City no Estádio de Wembley, na final da Carabao Cup, antes da pausa para os jogos internacionais.

Espera-se que os Gunners conquistem o título da Premier League, já que retornam da pausa internacional de março com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da tabela.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Southampton está sem alguns nomes importantes. Leo Scienza, contratado no verão, tem impressionado quando está em forma, mas continua fora, assim como seu compatriota Welington, além de Mads Roerslev e Jay Robinson.

FBL-ENG-FACUP-FULHAM-SOUTHAMPTONGetty Images

O Arsenal também tem seus próprios problemas para lidar. Eberechi Eze e Noni Madueke estão fora, enquanto vários outros desistiram das convocações para a seleção, mas devem estar disponíveis para este jogo – entre eles, Declan Rice e Bukayo Saka, embora Thomas Tuchel tenha sugerido que as lesões deles eram reais.

Analisando o histórico de confrontos diretos, o Arsenal tem levado vantagem historicamente, vencendo 21 dos 41 encontros, contra nove do Southampton. Os Gunners também saíram vitoriosos nos dois últimos confrontos – 3 a 1 em outubro de 2024 e 2 a 1 em maio de 2025 –, embora o Southampton tenha mostrado que pode dificultar a vida no St. Mary’s.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Southampton x Arsenal

SouthamptonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestARS
41
D. Peretz
3
R. Manning
6
C
T. Harwood-Bellis
14
J. Bree
15
N. Wood
10
F. Azaz
18
T. Fellows
20
C. Jander
13
L. Scienza
48
C. Bragg
11
R. Stewart
13
K. Arrizabalaga
49
M. Lewis-Skelly
3
C. Mosquera
4
B. White
6
Gabriel
11
G. Martinelli
16
C. Noergaard
29
K. Havertz
56
M. Dowman
8
C
M. Oedegaard
9
G. Jesus

4-2-3-1

ARSAway team crest

SOU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Eckert

ARS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

SOU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

SOU

Outros

ARS

1

2

Empates

2

Vitórias

7

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Southampton e Arsenal hoje

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Como assistir na tela grande

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