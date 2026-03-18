O Vancouver Whitecaps vai ao Lumen Field na esperança de dar a volta por cima contra o Seattle Sounders na segunda partida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup.

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Como assistir ao Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps com VPN

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Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Lumen Field

O jogo entre Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps começa em 19 de março às 22h00 EST e 03h00 GMT.

Prévia da partida

O Whitecaps não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa na última sexta-feira, perdendo por 3 a 0. Paul Arriola marcou dois gols pelo Seattle antes de Paul Rothrock marcar o terceiro aos 70 minutos, deixando as esperanças do Vancouver de permanecer na competição por um fio.

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Mesmo assim, os Sounders sabem que a eliminatória ainda não está oficialmente decidida. Eles vão querer manter a concentração no Lumen Field e evitar dar qualquer chance de recuperação ao Vancouver. O Seattle levou esse ímpeto para o campeonato com uma vitória por 1 a 0 sobre o San Jose, e seria necessária uma grande surpresa para impedi-los de chegar às quartas de final.

Confronto direto e estatísticas importantes

O Seattle tem levado a melhor neste confronto ao longo dos anos, vencendo 21 dos últimos 45 encontros. O Vancouver conseguiu 11 vitórias nesse período, com 13 jogos terminando empatados. As duas equipes se enfrentaram na Champions Cup em 2015, quando o Seattle saiu vitorioso com um placar agregado de 4 a 1.

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Mais recentemente, o Sounders transformou o Lumen Field em uma fortaleza. A equipe está invicta nos últimos 17 jogos em casa em todas as competições, com 13 vitórias e quatro empates desde a derrota por 3 a 2 para o Minnesota United em junho de 2025.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps Provável escalação Reservas Técnico B. Schmetzer Provável escalação Reservas Técnico J. Soerensen

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: