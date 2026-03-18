O Vancouver Whitecaps vai ao Lumen Field na esperança de dar a volta por cima contra o Seattle Sounders na segunda partida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o Seattle Sounders FC e o Vancouver Whitecaps, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|FanCode
Como assistir ao Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps
O jogo entre Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps começa em 19 de março às 22h00 EST e 03h00 GMT.
Prévia da partida
O Whitecaps não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa na última sexta-feira, perdendo por 3 a 0. Paul Arriola marcou dois gols pelo Seattle antes de Paul Rothrock marcar o terceiro aos 70 minutos, deixando as esperanças do Vancouver de permanecer na competição por um fio.
Getty Images
Mesmo assim, os Sounders sabem que a eliminatória ainda não está oficialmente decidida. Eles vão querer manter a concentração no Lumen Field e evitar dar qualquer chance de recuperação ao Vancouver. O Seattle levou esse ímpeto para o campeonato com uma vitória por 1 a 0 sobre o San Jose, e seria necessária uma grande surpresa para impedi-los de chegar às quartas de final.
Confronto direto e estatísticas importantes
O Seattle tem levado a melhor neste confronto ao longo dos anos, vencendo 21 dos últimos 45 encontros. O Vancouver conseguiu 11 vitórias nesse período, com 13 jogos terminando empatados. As duas equipes se enfrentaram na Champions Cup em 2015, quando o Seattle saiu vitorioso com um placar agregado de 4 a 1.
Getty Images
Mais recentemente, o Sounders transformou o Lumen Field em uma fortaleza. A equipe está invicta nos últimos 17 jogos em casa em todas as competições, com 13 vitórias e quatro empates desde a derrota por 3 a 2 para o Minnesota United em junho de 2025.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao Seattle Sounders FC x Vancouver Whitecaps hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.