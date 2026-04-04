Enquanto o América luta para garantir uma vaga na Liguilla (fase final), o Santos está atualmente na lanterna da tabela.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Santos Laguna x CF América, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Santos Laguna x CF América com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do jogo Santos Laguna x CF América

Liga MX - Clausura Estadio Nuevo Corona

Santos Laguna x CF América terá início em 4 de abril de 2026 às 23h00 EST.

Previsão da partida

O Las Águilas vem de uma derrota frustrante por 1 a 0 para o Pumas e vai querer se recuperar aqui contra o Santos. A equipe não perdeu para o anfitrião deste fim de semana em 11 confrontos, então está confiante de que pode prolongar essa sequência.

Sob o comando do técnico Omar Tapia, os Guerreros têm enfrentado dificuldades, sofrendo 30 gols em 12 partidas, o maior número da liga. No entanto, a vitória por 2 a 1 sobre o Puebla na última partida deve injetar um pouco de confiança na equipe.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo Santos, Bruno Amione está suspenso, enquanto Carlos Gruezo e Anthony Lozano estão fora de ação devido a lesões.

Pelo América, Luis Malagón está fora devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O craque Henry Martín também é dúvida devido a uma contusão.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Santos Laguna x CF América hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, o navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: