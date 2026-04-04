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Liga MX
team-logoSantos Laguna
Estadio Nuevo Corona
team-logoCF America
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Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Santos Laguna e CF América pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Santos Laguna x CF America
Santos Laguna
CF America
Liga MX

Como assistir ao jogo da Liga MX entre Santos Laguna e CF América, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Enquanto o América luta para garantir uma vaga na Liguilla (fase final), o Santos está atualmente na lanterna da tabela.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Santos Laguna x CF América, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

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Como assistir ao Santos Laguna x CF América com VPN

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Horário do jogo Santos Laguna x CF América

crest
Liga MX - Clausura
Estadio Nuevo Corona

Santos Laguna x CF América terá início em 4 de abril de 2026 às 23h00 EST.

Previsão da partida

O Las Águilas vem de uma derrota frustrante por 1 a 0 para o Pumas e vai querer se recuperar aqui contra o Santos. A equipe não perdeu para o anfitrião deste fim de semana em 11 confrontos, então está confiante de que pode prolongar essa sequência. 

Sob o comando do técnico Omar Tapia, os Guerreros têm enfrentado dificuldades, sofrendo 30 gols em 12 partidas, o maior número da liga. No entanto, a vitória por 2 a 1 sobre o Puebla na última partida deve injetar um pouco de confiança na equipe. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo Santos, Bruno Amione está suspenso, enquanto Carlos Gruezo e Anthony Lozano estão fora de ação devido a lesões.

Pelo América, Luis Malagón está fora devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O craque Henry Martín também é dúvida devido a uma contusão.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Santos Laguna x CF America

Santos LagunaHome team crest

4-3-1-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestCFA
1
C. Acevedo
17
E. Echeverria
9
L. Di Yorio
22
K. Picon
35
K. Balanta
21
F. Villalba
6
J. Guemez
195
N. Cedillo
5
A. Lopez
14
E. Orona
10
E. Bullaude
30
R. Cota
32
M. Vazquez
3
I. Reyes
5
K. Alvarez
29
R. Juarez
10
A. Zendejas
23
R. Veiga
7
B. Rodriguez
17
Rodrigo Dourado
28
E. Sanchez
19
J. Zuniga

4-2-3-1

CFAAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • O. Tapia

CFA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Jardine

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

CFA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

SAN

Outros

CFA

0

1

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Santos Laguna x CF América hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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