Enquanto o América luta para garantir uma vaga na Liguilla (fase final), o Santos está atualmente na lanterna da tabela.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Santos Laguna x CF América, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Santos Laguna x CF América com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do jogo Santos Laguna x CF América
Santos Laguna x CF América terá início em 4 de abril de 2026 às 23h00 EST.
Previsão da partida
O Las Águilas vem de uma derrota frustrante por 1 a 0 para o Pumas e vai querer se recuperar aqui contra o Santos. A equipe não perdeu para o anfitrião deste fim de semana em 11 confrontos, então está confiante de que pode prolongar essa sequência.
Sob o comando do técnico Omar Tapia, os Guerreros têm enfrentado dificuldades, sofrendo 30 gols em 12 partidas, o maior número da liga. No entanto, a vitória por 2 a 1 sobre o Puebla na última partida deve injetar um pouco de confiança na equipe.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Pelo Santos, Bruno Amione está suspenso, enquanto Carlos Gruezo e Anthony Lozano estão fora de ação devido a lesões.
Pelo América, Luis Malagón está fora devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O craque Henry Martín também é dúvida devido a uma contusão.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Santos Laguna x CF América hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, o navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.