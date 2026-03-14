O San Diego Wave FC dá início à sua temporada 2026 da NWSL no Snapdragon Stadium, onde receberá o Houston Dash na partida de abertura da fase regular.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do San Diego Wave FC x Houston Dash, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao San Diego Wave FC x Houston Dash com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Horário do pontapé inicial do San Diego Wave FC x Houston Dash

San Diego Wave x Houston Dash começa em 15 de março às 19h45 EST e 00h45 GMT.

Prévia da partida

O San Diego espera dar continuidade à campanha do ano passado, quando chegou às quartas de final, e reforçou o ataque para ajudar nessa tarefa. A brasileira Ludmila se junta ao elenco após uma temporada de destaque no Chicago Stars, onde marcou mais de dez gols. O Wave contará com ela para repetir esses números em 2026.

O Houston Dash, por outro lado, vem de um décimo lugar na classificação, com apenas oito vitórias e 27 gols marcados ao longo da temporada. A equipe teve uma pré-temporada tranquila em termos de contratações de jogadoras experientes, mas investiu na base.

Getty Images

Movimento jovem em Houston

No ano passado, o Dash apostou na experiência, contratando a atacante veterana Yazmeen Ryan. Desta vez, o time mudou de estratégia, investindo no futuro com quatro novatas contratadas por contratos de longo prazo. O nome de destaque é Kate Faasse, ex-atacante da Carolina do Norte que conquistou o Troféu MAC Hermann de 2024 e acumulou 31 gols e 11 assistências em suas duas últimas temporadas universitárias. Espera-se que ela traga o impulso ofensivo tão necessário. Junto com ela estão Kat Rader, da Duke, Linda Ullmark, da UNC, e a zagueira Leah Klenke, da Notre Dame — todas ansiosas para provar seu valor ao lado das jogadoras experientes do Dash.

Houston também trouxe um pouco de experiência, contratando Makenzy Robbe. Embora ela tenha atuado principalmente como reserva pelo San Diego no ano passado, sua experiência e liderança podem ser valiosas para orientar o grupo mais jovem em sua primeira campanha na NWSL.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de San Diego Wave FC x Houston Dash Provável escalação Reservas Técnico J. Eidevall Provável escalação Reservas Técnico F. Gautrat

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao San Diego Wave FC x Houston Dash hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: