Como assistir ao jogo de hoje entre Royal Challengers Bengaluru e Mumbai Indians: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Royal Challengers Bengaluru e Mumbai Indians, já que o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Prévia da partida

O Royal Challengers Bengaluru (RCB) e o Mumbai Indians (MI) levam sua rivalidade para o campo neutro de Raipur no dia 10 de maio, com ambas as equipes desesperadas por pontos para os playoffs. O RCB entra com vantagem psicológica, tendo vencido o confronto anterior nesta temporada por 18 runs em uma partida de alta pontuação que terminou em 240 runs. Enquanto Virat Kohli e Phil Salt foram fundamentais para essa vitória, o foco agora muda para os limites mais amplos de Raipur, que exigirão corridas mais táticas e um arremesso disciplinado.

Para Mumbai, a missão é simples: neutralizar a agressividade de Rajat Patidar no meio do over e torcer para que Jasprit Bumrah consiga explorar o campo externo amplo para forçar erros. Os rebatedores de potência do MI, liderados por Suryakumar Yadav, precisarão ser mais calculistas do que foram em sua última perseguição para evitar cair na armadilha de spin do RCB. Em um campo que oferece um equilíbrio mais justo entre o bastão e a bola, esta disputa provavelmente será decidida por qual equipe de arremessadores conseguir defender melhor as linhas de fundo no calor do verão.

Horário de início do Royal Challengers Bengaluru x Mumbai Indians

🏟️ Local: Estádio Internacional Shaheed Veer Narayan Singh, Raipur ⏰ Horário de início: 19h30 IST

A partida de hoje entre Royal Challengers Bengaluru e Mumbai Indians terá início no dia 10 de maio de 2026, às 19h30 IST.

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muito mais eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há várias opções de assinatura para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e a assinatura é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um período mínimo de 12 meses. Após o período mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora especializada em críquete e detém os direitos exclusivos da IPL nos Estados Unidos. Aqui, você encontra transmissões ao vivo e gravadas dos jogos, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas dos jogos, comentários e destaques, enriquecendo a experiência do espectador.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir do segundo mês,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todos os jogos da IPL 2026 nos canais da Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja a seguir todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: US$ 29,99 por mês

US$ 29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea extra.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPN para outras opções.