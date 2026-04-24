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National League
team-logoRochdale
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BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Neil Bennett

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Rochdale e York pela National League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Rochdale x York City
Rochdale
York City
National League

Como assistir ao jogo da Liga Nacional entre Rochdale e York, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O jogo de hoje entre Rochdale e York terá início no dia 25 de abril de 2026, às 12h30.

Como assistir a Rochdale x York com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Um guia passo a passo é descrito mais adiante neste artigo, ou você também pode conferir nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.


Notícias e escalações das equipes

Forma

ROC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

YOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5


Histórico de confrontos diretos

ROC

Outros

YOR

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Rochdale e York hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.