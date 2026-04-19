Tudo para em Buenos Aires enquanto o Estádio Mas Monumental recebe a 260ª edição do El Superclásico, uma disputa acirrada pela supremacia entre River Plate e Boca Juniors que representa o destino de uma temporada para milhões de torcedores.

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Como assistir ao River Plate x Boca Juniors com VPN

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Horário do início da partida entre River Plate e Boca Juniors

River Plate x Boca Juniors começa em 19 de abril às 16h EST e 21h GMT.

Prévia da partida

Este confronto parece particularmente importante, já que os dois gigantes buscam afirmar seu domínio na Liga Profesional Apertura. O River Plate entra em campo com o ânimo em alta após uma vitória recente e certeira sobre o Racing, e jogar diante de uma torcida recorde de 85 mil pessoas em casa lhes dá uma vantagem psicológica que é difícil de subestimar.

Getty Images

No entanto, o Boca Juniors tem um talento especial para estar à altura da ocasião nesses clássicos de alta pressão; o time leva uma ligeira vantagem no histórico geral de confrontos diretos recentes e fará de tudo para estragar a festa no Monumental. Com ambas as equipes atualmente disputando as primeiras posições da tabela — separadas por apenas alguns pontos —, esta partida não se resume apenas ao orgulho local; é um passo crucial para garantir o título do campeonato e assegurar o domínio nacional pelo resto do ano.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A história recente sugere que um empate pode estar nos planos, já que quase um quarto dos confrontos entre essas duas equipes desde 2003 terminaram empatados, muitas vezes em resultados disputados de 1 a 1 ou 0 a 0. O histórico do River Plate em casa é formidável, mas o time enfrenta um grande obstáculo, já que o lendário goleiro Franco Armani e o meio-campista Giuliano Galoppo devem ficar de fora devido a lesões sofridas em meados de abril. O time também continua sem Maximiliano Meza, que ainda se recupera de um problema no joelho.

A situação é igualmente tensa para o Boca Juniors; embora ostente um forte desempenho fora de casa recentemente, o time precisa enfrentar essa atmosfera hostil sem o carismático Edinson Cavani, que ficará fora dos gramados até julho. Os visitantes também estão preocupados com a condição física de Miguel Merentiel e Exequiel Zeballos, tornando a profundidade dos dois bancos um fator crítico em uma partida em que um momento de brilhantismo individual geralmente decide o resultado.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de River Plate x Boca Juniors Provável escalação Reservas Técnico E. Coudet Provável escalação Reservas Técnico C. Ubeda

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao River Plate x Boca Juniors hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: