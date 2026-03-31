A República Tcheca e a Dinamarca se enfrentarão em Praga na terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 em jogo.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Chequia x Dinamarca de graçaSe você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.
Horário do início da partida entre República Tcheca e Dinamarca
A partida entre República Tcheca e Dinamarca começa em 31 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich).
Previsão da partida
Os tchecos buscam garantir sua vaga na primeira Copa do Mundo desde 2006, após não terem conseguido se classificar para as últimas quatro edições do torneio. Apesar de estarem perdendo por 2 a 0 contra a Irlanda, eles se recuperaram e venceram nos pênaltis. Atualmente, perderam apenas duas das últimas 16 partidas internacionais. A equipe de Miroslav Koubek sofreu apenas quatro gols nas últimas sete partidas internacionais oficiais em casa.
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A Dinamarca chega após uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte na partida de repescagem disputada no meio da semana, mas seu desempenho fora de casa não é dos melhores, tendo vencido apenas duas das últimas dez partidas fora de casa (3 empates, 5 derrotas), além de não ter marcado gols em quatro dessas partidas.
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Principais estatísticas
Patrik Schick marcou de pênalti no meio da semana pela República Tcheca, o que significa que quatro de seus últimos cinco gols pela seleção foram marcados em casa.
O dinamarquês Gustav Isaksen marcou dois gols na última partida das eliminatórias, com quatro de seus últimos cinco gols por clube e seleção sendo marcados no primeiro tempo das partidas.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.