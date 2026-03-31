A República Tcheca e a Dinamarca se enfrentarão em Praga na terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 em jogo.

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Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Chequia x Dinamarca de graça

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Horário do início da partida entre República Tcheca e Dinamarca

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round epet Arena

A partida entre República Tcheca e Dinamarca começa em 31 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich).

Previsão da partida

Os tchecos buscam garantir sua vaga na primeira Copa do Mundo desde 2006, após não terem conseguido se classificar para as últimas quatro edições do torneio. Apesar de estarem perdendo por 2 a 0 contra a Irlanda, eles se recuperaram e venceram nos pênaltis. Atualmente, perderam apenas duas das últimas 16 partidas internacionais. A equipe de Miroslav Koubek sofreu apenas quatro gols nas últimas sete partidas internacionais oficiais em casa.

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A Dinamarca chega após uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte na partida de repescagem disputada no meio da semana, mas seu desempenho fora de casa não é dos melhores, tendo vencido apenas duas das últimas dez partidas fora de casa (3 empates, 5 derrotas), além de não ter marcado gols em quatro dessas partidas.

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Principais estatísticas

Patrik Schick marcou de pênalti no meio da semana pela República Tcheca, o que significa que quatro de seus últimos cinco gols pela seleção foram marcados em casa.

O dinamarquês Gustav Isaksen marcou dois gols na última partida das eliminatórias, com quatro de seus últimos cinco gols por clube e seleção sendo marcados no primeiro tempo das partidas.

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Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: