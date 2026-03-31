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Como assistir ao jogo de hoje entre República Tcheca e Dinamarca pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

República Tcheca x Dinamarca
República Tcheca
Dinamarca
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre a República Tcheca e a Dinamarca, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A República Tcheca e a Dinamarca se enfrentarão em Praga na terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo de 2026 em jogo.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca usando uma VPN

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Horário do início da partida entre República Tcheca e Dinamarca

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
epet Arena

A partida entre República Tcheca e Dinamarca começa em 31 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich).

Previsão da partida

Os tchecos buscam garantir sua vaga na primeira Copa do Mundo desde 2006, após não terem conseguido se classificar para as últimas quatro edições do torneio. Apesar de estarem perdendo por 2 a 0 contra a Irlanda, eles se recuperaram e venceram nos pênaltis. Atualmente, perderam apenas duas das últimas 16 partidas internacionais. A equipe de Miroslav Koubek sofreu apenas quatro gols nas últimas sete partidas internacionais oficiais em casa.

FBL-WC-2026-UEFA-CZE-IRL-QUALIFIERGetty Images

A Dinamarca chega após uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte na partida de repescagem disputada no meio da semana, mas seu desempenho fora de casa não é dos melhores, tendo vencido apenas duas das últimas dez partidas fora de casa (3 empates, 5 derrotas), além de não ter marcado gols em quatro dessas partidas. 

FBL-WC-2026-UEFA-DEN-MKD-QUALIFIERGetty Images

Principais estatísticas 

Patrik Schick marcou de pênalti no meio da semana pela República Tcheca, o que significa que quatro de seus últimos cinco gols pela seleção foram marcados em casa.

O dinamarquês Gustav Isaksen marcou dois gols na última partida das eliminatórias, com quatro de seus últimos cinco gols por clube e seleção sendo marcados no primeiro tempo das partidas.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de República Tcheca x Dinamarca

República TchecaHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestDEN
1
M. Kovar
2
S. Chaloupek
4
R. Hranac
7
L. Krejci
18
M. Sadilek
14
L. Provod
8
V. Darida
5
V. Coufal
22
T. Soucek
10
P. Schick
15
P. Sulc
16
M. Hermansen
5
J. Maehle
15
C. Noergaard
3
V. Nelsson
18
A. Bah
8
G. Isaksen
14
M. Damsgaard
23
P. Hoejbjerg
21
M. Hjulmand
12
V. Froholdt
9
R. Hoejlund

4-2-3-1

DENAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Koubek

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Riemer

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

CZE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

DEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

CZE

Outros

DEN

0

3

Empates

2

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Dinamarca hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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