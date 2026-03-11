Pela quinta temporada consecutiva, o Real Madrid enfrenta o Manchester City nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Manchester City, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Real Madrid x Manchester City com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo Real Madrid x Manchester City

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Bernabeu

Real Madrid x Manchester City terá início em 11 de março de 2026 às 14h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

Buscando conquistar o 16º título europeu nesta temporada, o Real Madrid chegou até aqui com muito esforço, ao derrotar o Benfica por 3 a 1 no placar agregado e chegar às oitavas de final pela 23ª temporada consecutiva. O time também está tentando recuperar o atraso na disputa pelo título da LaLiga, quatro pontos atrás do líder Barcelona.

O City está invicto em 11 partidas oficiais (9 vitórias e 2 empates) após a vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle na FA Cup no sábado, mas está sete pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Real Madrid venceu quatro e perdeu apenas um dos cinco jogos em casa pela Liga dos Campeões nesta temporada, marcando 12 gols, embora a única derrota tenha sido contra o Manchester City em dezembro.

O gigante espanhol perdeu cada um dos seus últimos quatro jogos da UEFA contra adversários ingleses, mas foi derrotado em apenas três dos seus últimos 25 jogos em casa pela Liga dos Campeões (19 vitórias e 3 empates) contra todos os clubes.

Guardiola se prepara para seu 190º jogo na Liga dos Campeões como técnico, o que colocará o ex-treinador do Barcelona em igualdade com Sir Alex Ferguson.

O City venceu apenas duas das últimas oito partidas fora de casa pela UCL (1 empate e 5 derrotas), além de ter perdido sete das últimas 10 partidas de ida e volta contra times espanhóis em competições da UEFA.

O atacante do City, Erling Haaland, tem 56 gols em outras tantas partidas da Liga dos Campeões.

A dupla fundamental do Real Madrid, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, perderá a partida de quarta-feira devido a lesões, juntando-se a Rodrygo, Éder Militão, Dani Ceballos e Álvaro Carreras no banco de reservas.

Quanto ao Manchester City, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic e Rico Lewis são os únicos três jogadores ausentes por lesão.

Notícias sobre as equipes e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Real Madrid x Manchester City hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: