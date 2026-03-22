O Real e o Atlético, ambos classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões, se enfrentam no clássico de Madri, em que os anfitriões precisam vencer para se manterem na disputa pelo título da LaLiga.

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Como assistir ao jogo Real Madrid x Atlético de Madrid com uma VPN

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Horário do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid x Atlético de Madrid terá início em 22 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Real Madrid está quatro pontos atrás do Barcelona, que recebe o Rayo Vallecano, time que conquistou apenas três vitórias fora de casa nesta temporada. Os Blancos estarão ansiosos por revanche após terem perdido o confronto de ida por 5 a 2 no início da temporada. O jovem Thiago Pitarch deve continuar no meio-campo central dos anfitriões ao lado de Aurélien Tchouaméni.

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O Atlético está praticamente fora da disputa pelo título da LaLiga, mas ainda pode ter grande influência sobre quem será o campeão. A equipe também está em boa forma, com uma vitória dominante por 3 a 2 sobre a Real Sociedad em seu último confronto na LaLiga. Além disso, o time já está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Barça.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Kylian Mbappé está na disputa para ser titular após se recuperar de uma lesão no joelho e jogar 20 minutos contra o Man City no meio da semana.

Jude Bellingham continua fora do time do Real, enquanto o goleiro titular do Atlético, Jan Oblak, também está fora da partida.

IMAGO / Guillermo Martinez

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Como assistir na tela grande

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