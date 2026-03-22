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Como assistir ao jogo de hoje entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da LaLiga entre Real Madrid e Atlético de Madrid, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Real e o Atlético, ambos classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões, se enfrentam no clássico de Madri, em que os anfitriões precisam vencer para se manterem na disputa pelo título da LaLiga.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Atlético de Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAESPN Deportes
Reino UnidoPremier Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáTSN+
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Real Madrid x Atlético de Madrid com uma VPN

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Horário do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadio Bernabeu

Real Madrid x Atlético de Madrid terá início em 22 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Real Madrid está quatro pontos atrás do Barcelona, que recebe o Rayo Vallecano, time que conquistou apenas três vitórias fora de casa nesta temporada. Os Blancos estarão ansiosos por revanche após terem perdido o confronto de ida por 5 a 2 no início da temporada. O jovem Thiago Pitarch deve continuar no meio-campo central dos anfitriões ao lado de Aurélien Tchouaméni.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

O Atlético está praticamente fora da disputa pelo título da LaLiga, mas ainda pode ter grande influência sobre quem será o campeão. A equipe também está em boa forma, com uma vitória dominante por 3 a 2 sobre a Real Sociedad em seu último confronto na LaLiga. Além disso, o time já está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Barça. 

Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Kylian Mbappé está na disputa para ser titular após se recuperar de uma lesão no joelho e jogar 20 minutos contra o Man City no meio da semana.

Jude Bellingham continua fora do time do Real, enquanto o goleiro titular do Atlético, Jan Oblak, também está fora da partida. 

Mbappe ViniciusIMAGO / Guillermo Martinez

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Atlético de Madrid

Real MadridHome team crest

4-1-2-1-2

Formação

4-4-2

Home team crestATM
13
A. Lunin
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
14
A. Tchouameni
18
A. Carreras
8
F. Valverde
15
A. Guler
45
T. Pitarch
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
J. Musso
14
M. Llorente
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
17
D. Hancko
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

4-4-2

ATMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

RMA

Outros

ATM

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Atlético de Madrid hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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