O Real Betis e o Real Madrid voltaram a vencer, e ambos apresentam excelentes resultados nos jogos da La Liga disputados na noite de sexta-feira.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Real Betis x Real Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Como assistir ao Real Betis x Real Madrid com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Real Betis e Real Madrid

La Liga - La Liga Estadio de La Cartuja

Real Betis e Real Madrid entram em campo no dia 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Real Betis encerrou sua sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições ao derrotar o Girona por 3 a 2 na La Liga nesta terça-feira, uma vitória ainda mais saborosa pelo retorno tão esperado de Isco aos gramados após cinco meses de afastamento. A equipe de Manuel Pellegrini está a caminho de mais uma campanha europeia na próxima temporada e tem chances de melhorar o sexto lugar conquistado na temporada passada, especialmente se continuar a frustrar os adversários no Estádio de La Cartuja. O time está invicto em casa no campeonato desde o início de dezembro, embora tenha empatado os últimos quatro jogos.

Getty Images

O Real Madrid também encerrou uma sequência sem vitórias na terça-feira, ao derrotar o Alavés por 2 a 1 e registrar sua primeira vitória em competições oficiais em quase um mês, embora não tenha conseguido manter o gol invicto nas últimas nove partidas.

Getty Images

Notícias importantes

Junior Firpo, Diego Llorente e Ángel Ortiz perderam a partida do Betis no meio da semana e não devem jogar aqui, enquanto o Madrid avaliará Éder Militão após ele ter saído antes do intervalo contra o Alavés.

Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Betis x Real Madrid hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: