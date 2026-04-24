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Como assistir ao jogo de hoje entre Real Betis e Real Madrid pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga

Como assistir ao jogo da LaLiga entre Real Betis e Real Madrid, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Real Betis e o Real Madrid voltaram a vencer, e ambos apresentam excelentes resultados nos jogos da La Liga disputados na noite de sexta-feira.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Real Betis x Real Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAESPN Deportes
Reino UnidoPremier Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáTSN+
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Real Betis x Real Madrid com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Real Betis e Real Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadio de La Cartuja

Real Betis e Real Madrid entram em campo no dia 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT. 

Prévia da partida

O Real Betis encerrou sua sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições ao derrotar o Girona por 3 a 2 na La Liga nesta terça-feira, uma vitória ainda mais saborosa pelo retorno tão esperado de Isco aos gramados após cinco meses de afastamento. A equipe de Manuel Pellegrini está a caminho de mais uma campanha europeia na próxima temporada e tem chances de melhorar o sexto lugar conquistado na temporada passada, especialmente se continuar a frustrar os adversários no Estádio de La Cartuja. O time está invicto em casa no campeonato desde o início de dezembro, embora tenha empatado os últimos quatro jogos.

Manuel PellegriniGetty Images

O Real Madrid também encerrou uma sequência sem vitórias na terça-feira, ao derrotar o Alavés por 2 a 1 e registrar sua primeira vitória em competições oficiais em quase um mês, embora não tenha conseguido manter o gol invicto nas últimas nove partidas.  

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images

Notícias importantes

Junior Firpo, Diego Llorente e Ángel Ortiz perderam a partida do Betis no meio da semana e não devem jogar aqui, enquanto o Madrid avaliará Éder Militão após ele ter saído antes do intervalo contra o Alavés.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bétis x Real Madrid

BétisHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestRMA
1
A. Valles
16
V. Gomez
4
Natan
5
M. Bartra
2
H. Bellerin
10
A. Ezzalzouli
7
Antony
14
S. Amrabat
21
M. Roca
8
P. Fornals
19
J. Hernandez
13
A. Lunin
12
T. Alexander-Arnold
24
D. Huijsen
23
F. Mendy
22
A. Ruediger
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
8
F. Valverde
21
B. Diaz
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior

4-4-2

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Pellegrini

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BET
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

BET

Outros

RMA

1

2

Empates

2

Vitórias

4

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Betis x Real Madrid hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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