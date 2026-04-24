O Real Betis e o Real Madrid voltaram a vencer, e ambos apresentam excelentes resultados nos jogos da La Liga disputados na noite de sexta-feira.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Real Betis x Real Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao Real Betis x Real Madrid com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Real Betis e Real Madrid
Real Betis e Real Madrid entram em campo no dia 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.
Prévia da partida
O Real Betis encerrou sua sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições ao derrotar o Girona por 3 a 2 na La Liga nesta terça-feira, uma vitória ainda mais saborosa pelo retorno tão esperado de Isco aos gramados após cinco meses de afastamento. A equipe de Manuel Pellegrini está a caminho de mais uma campanha europeia na próxima temporada e tem chances de melhorar o sexto lugar conquistado na temporada passada, especialmente se continuar a frustrar os adversários no Estádio de La Cartuja. O time está invicto em casa no campeonato desde o início de dezembro, embora tenha empatado os últimos quatro jogos.
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O Real Madrid também encerrou uma sequência sem vitórias na terça-feira, ao derrotar o Alavés por 2 a 1 e registrar sua primeira vitória em competições oficiais em quase um mês, embora não tenha conseguido manter o gol invicto nas últimas nove partidas.
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Notícias importantes
Junior Firpo, Diego Llorente e Ángel Ortiz perderam a partida do Betis no meio da semana e não devem jogar aqui, enquanto o Madrid avaliará Éder Militão após ele ter saído antes do intervalo contra o Alavés.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Betis x Real Madrid hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.