Apenas uma semana após o dramático empate em 2 a 2 no campeonato, Rangers e Celtic se enfrentam novamente em Ibrox pelas quartas de final da Copa da Escócia. É dia do clássico Old Firm!

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Rangers x Celtic, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Rangers x Celtic com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Rangers x Celtic gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Hora do início do jogo Rangers x Celtic

FA Cup - FA Cup Ibrox Stadium

Mansfield x Arsenal terá início em 8 de março de 2026 às 08:00 EST e 13:00 GMT.

Previsão da partida

Sob o comando de Danny Röhl, o Rangers tornou-se mais coerente no ataque, mas com isso veio a inconsistência. O Gers empatou três das últimas quatro partidas do campeonato e não conseguiu manter a baliza invicta em nenhuma das últimas cinco.

Getty Images

Este é o segundo confronto entre os Old Firm em sete dias. No encontro do último domingo, o Rangers abriu 2 a 0 com dois gols de Youssef Chermiti, mas o Celtic conseguiu uma recuperação animada graças aos gols de Kieran Tierney e Reo Hatate, que garantiram um ponto.

Getty Images

Apesar da eliminação da Liga Europa para o Stuttgart, o moral do Celtic, comandado por Martin O'Neill, está bom, embora o time ainda esteja cinco pontos atrás do líder Hearts na disputa pelo título.

O vencedor deste confronto garante uma vaga na semifinal em Hampden Park, em abril.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Dujon Sterling e Ryan Naderi estão contundidos, mas devem estar disponíveis. Connor Barron e Bailey Rice continuam fora de ação.

O Celtic está atualmente sem vários jogadores importantes, incluindo Jota, Cameron Carter-Vickers e Arne Engels. Aaron Trusy, no entanto, retorna após suspensão.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Rangers x Celtic Provável escalação Reservas Técnico D. Roehl Provável escalação Reservas Técnico M. O'Neill

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Rangers x Celtic hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: