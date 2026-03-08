Apenas uma semana após o dramático empate em 2 a 2 no campeonato, Rangers e Celtic se enfrentam novamente em Ibrox pelas quartas de final da Copa da Escócia. É dia do clássico Old Firm!
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Rangers x Celtic, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|Premier Sports
|Índia
|FanCode
|Malásia
|Astro
Como assistir Rangers x Celtic com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Rangers x Celtic gratuitamenteSe você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.
Hora do início do jogo Rangers x Celtic
Mansfield x Arsenal terá início em 8 de março de 2026 às 08:00 EST e 13:00 GMT.
Previsão da partida
Sob o comando de Danny Röhl, o Rangers tornou-se mais coerente no ataque, mas com isso veio a inconsistência. O Gers empatou três das últimas quatro partidas do campeonato e não conseguiu manter a baliza invicta em nenhuma das últimas cinco.
Este é o segundo confronto entre os Old Firm em sete dias. No encontro do último domingo, o Rangers abriu 2 a 0 com dois gols de Youssef Chermiti, mas o Celtic conseguiu uma recuperação animada graças aos gols de Kieran Tierney e Reo Hatate, que garantiram um ponto.
Apesar da eliminação da Liga Europa para o Stuttgart, o moral do Celtic, comandado por Martin O'Neill, está bom, embora o time ainda esteja cinco pontos atrás do líder Hearts na disputa pelo título.
O vencedor deste confronto garante uma vaga na semifinal em Hampden Park, em abril.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Dujon Sterling e Ryan Naderi estão contundidos, mas devem estar disponíveis. Connor Barron e Bailey Rice continuam fora de ação.
O Celtic está atualmente sem vários jogadores importantes, incluindo Jota, Cameron Carter-Vickers e Arne Engels. Aaron Trusy, no entanto, retorna após suspensão.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir Rangers x Celtic hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.