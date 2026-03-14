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Como assistir ao jogo de hoje entre PSV Eindhoven e NEC Nijmegen pela Eredivisie: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Eredivisie entre PSV Eindhoven e NEC Nijmegen, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O PSV pode ficar a apenas três pontos do título da Eredivisie se vencer o NEC neste sábado. Além disso, a equipe terá a chance de se vingar.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do PSV Eindhoven x NEC Nijmegen, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTriller TV
CanadáSportsnet

Como assistir ao PSV Eindhoven x NEC Nijmegen com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do pontapé inicial do PSV Eindhoven x NEC Nijmegen

crest
Eredivisie - Eredivisie
Philips Stadion

PSV Eindhoven x NEC Nijmegen terá início em 14 de março de 2026 às 13h45 EST e 17h45 GMT. 

Previsão da partida

O PSV Eindhoven recebe o NEC Nijmegen, que vem em grande fase, na esperança de se aproximar do título da Eredivisie e se vingar da triste eliminação da copa para o mesmo adversário.

NEC-PSVGetty Images

O PSV está confortavelmente na liderança da tabela, com 68 pontos em 26 partidas, precisando de apenas mais seis pontos para garantir o terceiro título consecutivo da Eredivisie. A equipe perdeu para o NEC na semifinal da Copa da KNVB no início deste mês, o que vai servir de motivação extra. 

O NEC está vivendo uma temporada histórica, ocupando atualmente a 3ª posição (46 pontos) e mantendo uma vantagem mínima sobre o Twente e o Ajax.

FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-NECGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O técnico do PSV, Peter Bosz, lida com uma lista significativa de lesionados. Guus Til, Alassane Pléa e Ruben van Bommel estão todos fora de ação devido a diversas lesões. Mauro Júnior também fica de fora até o final de março.

O titular do NEC, Philippe Sandler, está suspenso para esta partida. 

O PSV venceu seus últimos nove jogos em casa contra o NEC no campeonato.

O PSV está em uma sequência de três vitórias consecutivas no campeonato, tendo conquistado recentemente uma vitória por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar.

O NEC, no entanto, marcou mais de três gols em cada um dos seus últimos três confrontos com o PSV. 

FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-HEERENVEENGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de PSV x NEC Nijmegen

PSVHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-3

Home team crestNEC
32
M. Kovar
4
A. Obispo
22
J. Schouten
25
K. Sildillia
2
A. Salah-Eddine
5
I. Perisic
34
I. Saibari
10
P. Wanner
23
J. Veerman
27
D. Man
9
R. Pepi
22
J. Cillessen
4
A. Kaplan
3
P. Sandler
24
D. Fonville
6
D. Nejasmic
23
K. Sano
11
B. Onal
9
Danilo
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
10
T. Chery

3-4-3

NECAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Bosz

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Schreuder

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

PSV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

NEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

PSV

Outros

NEC

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

13

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao PSV Eindhoven x NEC Nijmegen hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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