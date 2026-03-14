O PSV pode ficar a apenas três pontos do título da Eredivisie se vencer o NEC neste sábado. Além disso, a equipe terá a chance de se vingar.
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Como assistir ao PSV Eindhoven x NEC Nijmegen com uma VPN
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Horário do pontapé inicial do PSV Eindhoven x NEC Nijmegen
PSV Eindhoven x NEC Nijmegen terá início em 14 de março de 2026 às 13h45 EST e 17h45 GMT.
Previsão da partida
O PSV Eindhoven recebe o NEC Nijmegen, que vem em grande fase, na esperança de se aproximar do título da Eredivisie e se vingar da triste eliminação da copa para o mesmo adversário.
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O PSV está confortavelmente na liderança da tabela, com 68 pontos em 26 partidas, precisando de apenas mais seis pontos para garantir o terceiro título consecutivo da Eredivisie. A equipe perdeu para o NEC na semifinal da Copa da KNVB no início deste mês, o que vai servir de motivação extra.
O NEC está vivendo uma temporada histórica, ocupando atualmente a 3ª posição (46 pontos) e mantendo uma vantagem mínima sobre o Twente e o Ajax.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O técnico do PSV, Peter Bosz, lida com uma lista significativa de lesionados. Guus Til, Alassane Pléa e Ruben van Bommel estão todos fora de ação devido a diversas lesões. Mauro Júnior também fica de fora até o final de março.
O titular do NEC, Philippe Sandler, está suspenso para esta partida.
O PSV venceu seus últimos nove jogos em casa contra o NEC no campeonato.
O PSV está em uma sequência de três vitórias consecutivas no campeonato, tendo conquistado recentemente uma vitória por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar.
O NEC, no entanto, marcou mais de três gols em cada um dos seus últimos três confrontos com o PSV.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao PSV Eindhoven x NEC Nijmegen hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
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