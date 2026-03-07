Dado o contraste entre as duas equipes, a partida no Philips Stadion promete ser uma batalha intrigante entre um time dominante em casa e um time visitante resiliente.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do PSV Eindhoven x AZ Alkmaar, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo PSV Eindhoven x AZ Alkmaar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre PSV Eindhoven e AZ Alkmaar

Eredivisie - Eredivisie Philips Stadion

PSV Eindhoven x AZ Alkmaar começa em 7 de março às 14h EST e 19h GMT.

Previsão da partida

O PSV Eindhoven, confortavelmente na liderança da tabela com 65 pontos, recebe o AZ Alkmaar no Philips Stadion. Os visitantes estão atualmente com 39 pontos e estarão ansiosos para provar que podem desafiar um dos times mais fortes da liga.

A torcida da casa tem tido muitos motivos para comemorar ultimamente - o PSV transformou seu estádio em uma fortaleza, vencendo quatro das últimas seis partidas disputadas lá. Os gols também têm saído com facilidade, com a equipe marcando pelo menos duas vezes em cada uma das últimas três partidas em casa.

Getty Images

O AZ, por outro lado, tem encontrado muito mais dificuldades fora de casa. As viagens têm sido difíceis, com derrotas em dois terços dos últimos seis jogos fora de Alkmaar. Ainda assim, continua a ser uma equipa capaz de produzir drama, especialmente tendo em conta que 26 dos seus últimos 42 jogos tiveram mais de 2,5 golos.

Tudo isso configura um confronto fascinante: um time da casa dominante e cheio de confiança contra um time visitante desesperado para superar suas dificuldades fora de casa e deixar sua marca.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Lesões preocupam ambas as equipes antes deste confronto. Para o PSV, a ausência do artilheiro Guus Til é um grande golpe - ele sofreu uma lesão durante um treino em meados de fevereiro e deve ficar afastado dos gramados por várias semanas. Os anfitriões também não contarão com Alassane Plea, que se recupera de uma lesão na cartilagem, e Ruben van Bommel, afastado devido a um problema no joelho. O meio-campista Jerdy Schouten continua se recuperando de uma lesão muscular, limitando ainda mais as opções da equipe.

O AZ Alkmaar enfrenta desafios semelhantes, com o capitão Jordy Clasie ainda indisponível após uma cirurgia no tornozelo. Ele se junta à lista de lesionados, que inclui Seiya Maikuma (joelho), Denso Kasius (tornozelo) e Mexx Meerdink (virilha), deixando os visitantes sem jogadores importantes em várias áreas do campo.

Getty Images

O PSV Eindhoven mantém uma sequência invicta contra o AZ Alkmaar nos últimos seis jogos, com cinco vitórias e um empate.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo PSV Eindhoven x AZ Alkmaar hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: