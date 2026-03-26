A Polônia busca garantir sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo ao enfrentar a Albânia em Varsóvia, na semifinal da repescagem das eliminatórias.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Polônia x Albânia, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Polônia x Albânia com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Polônia x Albânia
Polônia x Albânia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.
Previsão da partida
A Polônia contará com o apoio da torcida local enquanto continua sua busca pela classificação para a Copa do Mundo. A equipe demonstrou muita qualidade na fase de grupos, mesmo que não tenha sido o suficiente para terminar em primeiro lugar, e agora tem uma chance clara de se aproximar da fase final.
A Albânia, por sua vez, teve alguns momentos positivos durante as eliminatórias, mas acabou ficando aquém das expectativas. Enfrentar a Polônia fora de casa torna esta uma tarefa difícil, e os Kuqezinjtë precisarão dar tudo de si para permanecer na disputa.
Jogadores a serem observados
Getty Images
A Polônia contará com a presença de Robert Lewandowski no ataque, e espera-se que o atacante do FC Barcelona seja uma ameaça constante para a defesa da Albânia. Sua liderança e faro de gol o tornam fundamental na busca pela vaga na Copa do Mundo.
Pela Albânia, Myrto Uzuni é o jogador a ser observado. O jogador de 30 anos marcou apenas uma vez nesta campanha de qualificação, mas seu papel no ataque continua sendo vital. Ele buscará elevar seu nível e dar aos Kuqezinjtë uma chance de lutar contra as Águias Brancas.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Polônia x Albânia hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.