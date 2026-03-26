A Polônia busca garantir sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo ao enfrentar a Albânia em Varsóvia, na semifinal da repescagem das eliminatórias.

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Como assistir ao jogo Polônia x Albânia com uma VPN

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Horário do início da partida Polônia x Albânia

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round National Stadium, Warszawa

Polônia x Albânia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A Polônia contará com o apoio da torcida local enquanto continua sua busca pela classificação para a Copa do Mundo. A equipe demonstrou muita qualidade na fase de grupos, mesmo que não tenha sido o suficiente para terminar em primeiro lugar, e agora tem uma chance clara de se aproximar da fase final.

A Albânia, por sua vez, teve alguns momentos positivos durante as eliminatórias, mas acabou ficando aquém das expectativas. Enfrentar a Polônia fora de casa torna esta uma tarefa difícil, e os Kuqezinjtë precisarão dar tudo de si para permanecer na disputa.

Jogadores a serem observados

Getty Images

A Polônia contará com a presença de Robert Lewandowski no ataque, e espera-se que o atacante do FC Barcelona seja uma ameaça constante para a defesa da Albânia. Sua liderança e faro de gol o tornam fundamental na busca pela vaga na Copa do Mundo.

Pela Albânia, Myrto Uzuni é o jogador a ser observado. O jogador de 30 anos marcou apenas uma vez nesta campanha de qualificação, mas seu papel no ataque continua sendo vital. Ele buscará elevar seu nível e dar aos Kuqezinjtë uma chance de lutar contra as Águias Brancas.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 21 N. Zalewski Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Polônia x Albânia hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: