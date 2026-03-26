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Eliminatórias Europeias
team-logoPolônia
National Stadium, Warszawa
team-logoAlbânia
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Como assistir ao jogo de hoje entre Polônia e Albânia pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Polônia x Albânia
Polônia
Albânia
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Polônia e Albânia, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Polônia busca garantir sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo ao enfrentar a Albânia em Varsóvia, na semifinal da repescagem das eliminatórias.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Polônia x Albânia, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport

Como assistir ao jogo Polônia x Albânia com uma VPN

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Horário do início da partida Polônia x Albânia

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
National Stadium, Warszawa

Polônia x Albânia começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A Polônia contará com o apoio da torcida local enquanto continua sua busca pela classificação para a Copa do Mundo. A equipe demonstrou muita qualidade na fase de grupos, mesmo que não tenha sido o suficiente para terminar em primeiro lugar, e agora tem uma chance clara de se aproximar da fase final.

A Albânia, por sua vez, teve alguns momentos positivos durante as eliminatórias, mas acabou ficando aquém das expectativas. Enfrentar a Polônia fora de casa torna esta uma tarefa difícil, e os Kuqezinjtë precisarão dar tudo de si para permanecer na disputa.

Jogadores a serem observados

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

A Polônia contará com a presença de Robert Lewandowski no ataque, e espera-se que o atacante do FC Barcelona seja uma ameaça constante para a defesa da Albânia. Sua liderança e faro de gol o tornam fundamental na busca pela vaga na Copa do Mundo.

Pela Albânia, Myrto Uzuni é o jogador a ser observado. O jogador de 30 anos marcou apenas uma vez nesta campanha de qualificação, mas seu papel no ataque continua sendo vital. Ele buscará elevar seu nível e dar aos Kuqezinjtë uma chance de lutar contra as Águias Brancas.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Polônia x Albânia

PolôniaHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestALB
12
K. Grabara
14
J. Kiwior
5
J. Ziolkowski
4
T. Kedziora
2
M. Cash
10
P. Zielinski
13
J. Kaminski
17
B. Slisz
19
M. Skoras
20
S. Szymanski
9
R. Lewandowski
1
T. Strakosha
18
A. Ismajli
17
N. Aliji
4
E. Hysaj
6
B. Djimsiti
10
N. Bajrami
8
K. Asllani
20
Y. Ramadani
21
A. Hoxha
14
Q. Laci
22
A. Broja

4-2-3-1

ALBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Urban

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Sylvinho

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

POL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

ALB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

POL

Outros

ALB

4

Vitórias

0

Empate

1

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Polônia x Albânia hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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