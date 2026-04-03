A Ligue 1 volta à ação com o Paris Saint-Germain buscando ampliar a vantagem sobre os adversários mais próximos ao receber o Toulouse no Parc des Princes.

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Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Toulouse usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Toulouse

Campeonato Francês - Ligue 1 Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Toulouse começa em 3 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A pausa para os jogos internacionais provavelmente chegou em um momento delicado para o PSG. O time estava em grande fase antes de março, acumulando três vitórias consecutivas com um placar agregado de 12 a 2 e mantendo o gol invicto em duas partidas.

Eles ainda têm um jogo a menos que o Lens, então mais uma vitória nesta semana aumentaria a pressão antes do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Por outro lado, um tropeço na sexta-feira seria histórico, mas no sentido errado — seria a primeira vez desde 2023–24 que o PSG perderia duas vezes em casa na mesma temporada do campeonato. Também poderia significar duas derrotas consecutivas em casa no campeonato nacional pela primeira vez desde a primavera de 2023, quando o Mônaco venceu por 3 a 1 em Paris.

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O Toulouse, por sua vez, está começando a encontrar um certo ritmo. Venceu duas partidas consecutivas no campeonato e, embora uma vaga europeia pela liga pareça improvável — está a nove pontos do Mônaco com sete jogos restantes —, a Coupe de France pode ser sua melhor chance. Uma vitória aqui daria à equipe de Carles Martinez três vitórias consecutivas no campeonato pela primeira vez desde o final de 2024.

Eles também venceram seus dois últimos jogos fora de casa em todas as competições, e outra vitória fora de casa marcaria vitórias consecutivas fora de casa na Ligue 1 pela segunda vez nesta temporada. O desafio? Eles ainda não conseguiram tirar nenhum ponto dos três primeiros colocados, embora tenham empatado em 2 a 2 com o Marselha em novembro.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo PSG, Fabián Ruiz pode ficar de fora devido a um problema no joelho, Bradley Barcola é dúvida por causa de uma lesão no tornozelo e Quentin Ndjantou Mbitcha está fora de ação devido a uma distensão no tendão da coxa.

O Toulouse também tem sua lista de preocupações: Abu Francis está lidando com uma lesão na perna, Charlie Cresswell tem uma dor no tendão, Djibril Sidibé sofreu uma contusão, Frank Magri está se recuperando de um problema no joelho, enquanto Rafik Messali e Alex Domínguez enfrentam problemas no tornozelo. Santiago Hidalgo também não entrará em campo, pois está suspenso.

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A história recente favorece o PSG — o time venceu o Toulouse nos últimos três confrontos da Ligue 1, incluindo uma vitória por 3 a 0 exatamente neste mesmo confronto na temporada passada. Para o Toulouse, as viagens a Paris não têm sido favoráveis: o time perdeu seis das últimas sete visitas ao Parc des Princes, com a única vitória nesse período ocorrendo em maio de 2024, uma surpreendente vitória por 3 a 1.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Toulouse hoje

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Como assistir na tela grande

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