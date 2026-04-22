O cenário está montado no icônico Parc des Princes, onde o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, está pronto para virar a página e reafirmar seu domínio ao receber o Nantes, time em dificuldades e desesperado para sair da zona de rebaixamento.

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Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Nantes com uma VPN

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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Nantes

Campeonato Francês - Ligue 1 Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Nantes começa em 22 de abril às 13h EST e 18h GMT.

Prévia da partida

O Paris Saint-Germain chega a este confronto no meio da semana com uma missão clara: estabilizar o time e consolidar sua posição no topo da tabela da Ligue 1. Apesar do recente tropeço com a derrota por 2 a 1 para o Lyon no fim de semana, os parisienses continuam sendo o time a ser batido em casa, onde mantêm uma força ofensiva implacável.

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Para o Nantes, o desafio não poderia ser maior. Atualmente na zona de rebaixamento, os Canários têm tido dificuldade em somar pontos ultimamente e enfrentam a difícil tarefa de conter um time do PSG que raramente deixa de marcar diante de sua torcida. Enquanto os anfitriões buscarão uma atuação precisa para silenciar os céticos, o Nantes provavelmente se posicionará para frustrar o adversário, na esperança de arrancar um resultado que pode ser decisivo para sua batalha pela sobrevivência.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Quanto aos números e notícias das equipes, o PSG continua sendo uma fortaleza em casa, tendo marcado em quase todas as partidas da liga no Parc des Princes desde a última temporada, com ameaças ofensivas como Ousmane Dembélé e Bradley Barcola liderando o ataque. Por outro lado, o Nantes tem enfrentado dificuldades significativas fora de casa, com problemas de finalização frequentemente atormentando suas partidas fora de casa.

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Em termos de disponibilidade, o clima é tenso para ambos os lados; o PSG vem lidando com problemas físicos de jogadores-chave como Vitinha e Nuno Mendes, o que pode obrigar o técnico a fazer ajustes táticos. Enquanto isso, o Nantes terá que enfrentar este confronto de alta pressão sem o suspenso Dehmaine Tabibou, o que complica ainda mais seus esforços defensivos contra um dos ataques mais prolíficos do país.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Nantes hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: