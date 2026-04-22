Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoNantes
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Nantes pela Ligue 1: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

PSG x Nantes
PSG
Nantes
Campeonato Francês

Como assistir ao jogo da Ligue 1 entre Paris Saint-Germain e Nantes, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O cenário está montado no icônico Parc des Princes, onde o líder do campeonato, o Paris Saint-Germain, está pronto para virar a página e reafirmar seu domínio ao receber o Nantes, time em dificuldades e desesperado para sair da zona de rebaixamento.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Nantes, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoLigue 1+
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Nantes com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Nantes

crest
Campeonato Francês - Ligue 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Nantes começa em 22 de abril às 13h EST e 18h GMT.

Prévia da partida

O Paris Saint-Germain chega a este confronto no meio da semana com uma missão clara: estabilizar o time e consolidar sua posição no topo da tabela da Ligue 1. Apesar do recente tropeço com a derrota por 2 a 1 para o Lyon no fim de semana, os parisienses continuam sendo o time a ser batido em casa, onde mantêm uma força ofensiva implacável. 

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald'sGetty Images

Para o Nantes, o desafio não poderia ser maior. Atualmente na zona de rebaixamento, os Canários têm tido dificuldade em somar pontos ultimamente e enfrentam a difícil tarefa de conter um time do PSG que raramente deixa de marcar diante de sua torcida. Enquanto os anfitriões buscarão uma atuação precisa para silenciar os céticos, o Nantes provavelmente se posicionará para frustrar o adversário, na esperança de arrancar um resultado que pode ser decisivo para sua batalha pela sobrevivência.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Quanto aos números e notícias das equipes, o PSG continua sendo uma fortaleza em casa, tendo marcado em quase todas as partidas da liga no Parc des Princes desde a última temporada, com ameaças ofensivas como Ousmane Dembélé e Bradley Barcola liderando o ataque. Por outro lado, o Nantes tem enfrentado dificuldades significativas fora de casa, com problemas de finalização frequentemente atormentando suas partidas fora de casa. 

FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-NANTESGetty Images

Em termos de disponibilidade, o clima é tenso para ambos os lados; o PSG vem lidando com problemas físicos de jogadores-chave como Vitinha e Nuno Mendes, o que pode obrigar o técnico a fazer ajustes táticos. Enquanto isso, o Nantes terá que enfrentar este confronto de alta pressão sem o suspenso Dehmaine Tabibou, o que complica ainda mais seus esforços defensivos contra um dos ataques mais prolíficos do país.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de PSG x Nantes

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestFCN
39
M. Safonov
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
21
L. Hernandez
51
W. Pacho
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
24
S. Mayulu
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
10
O. Dembele
1
A. Lopes
27
D. Machado
3
N. Cozza
2
A. Musrati
24
F. Guilbert
13
F. Coquelin
28
I. Sissoko
8
J. Lepenant
10
M. Abline
31
M. Mohamed
37
I. Ganago

4-3-3

FCNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Halilhodzic

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FCN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

PSG

Outros

FCN

3

Vitórias

2

Empates

0

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Nantes hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!