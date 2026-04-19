Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Lyon, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Lyon usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Lyon
Paris Saint-Germain x Lyon começa em 19 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
À medida que a campanha entra na reta final, o cenário em torno deste confronto é de domínio contra desespero. O PSG ocupa atualmente a liderança da tabela com quatro pontos de vantagem, após uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, e com a semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique se aproximando, Luis Enrique estará ansioso para garantir o título nacional o mais cedo possível.
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No entanto, o líder enfrenta um Lyon que finalmente encontrou seu ritmo; uma vitória por 2 a 0 sobre o Lorient recentemente o impulsionou para o quinto lugar, de volta à briga por uma vaga europeia. Embora o PSG tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no confronto de volta no início da temporada, o Lyon tem se mostrado um espinho persistente no lado dos parisienses, e os visitantes chegam a Paris sem nada a perder e tudo a ganhar, no que promete ser uma batalha tática de alta intensidade.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Embora os anfitriões tenham geralmente levado vantagem neste confronto ultimamente, os placares costumam permanecer apertados. O PSG tem obtido resultados bastante variados contra o Lyon, que recentemente garantiu uma vitória impressionante por 6 a 1 na divisão feminina — um resultado que a equipe masculina certamente adoraria imitar em espírito, mesmo que o placar permaneça mais modesto.
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A vitória do PSG na Liga dos Campeões no meio da semana pode ter tido um custo, já que Desire Doue e Nuno Mendes sofreram contusões que colocam suas participações em dúvida. Eles se juntam a uma lista crescente de preocupações para Enrique, com Fabián Ruiz se recuperando de uma dor no joelho e Quentin Ndjantou Mbitcha afastado devido a uma lesão no tendão da coxa.
O Lyon enfrenta sua própria crise de elenco; Malick Fofana lida com uma dor no tornozelo, Pavel Sulc continua sendo uma grande dúvida devido a um desconforto físico, e Ernest Nuamah está fora por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado. Para piorar a situação dos visitantes, eles também terão que enfrentar esta viagem sem Nicolas Tagliafico, que está suspenso.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Lyon hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.