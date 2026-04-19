As luzes brilhantes da capital irão iluminar o Parc des Princes, enquanto o atual campeão Paris Saint-Germain busca consolidar sua liderança na Ligue 1 contra um Lyon em ascensão, que busca uma vaga nas competições europeias.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Lyon, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Lyon usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Lyon

Campeonato Francês - Ligue 1 Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Lyon começa em 19 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

À medida que a campanha entra na reta final, o cenário em torno deste confronto é de domínio contra desespero. O PSG ocupa atualmente a liderança da tabela com quatro pontos de vantagem, após uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, e com a semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique se aproximando, Luis Enrique estará ansioso para garantir o título nacional o mais cedo possível.

Getty Images

No entanto, o líder enfrenta um Lyon que finalmente encontrou seu ritmo; uma vitória por 2 a 0 sobre o Lorient recentemente o impulsionou para o quinto lugar, de volta à briga por uma vaga europeia. Embora o PSG tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no confronto de volta no início da temporada, o Lyon tem se mostrado um espinho persistente no lado dos parisienses, e os visitantes chegam a Paris sem nada a perder e tudo a ganhar, no que promete ser uma batalha tática de alta intensidade.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Embora os anfitriões tenham geralmente levado vantagem neste confronto ultimamente, os placares costumam permanecer apertados. O PSG tem obtido resultados bastante variados contra o Lyon, que recentemente garantiu uma vitória impressionante por 6 a 1 na divisão feminina — um resultado que a equipe masculina certamente adoraria imitar em espírito, mesmo que o placar permaneça mais modesto.

Getty Images

A vitória do PSG na Liga dos Campeões no meio da semana pode ter tido um custo, já que Desire Doue e Nuno Mendes sofreram contusões que colocam suas participações em dúvida. Eles se juntam a uma lista crescente de preocupações para Enrique, com Fabián Ruiz se recuperando de uma dor no joelho e Quentin Ndjantou Mbitcha afastado devido a uma lesão no tendão da coxa.

O Lyon enfrenta sua própria crise de elenco; Malick Fofana lida com uma dor no tornozelo, Pavel Sulc continua sendo uma grande dúvida devido a um desconforto físico, e Ernest Nuamah está fora por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado. Para piorar a situação dos visitantes, eles também terão que enfrentar esta viagem sem Nicolas Tagliafico, que está suspenso.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Lyon hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: