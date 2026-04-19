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Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Lyon pela Ligue 1: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

PSG x Lyon
PSG
Lyon
Campeonato Francês

Como assistir ao jogo da Ligue 1 entre Paris Saint-Germain e Lyon, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

As luzes brilhantes da capital irão iluminar o Parc des Princes, enquanto o atual campeão Paris Saint-Germain busca consolidar sua liderança na Ligue 1 contra um Lyon em ascensão, que busca uma vaga nas competições europeias.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Lyon, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Lyon usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre Paris Saint-Germain e Lyon

crest
Campeonato Francês - Ligue 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Lyon começa em 19 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

À medida que a campanha entra na reta final, o cenário em torno deste confronto é de domínio contra desespero. O PSG ocupa atualmente a liderança da tabela com quatro pontos de vantagem, após uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse, e com a semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique se aproximando, Luis Enrique estará ansioso para garantir o título nacional o mais cedo possível. 

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

No entanto, o líder enfrenta um Lyon que finalmente encontrou seu ritmo; uma vitória por 2 a 0 sobre o Lorient recentemente o impulsionou para o quinto lugar, de volta à briga por uma vaga europeia. Embora o PSG tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no confronto de volta no início da temporada, o Lyon tem se mostrado um espinho persistente no lado dos parisienses, e os visitantes chegam a Paris sem nada a perder e tudo a ganhar, no que promete ser uma batalha tática de alta intensidade.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Embora os anfitriões tenham geralmente levado vantagem neste confronto ultimamente, os placares costumam permanecer apertados. O PSG tem obtido resultados bastante variados contra o Lyon, que recentemente garantiu uma vitória impressionante por 6 a 1 na divisão feminina — um resultado que a equipe masculina certamente adoraria imitar em espírito, mesmo que o placar permaneça mais modesto.

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

A vitória do PSG na Liga dos Campeões no meio da semana pode ter tido um custo, já que Desire Doue e Nuno Mendes sofreram contusões que colocam suas participações em dúvida. Eles se juntam a uma lista crescente de preocupações para Enrique, com Fabián Ruiz se recuperando de uma dor no joelho e Quentin Ndjantou Mbitcha afastado devido a uma lesão no tendão da coxa. 

O Lyon enfrenta sua própria crise de elenco; Malick Fofana lida com uma dor no tornozelo, Pavel Sulc continua sendo uma grande dúvida devido a um desconforto físico, e Ernest Nuamah está fora por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado. Para piorar a situação dos visitantes, eles também terão que enfrentar esta viagem sem Nicolas Tagliafico, que está suspenso.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de PSG x Lyon

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestOL
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
21
L. Hernandez
87
J. Neves
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
29
B. Barcola
1
D. Greif
19
M. Niakhate
16
Abner
22
Clinton Mata
21
R. Kluivert
5
O. Mangala
23
T. Morton
99
N. Nartey
17
A. Moreira
98
A. Maitland-Niles
9
Endrick

4-2-3-1

OLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Fonseca

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/1
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

OL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

PSG

Outros

OL

5

Vitórias

0

Empate

0

15

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Paris Saint-Germain x Lyon hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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