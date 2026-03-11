Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Chelsea, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Paris Saint-Germain x Chelsea com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Chelsea
Paris Saint-Germain x Chelsea começa em 11 de março às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O PSG pode estar liderando a Ligue 1, mas sua trajetória europeia tem sido muito menos convincente. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões deixou o time fora dos oito primeiros, forçando-o a disputar as eliminatórias. O time passou pelo Mônaco com uma vitória por 3 a 2 fora de casa e um empate por 2 a 2 em casa, mas as falhas eram evidentes. O mesmo time do Mônaco venceu o PSG por 3 a 1 em Paris no último jogo da liga, o que não foi a preparação ideal.
Mesmo assim, quando o PSG está em sintonia, é elétrico. Khvicha Kvaratskhelia tem brilhado na ala desde que chegou do Napoli, Désiré Doué está se tornando um dos jovens talentos mais promissores da Europa e Bradley Barcola acrescenta velocidade impressionante na ala oposta.
O Chelsea chega com confiança após a vitória sobre o PSG no verão, mas está lidando com uma agenda lotada. Desde que Liam Rosenior assumiu o comando, os Blues conquistaram algumas vitórias impressionantes — 4 a 1 contra o Aston Villa, 4 a 0 sobre o Hull e 4 a 2 contra o Wrexham —, mas a inconsistência permanece, destacada pela derrota por 1 a 2 para o Arsenal e pelo empate em 1 a 1 com o Burnley. As falhas defensivas são uma preocupação, com gols sofridos em cada um dos últimos quatro jogos.
Cole Palmer foi a estrela quando o Chelsea derrotou o PSG na Copa do Mundo de Clubes, embora sua forma tenha caído nesta temporada devido a problemas físicos. Pedro Neto e Alejandro Garnacho adicionaram amplitude e velocidade, combinando bem com João Pedro, que tem sido a grande ameaça - 17 gols e cinco assistências até agora.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O elenco do Chelsea não está com força total para este confronto. Estevão Willian ainda é dúvida após um problema no tendão da coxa que o deixou fora do empate com o Burnley, enquanto Dário Essugo acaba de retornar aos treinos após uma cirurgia na coxa que atrasou sua estreia no clube. Jamie Gittens continua afastado por um longo período devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida na vitória sobre o West Ham em janeiro, e Levi Colwill também está fora de ação após lesionar o ligamento cruzado anterior durante a pré-temporada.
O PSG também tem seus problemas no meio-campo. João Neves está lutando contra uma lesão no tornozelo sofrida no final de fevereiro, e Fabián Ruiz provavelmente não jogará após lesionar o joelho no início do ano. O ponta Quentin Ndjantou e o jovem Senny Mayulu também devem ficar de fora, deixando Enrique com poucas opções em posições importantes.
O Chelsea não tem o melhor histórico contra o PSG na Europa, tendo perdido três dos oito confrontos entre as duas equipes — apenas o Bayern de Munique e o Barcelona venceram o Chelsea mais vezes na Liga dos Campeões. Por outro lado, o PSG tem o hábito de eliminar adversários ingleses, tendo vencido três confrontos consecutivos na última temporada contra Liverpool, Aston Villa e Arsenal.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Chelsea hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.