Liga dos Campeões
Parc des Princes
Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Chelsea pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Chelsea, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A vitória surpreendente do Chelsea sobre o PSG na Copa do Mundo de Clubes do último verão ainda permanece viva em Paris, e com os jogadores de Luis Enrique desesperados para reverter o placar no Parc des Princes, essa vantagem extra pode definir as etapas iniciais deste confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Paris Saint-Germain x Chelsea, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir Paris Saint-Germain x Chelsea com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Chelsea

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Chelsea começa em 11 de março às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O PSG pode estar liderando a Ligue 1, mas sua trajetória europeia tem sido muito menos convincente. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões deixou o time fora dos oito primeiros, forçando-o a disputar as eliminatórias. O time passou pelo Mônaco com uma vitória por 3 a 2 fora de casa e um empate por 2 a 2 em casa, mas as falhas eram evidentes. O mesmo time do Mônaco venceu o PSG por 3 a 1 em Paris no último jogo da liga, o que não foi a preparação ideal. 

Mesmo assim, quando o PSG está em sintonia, é elétrico. Khvicha Kvaratskhelia tem brilhado na ala desde que chegou do Napoli, Désiré Doué está se tornando um dos jovens talentos mais promissores da Europa e Bradley Barcola acrescenta velocidade impressionante na ala oposta.

FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAGetty Images

O Chelsea chega com confiança após a vitória sobre o PSG no verão, mas está lidando com uma agenda lotada. Desde que Liam Rosenior assumiu o comando, os Blues conquistaram algumas vitórias impressionantes — 4 a 1 contra o Aston Villa, 4 a 0 sobre o Hull e 4 a 2 contra o Wrexham —, mas a inconsistência permanece, destacada pela derrota por 1 a 2 para o Arsenal e pelo empate em 1 a 1 com o Burnley. As falhas defensivas são uma preocupação, com gols sofridos em cada um dos últimos quatro jogos.

Cole Palmer foi a estrela quando o Chelsea derrotou o PSG na Copa do Mundo de Clubes, embora sua forma tenha caído nesta temporada devido a problemas físicos. Pedro Neto e Alejandro Garnacho adicionaram amplitude e velocidade, combinando bem com João Pedro, que tem sido a grande ameaça - 17 gols e cinco assistências até agora.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O elenco do Chelsea não está com força total para este confronto. Estevão Willian ainda é dúvida após um problema no tendão da coxa que o deixou fora do empate com o Burnley, enquanto Dário Essugo acaba de retornar aos treinos após uma cirurgia na coxa que atrasou sua estreia no clube. Jamie Gittens continua afastado por um longo período devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida na vitória sobre o West Ham em janeiro, e Levi Colwill também está fora de ação após lesionar o ligamento cruzado anterior durante a pré-temporada.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

O PSG também tem seus problemas no meio-campo. João Neves está lutando contra uma lesão no tornozelo sofrida no final de fevereiro, e Fabián Ruiz provavelmente não jogará após lesionar o joelho no início do ano. O ponta Quentin Ndjantou e o jovem Senny Mayulu também devem ficar de fora, deixando Enrique com poucas opções em posições importantes.

O Chelsea não tem o melhor histórico contra o PSG na Europa, tendo perdido três dos oito confrontos entre as duas equipes — apenas o Bayern de Munique e o Barcelona venceram o Chelsea mais vezes na Liga dos Campeões. Por outro lado, o PSG tem o hábito de eliminar adversários ingleses, tendo vencido três confrontos consecutivos na última temporada contra Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de PSG x Chelsea

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
M. Safonov
N. Mendes
A. Hakimi
W. Pacho
Marquinhos
D. Fernandez
Vitinha
W. Zaire-Emery
K. Kvaratskhelia
D. Doue
O. Dembele
R. Sanchez
M. Cucurella
W. Fofana
T. Chalobah
R. James
C. Palmer
M. Caicedo
P. Neto
A. Santos
E. Fernandez
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

PSG
Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
Gols Feitos (Concedidos)
14/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

PSG

CHE

2

Vitórias

2

Empates

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Chelsea hoje

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

